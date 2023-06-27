Глава Чечни: Бойцы батальона «Запад-Ахмат» предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил начальников отделов полиции МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам республики Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова («Апачи») за эффективную организацию работы по охране государственной границы в районе сёл Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Соответствующий пост глава ЧР опубликовал в своем телеграм-канале, особо отметив, что чеченские командиры в зоне ответственности всегда тщательно продумывают и грамотно организуют противостояние вылазкам противника.В качестве примера успешной операции глава Чечни рассказал, что буквально накануне чеченский спецназ, получив разведданные о попытке проникновения украинской ДРГ в Белгородскую область, точным огнем артиллерии накрыл отряд боевиков ВСУ еще на подступах к нашим позициям. На кадрах видео, опубликованном в ТГ-канале Кадырова, показан фрагмент совещания бойцов батальона «Запад-Ахмат» по подготовке операции и последовавшие за этим удары по украинским диверсантам.— написал глава Чечни.Кадыров также поблагодарил весь личный состав, несущий службу в приграничных с Украиной районах Белгородской области, за «достойную и эффективную службу во благо Отечества».Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ приступили к охране российско-украинской госграницы на западе Белгородской области в середине июня. Они были переброшены сюда после того, как в конце мая группа украинских националистов совершила диверсионный рейд на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В частности, под контроль чеченского спецназа взят КПП Казинка Грайворонского района, где ранее и был совершен прорыв украинских диверсантов.Как написал 15 июня глава Чечни, с этого момента жителям приграничных районов Белгородчины ничто не угрожает. Кадыров пообещал, что все, кто посягнет на наши границы, «получат молниеносный ответ». Судя по сегодняшней публикации, бойцы «Ахмата» свое слово держат, в чем, впрочем, вряд ли кто-то посмеет усомниться.