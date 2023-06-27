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Глава Чечни: Бойцы батальона «Запад-Ахмат» предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

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Глава Чечни: Бойцы батальона «Запад-Ахмат» предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил начальников отделов полиции МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам республики Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова («Апачи») за эффективную организацию работы по охране государственной границы в районе сёл Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Соответствующий пост глава ЧР опубликовал в своем телеграм-канале, особо отметив, что чеченские командиры в зоне ответственности всегда тщательно продумывают и грамотно организуют противостояние вылазкам противника.


В качестве примера успешной операции глава Чечни рассказал, что буквально накануне чеченский спецназ, получив разведданные о попытке проникновения украинской ДРГ в Белгородскую область, точным огнем артиллерии накрыл отряд боевиков ВСУ еще на подступах к нашим позициям. На кадрах видео, опубликованном в ТГ-канале Кадырова, показан фрагмент совещания бойцов батальона «Запад-Ахмат» по подготовке операции и последовавшие за этим удары по украинским диверсантам.

Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям

— написал глава Чечни.



Кадыров также поблагодарил весь личный состав, несущий службу в приграничных с Украиной районах Белгородской области, за «достойную и эффективную службу во благо Отечества».

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ приступили к охране российско-украинской госграницы на западе Белгородской области в середине июня. Они были переброшены сюда после того, как в конце мая группа украинских националистов совершила диверсионный рейд на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В частности, под контроль чеченского спецназа взят КПП Казинка Грайворонского района, где ранее и был совершен прорыв украинских диверсантов.

Как написал 15 июня глава Чечни, с этого момента жителям приграничных районов Белгородчины ничто не угрожает. Кадыров пообещал, что все, кто посягнет на наши границы, «получат молниеносный ответ». Судя по сегодняшней публикации, бойцы «Ахмата» свое слово держат, в чем, впрочем, вряд ли кто-то посмеет усомниться.

Использованы фотографии:
Телеграм-канал главы Чечни
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17 комментариев
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  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 17:37
    +6
    Ну слава Аллаху, ребята, удачи вам... и Апты Аронычу.)
    1. Комментарий был удален.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:58
      -2
      Ну слава Аллаху, ребята, удачи вам... и Апты Аронычу.)

      БОЙЦЫ ВСУ!!!
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 18:28
        +1
        Lev_Russia (Лев)

        если ты кричишь; "сфартило"
        и при том, что не убило,
        помни, Лёва, что педрило
        - агрессивный гомосек...
        добрый он с концом немалым
        и с большим потенциалом,
        он найдёт тебя, приятель,
        он хороший человек.)
    3. grem
      grem Сегодня, 18:13
      -3
      Давите шайтанов !! Ахмад сила с Россией !!!!
      Сатанисты не пройдут !!!
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 18:55
        0
        Грем, почему почему только тебя давят, брат? Я с тобой!
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:47
    -5
    Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил начальников отделов полиции МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам республики Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова («Апачи») за эффективную организацию работы по охране государственной границы в районе сёл Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области.
    Представители МВД Чеченской республики явно испытывают крайне нездоровый интерес (потому как ничего своего придумать не смогли) к предложениям ЧВК "Вагнер" которые на бумаге оформили предложения (но почему-то вышеуказанные предложения были отвергнуты военным рукодством Российской Федерации, реализация изложенного на бумаге перепоручена представителям из Росгвардии и передана организации "Ахмат") по действиям военного характера по обороне Белгородской области от ДРГ противника. Некоторый плагиат знаете-ли, нехорошо, очень не хорошо подглядывать и подсматривать. А не хорошо почему, потому что те которые совсем недавно называли представителей из ЧВК "Вагнер" братьями, собиравшиеся "крошить в мелкий винегрет" кого-то в Ростове-на-Дону сейчас с удовольствием пользуются тем что по праву им не принадлежит (теми же предложениями по Белгородской области), называя при этом предателями ЧВК "Вагнер" не хорошо, очень хорошо (очень мягко сказано, без деепричастных оборотов цензурного характера описывающих всю полноту негодования по вышеуказанной проблематике)... request
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 18:02
      0
      Цитата: oppozite28
      Некоторый плагиат знаете-ли

