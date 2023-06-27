Премьер Венгрии: Подавление военного мятежа в течение суток — признак силы России

Тот факт, что российскому руководству удалось в течение 24 часов подавить вооруженный мятеж, организованный куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, свидетельствует о силе российской власти. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В интервью немецким изданиям Bild и Die Welt глава венгерского правительства подчеркнул, что те, кто полагают, что президент России может потерпеть неудачу либо его могут заменить кем-либо другим, абсолютно не понимает российский народ и структуры власти РФ.Орбан также добавил, что российские государственные структуры, основанные на армии, спецслужбах и полиции, являются очень стабильными и Россия, в отличие от Венгрии или Германии, является страной, ориентированной на ведение боевых действий.Кроме того, премьер-министр Венгрии отметил, что Евросоюзу не удалось "поставить Россию на колени" при помощи введения разного рода санкций, также Европе не удалось путем санкционной политики хоть как-то урегулировать украинский кризис.Ранее Орбан заявлял, что вооруженный конфликт на Украине может быть остановлен только бывшим американским президентом Дональдом Трампом, поэтому в интересах Венгрии была бы победа Трампа на грядущих президентских выборах в США.По мнению венгерского премьера, Европа утратила шансы выступить в роли посредника после того, как не смогла обеспечить выполнение Украиной своих обязательств по минским соглашениям.