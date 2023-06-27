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Озвученные Генштабом ВСУ цифры потерь бронетехники за три недели наступления оказались выше, чем предполагалось

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Озвученные Генштабом ВСУ цифры потерь бронетехники за три недели наступления оказались выше, чем предполагалось

Потери бронетехники, в том числе западного производства, за три недели контрнаступления оказались еще выше, чем предполагалось. По данным украинского Генштаба, на южном направлении, т.е. в Запорожской области и на стыке с ДНР, ВСУ потеряли порядка 30% от переданного Западом.


Генштаб ВСУ подготовил отчет по количеству бронетехники, включая танки, потерянной за три недели наступления на Запорожском и Южно-Донецких направлениях. Как оказалось, общие цифры потерь гораздо больше, чем планировалось. В документе, который был озвучен на совещании у Зеленского, говорится, что только танков Leopard 2 по различным причинам потеряно 41 единица, а БМП М2 Bradley - 31 машина. Также имеются потери немецких БМП Marder - 7 единиц, 32 БТР M113 + 15 YPR-765 (голландская модификация М113), четыре немецких САУ PzH 2000, 19 155-мм гаубиц М-777 и 40 единиц американских MRAP International MaxxPro.

По технике советского образца тоже потери большие - 49 танков Т-72 и 90 боевых машин пехоты разных типов. Также Генштаб признает потерю трех истребителей МиГ-29.

В командовании ВСУ предполагают, что при отсутствии продвижения вглубь обороны российской армии и такой же интенсивности боевых действий, поставленной Западом военной техники и подготовленных Киевом резервов хватит на чуть больше месяца, после чего ВСУ будут вынуждены перейти в глухую оборону.

В настоящее время Генштаб просчитывает варианты, с помощью которых можно будет изменить ситуацию и все же прорвать российскую оборону. По информации украинских источников, все чаще звучат предложения попробовать на Херсонском направлении, благо операция была подготовлена заранее.
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45 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:36
    +13
    Они несут очень большие убытки, но им удобно не доверять.Психологически важно, чтобы они не продвигались вперед, потому что это деморализует их не меньше, а то и больше, чем большие потери оборудования и людей, которые они понесли.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:53
      +6
      Видео по ссылке ниже.Украинская сторона показала кадры наступления взвода элитной 47-ой механизированной бригады, проходившей обучение по стандартам НАТО.

      На кадрах видно, что штурма не получилось: все закончилось наездом техники на минное поле, а после того, как ВСУшники начали покидать машины, они оказались на минном поле, усеянным не только противотанковыми, но и противопехотными минами.Одному за другим отрывало ноги. Судя по видео, более-менее целым остался только один боец.

      https://news-front.info/2023/06/27/18-provalnoe-nastuplenie-vsu-na-zaporozhskom-napravlenii/
      1. Rage66
        Rage66 Сегодня, 18:21
        0
        Выглядит жутко... Как из параллельной реальности.
        Но понимаешь, что это сохранило жизни многих наших ребят...
      2. Rage66
        Rage66 Сегодня, 18:25
        0
        Лысый, похоже, в рубашке родился...
      3. Павел_Свешников
        Павел_Свешников Сегодня, 19:29
        0
        Жуткое видео для простого человека. Кстати для будущих солдат ВСУ очень поучительное. Но одновременно с этим обращает на себя внимание идиотизм солдат. Подорвались почти все. Хотя знали что что стоят на минном поле. Раненых надо было за веревку волоком тащить в броник, а не ходить за ними по минному полю.
    2. Goravrin
      Goravrin Сегодня, 18:08
      +3
      Даже если допустить их продвижение (не дай Бог конечно), это будет Пиррова победа при таких-то потерях (если все это правда)
      1. -Paul-
        -Paul- Сегодня, 18:32
        +1
        ...это будет Пиррова победа при таких-то потерях...

        У них "мясной безлимит".
        1. poquello
          poquello Сегодня, 18:44
          0
          Цитата: -Paul-
          ...это будет Пиррова победа при таких-то потерях...

          У них "мясной безлимит".

          я фигею на этих украинцев - укропы их тащат почти на расстрел, и идут
          1. Aken
            Aken Сегодня, 19:06
            0
            Холопы же. Генетика сильнее советского воспитания. Сравните сотни лет и всего 70.
            Кадры по ссылке сильные. Когда Донбасс 8 лет обстреливали - веселее им было.
        2. Наган
          Наган Сегодня, 19:07
          +1
          Цитата: -Paul-
          ...это будет Пиррова победа при таких-то потерях...

          У них "мясной безлимит".

