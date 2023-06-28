Средства дистанционного минирования в российской армии

ИСДМ "Земледелие" на параде. Фото Минобороны РФ
В текущей специальной военной операции большую роль играют минно-взрывные заграждения. Именно мины на разных участках сорвали наступление противника и нанесли ему серьезные потери. Для установки мин используются разные средства, включая системы дистанционного минирования. На вооружении российской армии имеется несколько комплексов такого рода, и в будущем ожидаются новые.
Боевой дебют
В прошлом году к решению реальных боевых задач были впервые привлечены новейшие инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Теперь такая техника регулярно осуществляет минирование на разных участках фронта с целью предотвращения маневра противника. Согласно разным источникам, именно ИСДМ «Земледелие» организовали минные поля на запорожском направлении и внесли значительный вклад в срыв наступления противника.
Изделие «Земледелие» представляет своего рода реактивную систему залпового огня на автомобильном шасси, использующую свой собственный набор боеприпасов. Боевая машина несет два транспортно-пусковых контейнера с 25 трубчатыми направляющими калибра 122 мм на каждом. Перезарядка после залпа происходит путем замены всего пакета.
"Земледелие" на фронте, 2022 г. Фото Telegram / "Парламент с кнопкой"
Имеется система управления огнем с развитыми средствами навигации и дистанционным контролем наведения. Также СУО включает приборы для программирования мин и средства для составления карт минирования – последние сразу передаются командиру подразделения или в вышестоящий штаб.
Точная номенклатура 122-мм ракет для ИСДМ «Земледелие» и их полезная нагрузка пока не раскрывались. Известно, что дальность стрельбы такими снарядами достигает 15 км. Боеприпасы несут противотанковые и противопехотные мины неизвестных типов. Заявлена возможность программирования самоликвидаторов. Некоторые мины имеют дистанционное управление – оператор может отключать или включать изделия на целом участке.
ИСДМ «Земледелие» за счет колесного шасси может быстро прибыть в заданный район, быстро выполнить стрельбу и заминировать указанный удаленный участок. Информация об этой постановке сразу уходит наверх для учета в дальнейшем планировании и во избежание негативных последствий. После быстрой перезарядки ИСДМ может вновь выходить на позицию и минировать новый участок.
Головная часть 220-мм снаряда 9М27К3. Фото Russianarms.ru
На большую дальность
Ранее в качестве средства дистанционного минирования на большой дальности предлагалось использовать штатные реактивные системы залпового огня, состоящие на вооружении сухопутных войск. Для этого должны использоваться ракеты нескольких калибров и типов, несущие кассету с минами разных моделей.
В прошлом для РСЗО «Град» выпускались два типа снарядов минирования. Изделие 3М16 несло пять противопехотных боеприпасов ПОМ-2, а в ракете 9М28К разместили три противотанковые ПТМ-3. Аналогичные боеприпасы в калибре 122 мм разрабатывались за рубежом. Дальность пуска таких изделий достигает 13-13,4 км.
В арсеналах присутствуют 220-мм реактивные снаряды с минами для РСЗО «Ураган». Так, изделия 9К27М2 и 9М59 предназначены для организации противотанковых минных полей с боеприпасами ПТМ-1 (24 шт.) и ПТМ-3 (9 шт.) соответственно. Противопехотные заграждения создаются при помощи ракет 9М27К3 с минами ПФМ-1С – по 320 на каждой. Минирование осуществляется на дальностях до 30-35 км.
Изделие 9М55К3 в разрезе. Графика Missilery.info
Возможность установки мин имеет и система «Смерч» / «Торнадо-С». Для этого используются 300-мм реактивные снаряды 9М55К3 и 9М55К4. Изделие версии «К3» несет 64 противопехотные мины ПОМ-2. В «К4» разместили 25 противотанковых ПТМ-3. Максимальная дальность стрельбы – штатные 70 км.
Универсальные системы
На вооружении инженерных войск состоят универсальные минные заградители УМЗ. Это системы дистанционного минирования под унифицированные боеприпасы, при помощи которых могут создаваться заграждения разного назначения.
