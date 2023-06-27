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Замминистра обороны Украины: ВСУ планировали наступление с учетом мятежа ЧВК «Вагнер»

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Замминистра обороны Украины: ВСУ планировали наступление с учетом мятежа ЧВК «Вагнер»

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинское командование планировало проведение наступательных операций на восточном участке линии боевого соприкосновения с учетом фактора противоречий между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и военным и политическим руководством Российской Федерации.


По словам Маляр, в день, когда начался мятеж Пригожина, украинская армия перешла в наступление в районе Артемовска. Замглавы украинского оборонного ведомства добавила, что в настоящее время ВСУ уже четвертый день успешно продвигается по флангам Артемовска, при этом, однако, не заходит на территорию города.

Маляр также посетовала на то, что продвижение сталкивается с трудностями, вызванными тем, что российские подразделения закрепились на линиях обороны, ранее отбитых у ВСУ.

Между тем, согласно информации, полученной из ряда источников, российская армия пресекла попытку боевиков киевского режима наступать на Артемовск.

Украинские войска совершили несколько попыток нанести фланговые удары по позициям российских подразделений. Все атаки противника были успешно отбиты при помощи огня артиллерии и авиаударов, вследствие чего украинским боевикам пришлось с потерями отступить на исходные позиции.

Сообщается, что противник пытался наступать в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
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30 комментариев
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  1. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:40
    +9
    Ну а что еще она может сказать? Если бы на Киев упал метеорит (как в Челябинске), его падение тоже бы замедлило их наступление.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:45
      +1
      Ой, маляр-штукатур "планировала"?
      Не смешите мои тапочки... сорри "искандеры")))
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:57
      +5
      Цитата: Добрый
      Если бы на Киев упал метеорит (как в Челябинске)

      Хотите отгадаю, кто в падении метеорита виноват будет? laughing Причём ЛИЧНО...
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 19:05
        +2
        Хотите отгадаю, кто в падении метеорита виноват будет?
        ....к бабке не ходи...тот из за кого кошка бросила котят
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 19:09
      +3
      Цитата: Добрый
      Если бы на Киев упал метеорит (как в Челябинске)

      То Россию обвинили бы в развертывании и использовании космических вооружений. laughing
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:43
    +1
    Это она придумала после... задним умом крепка? wassat
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 18:47
      +5
      Цитата: Mouse
      Это она придумала после... задним умом крепка? wassat

      "Задним умом"- это выражение в этом конкретном случае достаточно фривольное. feel
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:02
        +3
        Цитата: михаилл
        "Задним умом"- это выражение в этом конкретном случае достаточно фривольное.

        Фривольным было бы выражение "Передним умом". yes
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 19:18
          0
          ыло бы выражение "Передним умом".
          ...для дамы всё одно что перед что сзад
          есть анекдот на эту тему
          студентка по рынку идёт а тут грузин апельсины продает..она
          -грузин , отгадаешь где у меня вагина дам бесплатно а нет с тебя апельсин
          грузин
          -та конэшно сперэди
          та раком стала юбку подняла, грузин апельсин отдал
          студентка опять
          -грузин, ну где у меня вагина
          грузин
          -та сзады
          та юбку спереди поднимает
          грузин
          -вай вай , иди уже. твой вагина жюлик
          так и маляр и присно с ней
  3. agoran
    agoran Сегодня, 18:44
    0
    У Маляр сросшиеся мочки ушей, что говорит о генетической вырождаемости.
    С данным симптомом врачи не советуют рожать детей.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:44
    0
    Все, кого "Вагнер" "опустил", сейчас его грязью поливают. Попытка разогнать одно из самых боеспособных соединений России с "блеском" удалась.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 18:54
      0
      Это да. И ещё они однозначно в плюсе, что Россия лишилась одного из самых боеспособных штурмовых подразделений (если не самого боеспособного, т.к. ни одно штурмовое подразделение ВС России в своем составе не имеет такого вооружения. В целом ВС России конечно имеют такое вооружение, но требуется согласование на применение этого вооружения в интересах штурмового подразделения. А это время и тот ещё .геморрой. Не удивлюсь если та же Маляр заявит, что Вагнер действовал по заданию ВСУ.
      1. agoran
        agoran Сегодня, 19:00
        0
        Кто вам такое сказал?
        Передислокация штурмового подразделения на север от Киева.
        1. mavrus
          mavrus Сегодня, 19:12
          -1
          Но без тяжёлой техники.
          Или, думаете, Батька наскребëт... Хорошо бы.
    2. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 18:56
      +3
      Цитата: Дилетант
      одно из самых боеспособных соединений

