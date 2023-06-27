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Президент Белоруссии пообещал при необходимости помочь с размещением бойцов ЧВК «Вагнер»

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Президент Белоруссии пообещал при необходимости помочь с размещением бойцов ЧВК «Вагнер»

В настоящее время никаких лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии не строится. Но при необходимости помочь с размещением бойцов «оркестра» Минск может. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.


По словам Лукашенко, Белоруссия поможет «вагнеровцам», но находиться на ее территории они будут за свой счет. Поэтому не очень понятно, кто далее будет осуществлять финансирование ЧВК. Лукашенко также опроверг информацию, будто бы бойцы ЧВК будут охранять размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.

Президент Белоруссии отрицает и распространившуюся в западных медиа информацию, будто бы «оркестр» могут задействовать в неких провокациях против июльского саммита НАТО в Вильнюсе. По утверждению Лукашенко, у Белоруссии, если бы она хотела делать провокации, есть для этого собственные возможности. Но никаких провокаций, отметил белорусский лидер, не планируется.

Зато «вагнеровцы» могут принять участие в подготовке или, как минимум, консультировании белорусской армии. Лукашенко отметил, что у бойцов ЧВК очень хороший, качественный боевой опыт, они обладают навыками ведения современной войны.

Глава белорусского государства сегодня сделал довольно много заявлений по поводу событий субботы 24 июня в России. В частности, он рассказал о том, как проходили его переговоры с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и как он уговорил его прекратить движение колонн «музыкантов» на Москву. Как отметил Лукашенко, его главным условием в переговорах с Пригожиным было отсутствие какого-либо кровопролития.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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45 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 18:07
    +5
    ...но находиться на ее территории они будут за свой счет.
    в данном случае это главный принцип, говорящий о том, что много своих "сотрудников" Пригожин взять не сможет или если возьмет, то вряд ли удержит. Тех хороших "зарплат", что были ранее им не видать
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:09
      +5
      Цитата: svp67
      в данном случае это главный принцип, говорящий о том, что много своих "сотрудников" Пригожин взять не сможет или если возьмет, то вряд ли удержит. Тех хороших "зарплат", что были ранее им не видать

      В Африку, на ближний восток или куда еще поедут, вариантов много.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 18:16
        +1
        Отлично, Африка же, действительно!. В Африке "Вагнер" это раскрученный бренд заслугами перед местными и пророссийское влияние. Теперь, дальше что с этим там в Африке будет? Здесь, как объявлено, Золотов с прочими награждёнными столицу отстояли, а там кто будет урезонивать их если что? "Вагнер" объявлен террористами США и Ко, им на недавний кровавый цирк, это роскошный подарок вернуть своё влияние там. Вы вообще можете осмысливать происходящее?
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:20
          +3
          Цитата: Копчёный
          Здесь, как объявлено, Золотов с прочими награждёнными столицу отстояли, а там кто будет урезонивать их если что?

          До СВО они там работали и достаточно успешно, потому что им ставилась задача и они её выполняли, а на СВО пришлось с МО контактировать, много просчётов по их словам, которые никто не исправляет.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 18:25
            +6
            Цитата: Лт. запаса ВВС
            До СВО они там работали и достаточно успешно, потому что им ставилась задача и они её выполняли

            Скажем откровенно : "ПО ЗАКАЗУ ГОСУДАРСТВА" и оплачивалось ГОСУДАРСТВОМ. Кто им будет оплачивать теперь?
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 18:36
              +4
              А как Вы думаете,Александр Григорьевич зря их под свое крыло принял?Тут есть разные варианты.
            2. Egeny
              Egeny Сегодня, 18:40
              +6
              Около 68 лярдов баксов обходилась нам социалка ЧВК музыкантов, зарабатывали они явно больше и не в убыток стране, в отличие, как оказалось, генералитета МО. Спрашивается: кто слабое звено?)
              Аборигены, жду минусы!!)
              1. Egeny
                Egeny Сегодня, 18:50
                +2
                ... первый пошёл... по мнению администрации сайта!)
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Сегодня, 19:12
                  +2
                  Цитата: Egeny
                  Аборигены, жду минусы!!)

                  Назло наплюсую, шоб ты майором стала.
            3. freddyk
              freddyk Сегодня, 18:51
              +2
              Цитата: svp67
              Цитата: Лт. запаса ВВС
              До СВО они там работали и достаточно успешно, потому что им ставилась задача и они её выполняли

              Скажем откровенно : "ПО ЗАКАЗУ ГОСУДАРСТВА" и оплачивалось ГОСУДАРСТВОМ. Кто им будет оплачивать теперь?

