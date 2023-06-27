Озвученные Генштабом ВСУ цифры потерь бронетехники за три недели наступления оказались выше, чем предполагалось

Потери бронетехники, в том числе западного производства, за три недели контрнаступления оказались еще выше, чем предполагалось. По данным украинского Генштаба, на южном направлении, т.е. в Запорожской области и на стыке с ДНР, ВСУ потеряли порядка 30% от переданного Западом.
Генштаб ВСУ подготовил отчет по количеству бронетехники, включая танки, потерянной за три недели наступления на Запорожском и Южно-Донецких направлениях. Как оказалось, общие цифры потерь гораздо больше, чем планировалось. В документе, который был озвучен на совещании у Зеленского, говорится, что только танков Leopard 2 по различным причинам потеряно 41 единица, а БМП М2 Bradley - 31 машина. Также имеются потери немецких БМП Marder - 7 единиц, 32 БТР M113 + 15 YPR-765 (голландская модификация М113), четыре немецких САУ PzH 2000, 19 155-мм гаубиц М-777 и 40 единиц американских MRAP International MaxxPro.
По технике советского образца тоже потери большие - 49 танков Т-72 и 90 боевых машин пехоты разных типов. Также Генштаб признает потерю трех истребителей МиГ-29.
В командовании ВСУ предполагают, что при отсутствии продвижения вглубь обороны российской армии и такой же интенсивности боевых действий, поставленной Западом военной техники и подготовленных Киевом резервов хватит на чуть больше месяца, после чего ВСУ будут вынуждены перейти в глухую оборону.
В настоящее время Генштаб просчитывает варианты, с помощью которых можно будет изменить ситуацию и все же прорвать российскую оборону. По информации украинских источников, все чаще звучат предложения попробовать на Херсонском направлении, благо операция была подготовлена заранее.