В исходной версии УМЗ представляет собой грузовик, оснащенный шестью пусковыми устройствами и средствами управления стрельбой. В зоне боевых действий сейчас встречаются и другие варианты исполнения, изготовленные в кустарных условиях. Так, на имеющейся платформе меньшей грузоподъемности могут установить не полный комплект, а только один-два пусковых блока.
Заградители УЗМ за работой. Фото Russianarms.ru
Пусковой блок представляет собой изделие шестиугольной формы с 30 ячейками под универсальные кассеты. Блок может наводиться в двух плоскостях, за счет чего определяется дальность выброса мин и их рассеивание. При этом дальность выброса мины, в зависимости от ее типа и массы, не превышает нескольких десятков метров.
УМЗ использует универсальные кассеты в виде стакана, вмещающие метательный заряд и мины разных типов. В таком виде в войска поставлялись мины ПФМ-1С, ПОМ-1, ПОМ-2, ПТМ-1 и ПТМ-3. При помощи электрической системы управления и метательных зарядов мины выстреливаются в направлении заданного участка. УМЗ может одновременно ставить мины одного или нескольких типов; обеспечивается установка от одной до трех полос.
Перспективное семейство
Прямым продолжением идей и концепций универсального УМЗ является семейство заградителей «Клещ». Его разработали несколько лет назад, и тогда же показали сразу три унифицированных минных заградителя. Они используют общее целевое оснащение, но выполнены на разных базах.
Перспективный заградитель УМЗ-Г "Клещ". Фото НПК "УВЗ"
Семейство «Клещ» унифицировано по пусковым блокам и кассетам с минами. Вновь используются многоугольные блоки на 30 ячеек, способные принимать кассеты разных типов: разработаны новые варианты их наполнения и сохранена совместимость со старыми. Основные особенности и параметры пусковых средств в целом не изменились.
Наиболее крупным и тяжелым в своем семействе является заградитель «Клещ» версии УМЗ-Г, построенный на основе танка Т-72. Эта машина оснащена открытой сверху рубкой, внутри которой находятся 9 блоков на 270 кассет. Шесть блоков несет машина «Клещ-К», базой для которой стал бронеавтомобиль «Астейс-70202-0000310». Более легкий «Тайфун-ВДВ» стал основой для заградителя «Клещ-Т». На нем удалось разместить только два пусковых блока.
Предполагается, что изделия «Клещ» помогут инженерным войскам сохранить все характерные возможности заградителей УМЗ, а также улучшить их за счет новых кассет с современными минами. При этом наличие нескольких вариантов исполнения на разных шасси положительно повлияет на мобильность и другие аспекты боевого применения. Впрочем, насколько известно, пока «Клещи» проходят испытания и еще не поступили на вооружение.
Средний представитель семейства "Клещ" - УМЗ-К. Фото НПК "УВЗ"
Мины и средства минирования
Несмотря на кажущуюся простоту и существование различных средств обезвреживания, мины разных классов и типов остаются эффективным оружием, способным влиять на ход сражений. Не меньшее значение имеют средства их установки, в первую очередь дистанционной. На вооружении российской армии имеется несколько систем и средств такого рода, и принимаются меры по дальнейшему развитию парка такой техники.
Нетрудно заметить, что за счет изделий УМЗ, «Земледелие», 9К27М2/3 и т.д. в инженерных и сухопутных войсках создается развитый комплекс средств минирования с широкими возможностями. Армия получает возможность установки заграждений разного назначения с теми или иными минами на участках в широком диапазоне дальностей.
За счет быстрого и качественного минирования разных участков можно серьезно повлиять на противника. В зависимости от разных факторов и обстоятельств, минно-взрывные заграждения остановят его или заставят принимать дополнительные меры. К чему может привести все это, показывают недавние события на разных участках фронта. Благодаря нашим минам украинские формирования уже потеряли большое количество техники и живой силы.