              Всё так же, государтво. Кто-то же должен выполнять деликатные задачи в интересах России. Для этого Вагнер и создавался. Или Вы считаете интересов России в Африке больше нет? Да и не только в Африке.
            4. oppozite28
              oppozite28 Сегодня, 18:55
              +2
              Скажем откровенно : "ПО ЗАКАЗУ ГОСУДАРСТВА" и оплачивалось ГОСУДАРСТВОМ. Кто им будет оплачивать теперь?
              То же государство что и ранее winked
              1. мордвин 3
                мордвин 3 Сегодня, 19:17
                0
                Цитата: oppozite28
                То же государство что и ранее

                После всего, что о них президент наговорил, они вряд ли будут работать на Россию.
          2. Копчёный
            Копчёный Сегодня, 18:25
            +5
            Они изначально с МО контактировали и создавались на основе возможностей армии. Технику "на баланс"(как забавно звучало в недавней новости) МО так же им передавало, по факту некой структуре вне правового поля РФ. Повторюсь. Если вдруг в этой Африке часть "вагнеровцев" решит устроить свою справедливость, туда наверно ведомство Золотова отправят? Ну тогда шутка про передачу ему помимо танков ещё и сил флота, очень даже в тему и задел на будущее.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 19:08
              +1
              Цитата: Копчёный
              Они изначально с МО контактировали и создавались на основе возможностей армии. Технику "на баланс"(как забавно звучало в недавней новости) МО так же им передавало, по факту некой структуре вне правового поля РФ.

              Как любая в мире ЧВК, это коммерческая структура, и "Вагнер" не исключенние. Он работал в РФ по контракту, где оговаривается все пункты, от снабжения до оплаты и контракт был не с МО РФ. Естественно контракт нигде не оглашается. В Африке проще, получи всё согласно контракта и работай, выполняй контракт, там над тобой нет таких Шойгу, ни Герасимовых.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:10
          +1
          Чвк в любой стране, кроме места её происхождения, вне закона. Если их наймёт африка, то поди их арестуй. Америкосы сколько хошь могут что угодно на них накладывать, толку то. Но мне кажется им проще инструкторами в Белоруссии работать. Там будут только рады
      2. Borik
        Borik Сегодня, 18:20
        +1
        будто бы «оркестр» могут задействовать в неких провокациях против июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

        Чё так мелко мыслите. Провокация. (Что взять и взорвать пикарду где нибудь на окраине Вильнюса а потом трубить на весь мир что был взорван фугас.) Да нет, взять и весь ваш шабаш помножить на ноль.
      3. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 18:22
        0




        А не глупо ли отправлять их из страны во время СВО? Может логичнее использовать их опыт в СВО? Все видели марш на Москву. Что мешает провести марш Киев-2?
        1. Некто_Какоевич
          Некто_Какоевич Сегодня, 18:33
          -3
          Чисто теоретически... Можно провести ещё одну частичную мобилизацию. Повод есть - количество бойцов, воюющих за нас, уменьшилось в результате "роспуска" ЧВК Вагнер.
          Вот тех вагнерцев, что не подпишут контракт с МО добровольно, и можно будет мобилизовать повестками.
          P. S. Повторюсь - чисто теоретически. Я к этому не призываю и не знаю, правильно ли так поступать.
          1. Normann
            Normann Сегодня, 18:41
            0
            Даже ту их часть бойцы которой были освобождены из мест лишения свободы? Это как?
      4. svp67
        svp67 Сегодня, 18:23
        +2
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        В Африку, на ближний восток или куда еще поедут, вариантов много.

        Да могут, только вот без поддержки государства...чисто "дикими гусями", не будет у них уже той мощи и влияния
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 18:29
          +1
          Извините, но словосочетание "дикие гуси" это из романтической эпохи наёмничества в 50-70е. Теперь это унылые ЧВК и интернациональные контрактники.
      5. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:47
        +2
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        В Африку, на ближний восток или куда еще поедут, вариантов много.