          Лимит есть - это когда последнего скакуаса утилизируют. Но даже по нижнему краю прикидок, у них осталось более 20 млн народа, а это как минимум миллион пригодных к могилизации, не считая язвенников, плоскостопых очкариков, хронических алкоголиков, и всяких прочих в норме негодных к службе. Тех, кто был негоден по весьма сниженным к концу 1944 меркам Вермахта, все равно гребли в Фольксштурм. Да еще бабы и подростки - кстати подростки были самыми отмороженными в Фольксштурме. При нынешних темпах утилизации должно хватить на много месяцев, если не годы. А потом будет жить в веках легенда о геноциде украинского народа, как живет легенда про голодомор. А виновными опять назначат русских. Ну, может, еще сионистский заговор приплетут - уже были высказаны идеи, что хасиды, дескать, обманули (подкупили, принудили, иное - вписать) Путина чтоб он начал СВО, а все для того, чтоб хасиды могли создать свое суверенное государство в Умани.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 19:14
            0
            Чтобы мобилизовать всех, надо вернуть сбежавших за границу. Вряд ли кто поедет добровольно, а это уже минус миллион потенциального мяса.
            1. -Paul-
              -Paul- Сегодня, 19:39
              0
              Вряд ли кто поедет добровольно

              Да их никто и спрашивать не будет, просто депортируют вна.
          2. Rage66
            Rage66 Сегодня, 19:33
            0
            Простая арифметика здесь не работает...
            В 1941 году германский вермахт насчитывал 7.230.000 человек и они были в 40 километрах от Москвы.
            В 1945 численность германских войск составляла 7.830.000 солдат и они сдали Берлин... hi
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:39
    +10
    Ну,очень неплохо.Однако ,эти цифры относятся и к поврежденной технике,которую можно восстановить.Что они и делают.А в принципе-не в коня корм
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:41
    +12
    Г-н автор опять статья без ссылки на источник. Ну нельзя же так. Представьте аналогичную статью на украинском форуме и без указания источника информации. Вы же первый обвинили бы украинцев в создании фейков.
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 17:48
      +7
      Нет сегодня НИКАКИХ "достоверных источников". Вранье против вранья. В чье больше народу поверило, тот и победил. Причем, не только в Сети, но и в жизни.

      Можете не верить, но такова сегодня реальность.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 18:53
        0
        Да это понятно, что враньё. Просто когда ссылаешься на первоисточник, то становится понятно, кто соврал первым. А если не ссылаешься - то получается, что врёшь сам по себе! laughing
    2. poquello
      poquello Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: Арон Заави
      Г-н автор опять статья без ссылки на источник. Ну нельзя же так. Представьте аналогичную статью на украинском форуме и без указания источника информации. Вы же первый обвинили бы украинцев в создании фейков.

      у вас есть другая информация? типа от Байдена - поцарапано четыре танка, боже храни королеву
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 17:58
        +3
        Цитата: poquello
        Цитата: Арон Заави
        Г-н автор опять статья без ссылки на источник. Ну нельзя же так. Представьте аналогичную статью на украинском форуме и без указания источника информации. Вы же первый обвинили бы украинцев в создании фейков.

        у вас есть другая информация? типа от Байдена - поцарапано четыре танка, боже храни королеву

        Нет. От слова совсем. Но хотелось бы источник. Хотя бы как в этом случае.
        https://m.lenta.ru/news/2023/06/27/wag_poteri/?from=amp
        1. poquello
          poquello Сегодня, 18:08
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Но хотелось бы источник. Хотя бы как в этом случае.

          аа, ну тогда - Штирлиц
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 18:27
          +1
          Конкретно в этом случае сослались на слова другого человека - Апти, который то ли писал это, толи не писал. Да ещё со словами "не может быть". Хотя бы сами сравните - всу теряют от 500 и выше человек убитыми в сутки по-всему фронту. А по вами приведённой ссылке один вагнер по 500 в день. Верите?
          Так что в данном случае приведение ссылки на слова другого человека не есть правда negative
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 18:32
            0
            Цитата: igorbrsv
            Конкретно в этом случае сослались на слова другого человека - Апти, который то ли писал это, толи не писал. Да ещё со словами "не может быть". Хотя бы сами сравните - всу теряют от 500 и выше человек убитыми в сутки по-всему фронту. А по вами приведённой ссылке один вагнер по 500 в день. Верите?
            Так что в данном случае приведение ссылки на слова другого человека не есть правда negative

            Не верю никому. Но тут хотя бы некий конкретный человек, что то озвучил. А реальные цифры потерь узнаем не скоро. Одних пропавших без вести тысячи у обеих сторон.
            1. poquello
              poquello Сегодня, 18:39
              0
              Цитата: Арон Заави
              тут хотя бы некий конкретный человек, что то озвучил. А реальные цифры потерь узнаем не скоро.

              это элементарно проверяется, в неудачные дни "снарядного голода" Пригожин народ убитыми музыкантами пугал, я пять сотен там не увидел, тч горцы склонны преувеличивать
              1. Aken
                Aken Сегодня, 19:18
                0
                тч горцы склонны преувеличивать

                Или же повторяют украинскую пропаганду. Прогрессивное человечество знает, как киборги разгромили Вагнер и вынудили его позорно бежать с фронта.
    3. Комментарий был удален.
    4. Архитектор
      Архитектор Сегодня, 18:03
      +5
      Цитата: Арон Заави
      Г-н автор опять статья без ссылки на источник.

