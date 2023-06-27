Президент Белоруссии пообещал при необходимости помочь с размещением бойцов ЧВК «Вагнер»

В настоящее время никаких лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии не строится. Но при необходимости помочь с размещением бойцов «оркестра» Минск может. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, Белоруссия поможет «вагнеровцам», но находиться на ее территории они будут за свой счет. Поэтому не очень понятно, кто далее будет осуществлять финансирование ЧВК. Лукашенко также опроверг информацию, будто бы бойцы ЧВК будут охранять размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.
Президент Белоруссии отрицает и распространившуюся в западных медиа информацию, будто бы «оркестр» могут задействовать в неких провокациях против июльского саммита НАТО в Вильнюсе. По утверждению Лукашенко, у Белоруссии, если бы она хотела делать провокации, есть для этого собственные возможности. Но никаких провокаций, отметил белорусский лидер, не планируется.
Зато «вагнеровцы» могут принять участие в подготовке или, как минимум, консультировании белорусской армии. Лукашенко отметил, что у бойцов ЧВК очень хороший, качественный боевой опыт, они обладают навыками ведения современной войны.
Глава белорусского государства сегодня сделал довольно много заявлений по поводу событий субботы 24 июня в России. В частности, он рассказал о том, как проходили его переговоры с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и как он уговорил его прекратить движение колонн «музыкантов» на Москву. Как отметил Лукашенко, его главным условием в переговорах с Пригожиным было отсутствие какого-либо кровопролития.