      Даже если так, можно ли представить, что во время Великой Отечественной войны какой-нибудь командующий армией обиделся на наркомат обороны (пусть даже и справедливо - мало ли что могло произойти) и снял свои войска с фронта и пошел походом на Москву, по пути сбив несколько самолетов? Пригожин виноват по любому!
      1. Люмира
        Люмира Сегодня, 19:09
        0
        В этой ситуации нельзя рассматривать только одну сторону. Виноваты все. А то, что Пригожин завалил бумагами о не достатке «патронов» , на которые было ноль реакции - и ему пришлось кричать об этом через прессу - это как? Чья вина?
        А это жизни - кто-то смотрит на бойцов, как на СВОИХ ДРУЗЕЙ, и отвечает за их жизни; а кто-то их не видит и никогда и совсем.
        1. pyagomail.ru
          pyagomail.ru Сегодня, 19:35
          -1
          Цитата: Люмира
          Виноваты все

          Пригожин снял свою ЧВК с фронта, ввел их в Ростов, затем пошел на Москву - это факты и это акт предательства!
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:12
        0
        А можно представить, что бы во время Великой Отечественной войны, дочурки и жены представителей наркомата обороны таскались по Дубаям и Куршавелям?
        1. иван2022
          иван2022 Сегодня, 19:35
          -1
          Кстати, а что КОНКРЕТНО делает в ЧВК сын Пригожина? Что-то мне подсказывает--в атаки он не ходит и призыву в армию не подлежит. ...... Сам Пригожин не объясняет, а в Сети запрос блокируется "в соответствии с законом РФ". Сынок Пескова может только мечтать о таком прикрытии.
        2. pyagomail.ru
          pyagomail.ru Сегодня, 19:37
          -1
          Цитата: Владимир М
          таскались по Дубаям и Куршавелям

          Вас это очень заботит? У меня тоже дочь с мужем недавно из Турции вернулись - я должен заклеймить их позором?
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:46
    0
    что продвижение сталкивается с трудностями,
    ...то есть у всу продвижение назад есть..ну и замечательно
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 18:49
    +3
    Данная пани выдает желаемое за действительное...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:13
      0
      Цитата: svp67
      Данная пани выдает желаемое за действительное...

      Ккак в присказке - " Мне бы вот сисястую, она поглупее", что с неё взять.
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 18:54
    +1
    Что они планировали? Великие стратеги . Привыкли чушню нести
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 19:25
      +1
      Само собой, это заявление - чушь. Но я думаю, цель у них не в том, чтобы показать,какие они суперстратеги. Они намекают, что знали о готовящемся акте, т.е. типа руководство Вагнера или кто-то из них работает на шумерию. Следовательно цель - подорвать доверие к Вагнеру как со стороны нашего руководства, так и со стороны населения России, чтобы их больше не привлекали к выполнению задач на окраине.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 19:40
        0
        А Пригожин сам заявлял, что был у него приватный разговор по телефону по инициативе Залужного. И он якобы держался с врагом молодца..!! И даже якобы послал его... И прекратил разговор.

        P. S. Правда я под кроватью не сидел и не слышал, это Пригожин так объяснял публике.
  8. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 18:56
    +1
    Как в народе говорят - глупая баба,и фамилия ей подстать Штукатуркина
  9. товарищ ШУХЕР
    товарищ ШУХЕР Сегодня, 18:57
    +1
    украинское командование планировало

    Да ладно?! А по конкретнее - кто сие разрабатывал?
    То, что Женька психанул, было вообще для всех непонятным и неожиданным, а эти и мерикосы уже типа в курсе и они там рулят.
  10. agoran
    agoran Сегодня, 19:10
    +1
    О, фото быстро поменяли.
    Интернет помнит все
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:11
    +1
    Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила....

    Ну как всегда -"Мели Емеля, твоя неделя !"