      Если бумага ушла наверх, то это не плагиат. Руководство в таком случае само решает кому воплощать предложенное. В данном случае поручили Ахмату... это тот редкий случай когда инициатива не имеет (в смыле "не любит") инициатора.
    2. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 18:08
      +2
      На желании "поохранять" Белгородскую область не только эти ребята засветились. Стрелков предлагал свои услуги, губернатор тероборону скомплектовал, невооруженную. Но отдали на откуп чеченам.
      Русские люди так и остались без оружия, беззащитными, зато появились вооруженные до зубов кадыровцы
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 18:05
    -1
    Есть пока неподтвержденные данные, что Ахмат в Белгородской области не хуже Вагнера беспределит: насилие над гражданскими, разбойные нападения, мародёрство, отжим транспорта ... Неужели нельзя всех этих солдат удачи разогнать и усилить армию - передав ей их вооружение и финансирование ?
    1. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 18:42
      +1
      У вагнеров за беспредел, мародёрство, даже за роман на стороне, не то что насилие, полагается кувалда. Откуда думаете такая эффективность у них? Дисциплина богиня войны у римских легионов и важнейший фактор. Кадыровцы просто пиарятся, так как много сообщений о том что они не на границе, а в самом Белгороде, а на границе срочники и некоторые из них уже погибли и в плен попадали.
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 18:58
        0
        Это для зэков. Обычный наемник встал и ушел без выплат, при досрочном расторжении договора
      2. Hagen
        Hagen Сегодня, 19:34
        0
        Цитата: karabas-barabas
        Кадыровцы просто пиарятся

        А вы с ними попиариться не хотите? wink
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 19:28
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Есть пока неподтвержденные данные, что Ахмат в Белгородской области не хуже Вагнера беспределит

      Вот когда данные подтвердятся, тогда можно выносить эти данные на публику. А пока вы разносите сплетни...
      Цитата: Alister Kroulegg
      Неужели нельзя всех этих солдат удачи разогнать и усилить армию - передав ей их вооружение и финансирование ?

      Читайте статью внимательно - "....Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ....". Этот батальон часть нашей армии. И не дело под ногами армии путаться "вооруженным прохожим", пока их не превратили в обученный воинский коллектив. Им же (гражданам из теробороны) полезнее.
  4. grem
    grem Сегодня, 18:19
    -4
    А все кто хочет развала России ,будут уничтожены, так было и будет за нашу многострадальную Историю !!!

    Можете пинать опять
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:28
    +2
    Кстати, вопрос
    Какой статус (законодательный, правовой статус) у Ахмата?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 18:52
      0
      Смотря о каком Ахмате вы говорите. Один входит в состав Росгвардии
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:44
    +1
    И что самое интересное представители ЧВК "Вагнер" в самом деле собирались передать ту бронетехнику (танки, БТРы, бронеавтомобили, средства ПВО и другое имущество) на которой приехали в Росов-на-Дону, Москву (а в них собирались стрелять первыми те кто чего-то испугался как-то потеря руководящего поста в кресле уютного кабинета на Фрунзенской набережной г. Москва в здании МО РФ, ГД РФ и прочих "заведениях" страшно вдруг стало от чего-то, грешки волноваться начали ) тем знающим, умнейшим , военным профессионалам, великим полководцам и т.д и т.п . Без дальнейшего усложнения обстановки. КОМЕНТАРИЙ ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ. РАЗ ТАКИЕ УМНЫЕ, ВСЕЗНАЮЩИЕ, ВЕЛИКИЕ и т.д и т.п ВПЕРЁД И С ПЕСНЕЙ, а вот куда вопрос очень риторический и прямолинейный (аналогии и ассоциации очень разнообразны) ...