      Он видимо руководствуется принципом что "джентльменам у нас верят на слово"
  4. polinet
    polinet Сегодня, 17:45
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Ну,очень неплохо.Однако ,эти цифры относятся и к поврежденной технике,которую можно восстановить.Что они и делают.А в принципе-не в коня корм

    ну кто ж им даст всё восстановить, только то что смогут вытянуть с поля боя.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:45
    +4
    Я может и не прав... мож просто слезу вышибают.... дайте больше оружия, да побольше, побольше.....
    Не монтируется это с их прежними заявлениями о блицкриге....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:23
      +1
      Цитата: Mouse
      Я может и не прав... мож просто слезу вышибают.... дайте больше оружия, да побольше, побольше....

      Вполне возможно, зная безразмерный рот киевского режима.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:46
    +2
    Скромненько они озвучили, по танкам всего 90шт. Помнится Владимир Владимирович говорил о 440шт. или около того.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:33
      0
      МО заявило о 259 подбитых танках. Сколько из них смогли эвакуировать и сколько подлежит восстановлению неизвестно - такой статистики нет request
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 17:46
    +1
    Странно, недавно показывали кадры, как был поврежден "Цезарь", а его в списках нет... request
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:50
      +2
      Цитата: svp67
      Странно, недавно показывали кадры, как был поврежден "Цезарь", а его в списках нет... request

      Не поврежден, а уничтожен.
    2. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 17:50
      +6
      Странно, недавно показывали кадры, как был поврежден "Цезарь", а его в списках нет...

      У серьезных людей такие "отчеты генштаба" (любого) вызовут только улыбку. Сами подумайте, кто информацию такого характера будет разглашать.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 17:54
        +2
        Украинцы вон все свои грандиозные планы на каждом углу рассказывают, они и не такое могут
        1. ada
          ada Сегодня, 18:30
          0
          Цитата: alexoff
          Украинцы вон все свои грандиозные планы на каждом углу рассказывают, ...

          Это проявления инфовойны, на военном языке "информационные факторы влияния на обстакановку", создаваемые, развиваемые или поддерживаемые в ходе выполнения задач силами (средствами) спецопераций, а также другими субъектами и вовлеченными объектами (начиная с ВПР) в соответствии с определёнными целями операций в инфосфере, как правило для обеспечения тех или иных решений ВПР, действий войск, формирования нужных мнений и настроений населения вовлеченных стран или мирового сообщества в целом.
          Цитата: alexoff
          ... они и не такое могут
          Не могут, старшие товарищи поправят или исправят.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:48
    +3
    автор мог бы написать, например, из имеющихся в наличии у ВФУ ХХХ Леопёрдов потеряно 41.
    Или каждый читатель должен лично рыть Интернет чтобы найти цифры и оценить потери?
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 19:00
      0
      Да ну откуда у автора может быть такая информация? Он же ж не в Генштабе работает (хотя тогда возникает вопрос, откуда он знает, что в командовании ВСУ предполагают и на что рассчитывают. Экстрасенс, наверно). А в Интернет её искать - это всё равно что изучать историю "Люфтваффе" по отчётам немецких асов! laughing
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:10
    +1
    только танков Leopard 2 по различным причинам потеряно 41 единица

    В конце мая Резников озвучивал, сколько всего у них Леопардов - 60 штук, и говорил, что они сформировали два танковых батальона, по 30 леопардов в каждом.
    Получается, практически, оба батальона - уже всё?
    Чудо-кошек и на один не наберётся?
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:11
    +6
    "Озвученные Генштабом ВСУ цифры потерь бронетехники" - не хватает фразы по данным (неназванных) украинских источников), перед которыми Генштаб ВСУ видимо и отчитывался.
    Если авторство статей Рябова угадывается мгновенно, то и с подобными статьями ситуация аналогична. Первоисточник - это российский ТГ канал "Резидент", который мимикрирует под украинский. Достоверность этих данных - ниже, чем в сводках у Конашенкова.
  11. Pivot
    Pivot Сегодня, 18:21
    -1
    Если бы вфу рванули через Днепр как бы было хорошо бахнуть плотину Каховской ГЭС, столько бы снарядов и жизней наших бойцов сберегли.
  12. air wolf
    air wolf Сегодня, 18:22
    +1
    Важно, что сумасшедший Пригожин не удел-это радует, информация по уничтожению западной техники это приятно, но ее еще много на складах и НАТО и азиатских сателлитов, очень хорошо, что наконец вертолёты стали летать как положено, думаю, что они сделают свое дело. Пилотам СВО совет, от старого вертолетчика, летайте не выше 10 метров, там только ЗСУ, которые дальше не работают 2-3 км, и пуск с кабрирования НАР, ну не надо, не уверен, что Гефест такой всемогущий, если стоит на борту! И когда в вас долбят со стрековки, педаль любую на скольжение и все пучком будет soldier
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 18:51
      0
      Думаю что они вас не читают
      ————————————————
  13. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 18:34
    0
    Зато по телеку наши трубят о 240а уничтоженных только танков, бронемашин вообще штук 500 набили))))
  14. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:49
    0
    Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

    https://russian.rt.com/ussr/news/1167372-putin-vsu-tanki-poteri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  15. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:04
    0
    Если чубатые такими темпами будут натовскую технику терять, то к концу года nato с голым задом останется, а 404 без генофонда.