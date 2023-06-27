Генсеку НАТО Столтенбергу продлили полномочия еще на один год

Йенс Столтенберг останется генеральным секретарем НАТО еще на один год. Такое решение было принято членами Североатлантического альянса, сообщает ресурс Euractiv.Полномочия Столтенберга в качестве генерального секретаря Североатлантического альянса должны были истечь этой осенью. Собственно, продлеваются они ему уже в третий раз. Столтенберг, которому сейчас 64 года, стал генеральным секретарем НАТО в 2014 году, то есть девять лет назад. Его предшественник Андерс Фог Расмуссен занимал пост главы альянса всего пять лет, Яп Схеффер – тоже пять лет, Джордж Робертсон и Хавьер Солана руководили альянсом по четыре года.Сейчас в НАТО решили не менять генерального секретаря на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Украине. К тому же, очевидно, что страны альянса не сошлись во мнении, кто может сменить Столтенберга на посту генсека военно-политического блока. В числе его потенциальных преемников называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, премьер-министра Испании Педро Санчеса.Однако Уоллеса страны континентальной Европы видеть генсеком НАТО категорически не желают, считая, что возглавлять альянс должен представитель любой европейской страны, кроме Великобритании.Норвежский политик Йенс Столтенберг считается одним из «ястребов»-русофобов на европейской политической сцене. Североатлантический альянс, «лицом» которого он сейчас является, безоговорочно поддерживает киевский режим в вооруженном конфликте с Россией, держит курс на дальнейшую милитаризацию европейских государств, ужесточение антироссийской политики по всем направлениям, наращивание военной мощи и потенциала стран-участниц альянса.