        Организация коммерческая, без работы не останутся, рейтинг в Африке у них высокий.
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 18:35
      +2
      Цитата: svp67
      Тех хороших "зарплат", что были ранее им не видать

      Вы верите что российская армия справится без Вагнера? Вспомните, как нам долго рассказывали сказки про смелых сирийцев, которые во главе с нашими генералами освободили Пальмиру и Дейр аз зор. А оказалось, что их освободили бойцы Вагнера.
      По сути Пригожин взял Лукашенко в долю. Будут снабжать наших бойцов белорусскими продуктами питания. Для белорусского сельского хозяйства об'емы поставок Военторга очень внушительны. Лукашенко будет решать политические вопросы, а Пригожин займётся бизнесом. Бойцы как воевали, так и будут воевать. Претензий к ним нет. Просто влиятельные люди хотели, что бы Пригожин с ними делился. С этим связаны и перебои в снабжении, минировании дорог и вертолётные обстрелы.
    3. алексеев
      алексеев Сегодня, 19:36
      -1
      hi
      Зарплат не видать. Это точно. Собственно из - за " зарплат" все и вышло. Государство потребовало от тех кому платило полного подчинения, то бишь подписания контракта...
      Таперича все, у пана атамана нема золотого запасу....
      Конечно, сама структура ЧВК и нужна и важна. Ликвидировать ее полностью не нужно, в Африке и пр. ее работа востребована. За один день переформатировать ее невозможно. Но... Выводы сделать необходимо. Не хочу повторять банальную истину, что все такие конторы должны быть под особым контролем.
      Наверное, не менее важно сделать так, чтобы в армии были порядки стимулирующие лучших людей служить именно в ВС или там в Росгвардии, а не искать счастья в ЧВК или охране какого,- нибудь олигарха.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:09
    +4
    .Лукашенко отметил, что у бойцов ЧВК очень хороший, качественный боевой опыт, они обладают навыками ведения современной войны.

    Зря что- ли батька их под свое крыло берет... явно расчитывает на них...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:22
      -5
      Цитата: Mouse
      .Лукашенко отметил, что у бойцов ЧВК очень хороший, качественный боевой опыт, они обладают навыками ведения современной войны.

      Зря что- ли батька их под свое крыло берет... явно расчитывает на них...

      Опыт у них несколько своеобразный.

      Суточные потери «Группы Вагнера» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составляли по меньшей мере 500 человек. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.
      По словам Алаудинова, у его подчиненных вызывало удивление то, какое количество сотрудников руководители ЧВК «ежедневно укладывали только для того, чтобы взять или удержать какую-то позицию».
      Еще до штурма Артемовска «Группа Вагнера» потеряла до 20 тысяч человек, «а потом еще и в Артемовске столько же», отметил командир «Ахмата». «Не геноцид ли это русского народа», — задался вопросом Алаудинов.
      1. arthh
        arthh Сегодня, 18:25
        +5
        Смотрите как заговорил, до этого совсем другое балаболил про них. А ну и про 500 это зашквар конечно какие 500 в день сам Пригожин даже под конец операции говорил про 90-100 а обычно в 4 раза меньше
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 18:36
        +2
        Немного уточню сказанное Вами и Алаудиновым - есть костяк ЧВК т.н спецы и есть вновь принятые штурмовики (зк в том числе) так вот спецов берегут, а ко второй категории отношение соответственное. Кто видел как они воюют - не дадут соврать.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 18:27
      +2
      Цитата: Mouse
      Зря что- ли батька их под свое крыло берет... явно расчитывает на них...

      Он рассчитывает переманить себя часть командного состава, в качестве инструкторов и советников для своей армии. Всю ЧВК он точно брать не будет и постарается побыстрее от них избавиться, ибо сильно накладно
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 18:25
    +5
    Частная компания и есть частная, нет контракта – нет зарплаты. Конечно, "Конкорд" поддержит материально костяк группы (а я думаю, именно он ушёл в Беларусь), пока не подвернётся заказ, а он подвернётся очень быстро.
    А вот на Пригожина амеры объявили охоту, и в Беларуси ему спокойней будет.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 18:31
      -3
      Репутацию свою "Вагнеры" подмочили, только отчаянный африканский диктатор с ними свяжется теперь...
      1. RuAbel
        RuAbel Сегодня, 18:45
        +2
        В других частях света несколько другие взгляды на репутацию наёмников.
        1. svarog77
          svarog77 Сегодня, 19:02
          0
          Действительно, там приветствуется мятеж против своего нанимателя...
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:27
    +2

    Лукашенко продолжает рассказывать как уговаривал Пригожина отказаться от мятежа. Он заявляет, что пригрозил ему отправкой бригады белорусских войск на защиту Москвы.

    «В 11.00 он (Пригожин) мгновенно снял трубку. То есть генерал Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" - "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор - эйфория. У Евгения полная эйфория.

    Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать»

    Лукашенко говорит, что думал, "с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры".

    "Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина.

    Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог.

    "По своим каналам я получил информацию, в том числе от нашего комитета (КГБ) и военных, что они заняли штаб округа (в Ростове)".

    "Тут же в СМИ: "Ай-ай-ай, захватили, уже мародерство, еще чего-то", - вкидывают. Особенно украинцы оттоптались на этой теме.

    Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки".

    "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!", - говорит Пригожин.

    Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте".

    Подумай, говорю, об этом. "Нет" - отвечает. Такая вот эйфория.

    Долго я его убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы».
    "Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах. Как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому я подумал: замочить можем. Я и Путину сказал: "Замочить можем". Это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю: "Не делайте этого". Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, которые умеют друг за друга постоять, которые там и в Африке, Азии, Латинской Америке воевали, они пойдут на все. Тоже можем замочить, но тысячи, тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это самая подготовленная в армии единица. Кто с этим станет спорить? Военные мои тоже понимают это, и у нас в Беларуси нет таких (настолько подготовленных). Это люди, прошедшие через не одну войну в разных местах.

    Поэтому, прежде чем мочить, надо подумать, что будет завтра. Надо посмотреть дальше своего носа, особенно ура-крикунам, которые сегодня топчутся на этой теме".

    "Пойдем на Москву, нам нужна справедливость. Мы воевали, мы честно воевали. Вы же, Александр Григорьевич, знаете, как мы воевали?" - "Знаю". Но началась конкуренция между армией, как он сказал, и нашим подразделением. Нездоровая конкуренция. Межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку.

    И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание, почему своим СМИ, пресс-секретарю поручил ни в коем случае не делать из меня героя, из Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется - и я, и Путин (я в меньшей степени, если уж откровенно говорить, но тем не менее). А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я опять же в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют. Шойгу здесь бывал не единожды. Конечно, я не могу в СМИ давать то, о чем мы говорили. Мы с ним вели очень серьезные переговоры. Генерал Хренин с ним встречался не единожды, и мы спокойно поддерживали, чем могли (а могли многое), и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать".

    "Евгений Пригожин… в этом отношении его можно понять. А если добавить, что он человек такой, как и Шойгу (у них характеры одинаковые), очень импульсивный, вот и началось".
    "Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: "Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно, ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, - все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду". Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я вам клянусь, что этого не будет.

    Переговоры шли в течение дня. Шесть или семь раундов переговоров. Я свою позицию высказал. Больше не звонил ему. Шесть раз, по-моему, он уже на меня выходил. Советовался, предлагал и прочее. Когда он мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от Президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое".

    Я говорю: "Вот ты представляешь, я - Президент. Ты у меня министр обороны. И какой-то бандит…" - "Я не бандит" - "Я говорю к примеру: какой-то бандит требует отдать Хренина с Гулевичем. Я на это никогда не пойду. Сам погибну, но не пойду" - "Да, я понимаю" - "Раз понимаешь, давай действовать". Он говорит: "Скажите, что сейчас?" Я говорю: "Нужно остановить колонну". То есть он пошел на то, чтобы договариваться".

    "Последний аргумент был, когда в какой-то раз после первых переговоров он говорит: "Разрешите мне собрать командиров и посоветоваться". Я говорю: "Конечно, ты с ними посоветуйся, чтобы потом тебя не обвинили".

    В одиннадцать мы разговаривали, и в пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но... Что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя". В контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом, с Бортниковым. Я просто настоятельно просил этого не делать. Бортников умный человек. Он сказал: "Александр Григорьевич, ну я же не , я же понимаю, что может быть".

    "Если они где-то остановятся, колонна сожмется… Она в кучу соберется… Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять и ее тут накрыть. Пообещали: этого не будет. Я и сказал Пригожину: "Это - гарантия" - "Что дальше?" - "Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной" - "Да, я вам верю. Я верю". - "Хорошо, в этом направлении будем действовать".

    "К вечеру мы подошли к окончанию переговоров. Я торопился, потому что в 200 км до Москвы (я знал, меня Бортников проинформировал) уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все (это Путин мне уже вечером сказал), как в годы войны. И курсанты… И милиция была в резерве - полторы тысячи. То есть они собрали прилично и в Кремле, и возле Кремля. Это было, я думаю, тысяч десять обороняющихся. И я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте (а это как раз было под 200 км до Москвы), прольется кровь и тогда все.

