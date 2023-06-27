Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер Венгрии: Подавление военного мятежа в течение суток — признак силы России

16
Премьер Венгрии: Подавление военного мятежа в течение суток — признак силы России

Тот факт, что российскому руководству удалось в течение 24 часов подавить вооруженный мятеж, организованный куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, свидетельствует о силе российской власти. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.


В интервью немецким изданиям Bild и Die Welt глава венгерского правительства подчеркнул, что те, кто полагают, что президент России может потерпеть неудачу либо его могут заменить кем-либо другим, абсолютно не понимает российский народ и структуры власти РФ.

Орбан также добавил, что российские государственные структуры, основанные на армии, спецслужбах и полиции, являются очень стабильными и Россия, в отличие от Венгрии или Германии, является страной, ориентированной на ведение боевых действий.

Кроме того, премьер-министр Венгрии отметил, что Евросоюзу не удалось "поставить Россию на колени" при помощи введения разного рода санкций, также Европе не удалось путем санкционной политики хоть как-то урегулировать украинский кризис.

Ранее Орбан заявлял, что вооруженный конфликт на Украине может быть остановлен только бывшим американским президентом Дональдом Трампом, поэтому в интересах Венгрии была бы победа Трампа на грядущих президентских выборах в США.

По мнению венгерского премьера, Европа утратила шансы выступить в роли посредника после того, как не смогла обеспечить выполнение Украиной своих обязательств по минским соглашениям.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Vlada Republike Slovenije
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:00
    +1
    Венгерский президент большой друг России, украинцы-нацисты топчут венгерское меньшинство
    1. Andrea
      Andrea Сегодня, 17:14
      +5
      Он большой друг Венгрии,только и всего. Видимо благополучие страны его беспокоит больше,чем мифическое европейское "единство".
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:03
    +7
    Последний абзац супер, аплодирую стоя!
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:04
    +5
    Да не было ПОДАВЛЕНИЯ МЯТЕЖА.Вагнер почти 800 км.прокатил по России без какого то отпора.
    Просто уговорили,что то пообещали.И никто не наказан,не растрелян,не посажен.
    Только есть погибшие (офицеры-летчики).Но по нашим традициям наградят посмертно,а за гибель никого не накажут. hi
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 17:21
      -1
      Было. Президент зря награждать не будет! Там одних ДПСников сотни, сотни достойных звезды героя.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:06
    +1
    Тот факт, что российскому руководству удалось в течение 24 часов подавить вооруженный мятеж, организованный куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, свидетельствует о силе российской власти

    Ни слова о переговорах Лукашенко с Пригожиным... what мне кажется Орбан просто не владеет информацией в полной мере.
    Сейчас усиленно разгоняют волну о подавлении мятежа, хотя на самом деле все видели в прямом эфире что происходило.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:13
    +2
    Никто не давил мятеж. Провели какие-то закулисные переговоры и все закончилось.
    Если бы за Пригожина взялись при Сталине, то трое его детей и жена уже были бы под арестом и мятеж закончился за несколько часов. Они в Питере до сих пор, насколько есть данные
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:15
    -1
    Подавление военного мятежа в течение суток


    Пруф можно в студию, насчет подавления мятяжа? feel

    Очередные "Минские соглашения - 3" не более чем... crying
  7. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 17:16
    +1
    Подавление это понятие которое подразумевает использование силы. Силу использовать попытались, последствия всем известны. Если так выглядит подавление, то как назвать правильно то, что происходит на фронте? Военное обозрение начинает напоминать официальные СМИ. "Ни одно оповещение не будет проникать в общество без нашего контроля. Это и теперь уже нами достигается тем, что все новости получаются несколькими агентствами, в которых они централизуются со всех концов света. Эти агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями и будут оглашать только то, что мы им предпишем. Если теперь мы сумели овладеть умами гоевских обществ до той степени, что все они почти смотрят на мировые события сквозь цветные стекла тех очков, которые мы им надеваем на глаза, если теперь для нас ни в одном государстве не существует запоров, преграждающих нам доступ к так называемым гоевской глупостью государственным тайнам, то что же будет тогда, когда мы будем признанными владыками мира, в лице нашего всемирного царя?!"
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: leshiy076
      Подавление это понятие которое подразумевает использование силы

      Вы достаточно точно охарактеризовали суть.
      И эта сила была применена.
      По большей части политическая.
      А она мало что значит сама по себе, без поддержки силлвых ведомств.
      Как вы сами написали подавить не значит утопить в крови.
  8. Irokez
    Irokez Сегодня, 17:16
    +1
    В отличие от России во всех мелконарезанных европейских странах такой мятеж прошел бы на 100%. Этому свидетельствует как Гитлер захватывал эти страны.
    У нас же преимущество в огромных территориях преодолевая которые нужно время и оно (время) даёт возможность среагировать на ситуацию.
    Россия этим и сильна и непобедима. Если бы было больше войск в начале СВО, то в Киеве уже давно бы все на русском разговаривали.
  9. Labrador
    Labrador Сегодня, 17:17
    0
    Кроме Трампа, в принципе логично и в духе Орбана.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:18
    0
    Al Binaa
    Ливан
    Эйфория Запада длилась недолго. Путин мастерски подавил мятеж Пригожина

    Le Figaro
    Франция
    Французы о мятеже Пригожина: Путин прошел тест. Его власть только окрепла

    Ну и так далее, турки, китайцы - думают то же самое... Это только белки-истерички и ципсота там перемогу ВСУ увидели
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 17:23
      +2
      Пресса на то и пресса, а вот люди обычные, особенно после устроенного награждения, вместо панихид, мягко говоря удивлены.
  11. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:19
    +2
    Ему со стороны мерещится сила,а мне видится головотяпство. В уме не укладывается,как вообще могла возникнуть подобная ситуация!
  12. Million
    Million Сегодня, 17:21
    0
    Видимо про "подавление" ему наврали.Или ему приходится подпевать Кремлю.