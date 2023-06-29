29 июня – День партизан и подпольщиков в России

День партизан и подпольщиков отмечают в Российской Федерации 29 июня. Это относительно молодой праздник – ведь его начали отмечать в нашей стране только с 2010 года.Идея его возникновения принадлежит представителям администрации Брянщины – региона, который во время Великой Отечественной считался настоящим партизанским краем. Здесь, как и в других захваченных нацистами регионах Советского Союза, партизаны и участники подпольных организации делали свой бесценный вклад в общенародное дело Победы, о чем их потомки стараются не забывать.А дата 29 июня для праздника была выбрана потому, что в этот день, ровно через неделю после начала вторжения гитлеровских войск в нашу страну, Совнарком СССР и Центральный комитет компартии издали директиву для сотрудников партийных и советских органов регионов, расположенных вблизи от линии фронта. Им предписывалось начать работу по организации партизанского движения и диверсионной деятельности в тылу врага.Брянскую инициативу об учреждении праздника поддержали в Госдуме и Совете Федерации – обеих палатах российского парламента. Тогда День партизан и подпольщиков и стал общероссийской памятной датой.Теперь 29 июня в России принято вспоминать бойцов и командиров партизанских отрядов, подпольщиков, отдавших жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в Российской Федерации чествуют ветеранов, действовавших в годы войны во вражеском тылу, и отдают им дань благодарности и уважения. В ряде регионов проводятся памятные мероприятия и праздничные концерты.Редакция «Военного обозрения» выражает всем участникам партизанского и подпольного движения свою глубокую признательность за их вклад в Победу. В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех из них, кого уже нет с нами, и поздравляем с праздником ныне живущих ветеранов – партизан и подпольщиков.