    Я говорю: "Хорошо. Бортников этим занимается. Тебе надо с ним связаться" - "Он не берет трубку" - "Возьмет. Через 20 минут звони". Попросил Ивана Станиславовича (Тертеля, председателя КГБ.): срочно, говорю, найди Бортникова, пусть мне позвонит. Он позвонил. Я говорю: "Александр Васильевич, обязательно возьми трубку, если тебе позвонит Пригожин". У него, конечно, внутри все клокочет. Я говорю: "Слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились". Они переговорили. Он развернул колонну и они пошли в свои лагеря в Луганскую область. Они ушли в лагеря.

    Я переговорил с Путиным вечером. Я его еще раз попросил: "Ни в коем случае" - "Да. Хорошо. То, что обещал, я все сделаю". Он выполнил.

    Смута таким образом была предотвращена. Опасные события, которые могли быть, были сняты. Гарантии безопасности, как он вчера сказал, пообещал, были предоставлены"

    "Гарантии безопасности, как он (Президент России Владимир Путин.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет", - сказал Президент.

    "Но, как Хренин (министр обороны Беларуси) говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними", - отметил белорусский лидер.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 18:31
      +2
      Из комментов в телеге: Алло, Женя, это Саша, мне твой номер в ФСБ дали.....
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:29
    +3
    будто бы бойцы ЧВК будут охранять размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие

    Прямо даже интересно, кто на такую утку, размером с птеродактиля, сподобился))) А чего не Кремль - вместо Президентского полка?
  6. Люмира
    Люмира Сегодня, 18:36
    +7
    К 1 июля их хотели расформировать. Ну, кто-то просто принял такое решение.
    Активная, и от безысходности, выставленная напоказ забота о жизнях своих бойцов, сделала из Пригожина героя. О нем появилось много хвалебной инфы. А этого не прощают.
    Отсюда и весь конфликт.
    Убрать из СВО настолько подготовленный отряд - это надо ж додуматься до этого. Чья это идея ? Вот поэтому и про финансирование сразу заговорили все.
    И Лукашенко, сказав про «за свой счёт», может и не договаривать.
    Странно все это. Наигрались все в военных частников.
    При этом, кто-то жизни свои риску подвергал, кто-то молча наблюдал и может быть хоть извлечёт уроки.
    Вот такой громкий конец получился у всей этой «частной»истории. Мутная история.
    А где был Шойгу эти несколько дней, кто-нибудь может сказать?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 18:38
      +1
      Он заместителю видимо поручил, в штабе ЮВО встреча же была. Посидели, перетёрли, разошлись. У одних вроде как присяга, у другого типа контракт. Бывает чо.
    2. Void
      Void Сегодня, 18:52
      +1
      Где где, кирпичи клал, вот где

      Батька конечно говорун ещё тот, "как клопов раздавили бы", "собрали курсантов"... Ну ну, клопов бы раздавили, но не тех
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: Люмира
      Вот такой громкий конец получился у всей этой «частной»истории.

      Африка большая, работы много, не пропадут.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:42
    +3
    Цитата: Арон Заави
    Суточные потери «Группы Вагнера» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составляли по меньшей мере 500 человек

    Что-то тут не так... арифметика против господина Апти Алаудинова!
    Вагнер был на СВО практически год, или 365 суток
    Если умножить 365 суток на 500 человек потерь, то это составит 184 тысячи!
    А если учесть, что в первоисточнике говорится о "по меньшей мере 500", то цифра улетает и вовсе за 200 тысяч потерь
    Как-то несуразно, не?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:33
      0
      Цитата: sdivt
      Что-то тут не так... арифметика против господина Апти Алаудинова!

      Папа у Васи силен в математике. А гордым горцам математика особо не нужна.
  8. zoland
    zoland Сегодня, 18:45
    +2
    Цитата: svarog77
    Репутацию свою "Вагнеры" подмочили, только отчаянный африканский диктатор с ними свяжется теперь...

    А там не отчаянных нет иначе власть не удержать
  9. Комментарий был удален.
  10. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 19:02
    0
    опять с сайтом ВО неполадки
    на главной время на страничках отличается на два часа от реальности drinks
  11. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:40
    0
    Цитата: svp67
    Скажем откровенно : "ПО ЗАКАЗУ ГОСУДАРСТВА" и оплачивалось ГОСУДАРСТВОМ. Кто им будет оплачивать теперь?

    Что то я сомневаюсь, что мы платили за работу в Африке или на ближнем востоке, 86 миллиардов это деньги перечисленные во время СВО.