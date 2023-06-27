Замминистра обороны Украины: ВСУ планировали наступление с учетом мятежа ЧВК «Вагнер»

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинское командование планировало проведение наступательных операций на восточном участке линии боевого соприкосновения с учетом фактора противоречий между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и военным и политическим руководством Российской Федерации.По словам Маляр, в день, когда начался мятеж Пригожина, украинская армия перешла в наступление в районе Артемовска. Замглавы украинского оборонного ведомства добавила, что в настоящее время ВСУ уже четвертый день успешно продвигается по флангам Артемовска, при этом, однако, не заходит на территорию города.Маляр также посетовала на то, что продвижение сталкивается с трудностями, вызванными тем, что российские подразделения закрепились на линиях обороны, ранее отбитых у ВСУ.Между тем, согласно информации, полученной из ряда источников, российская армия пресекла попытку боевиков киевского режима наступать на Артемовск.Украинские войска совершили несколько попыток нанести фланговые удары по позициям российских подразделений. Все атаки противника были успешно отбиты при помощи огня артиллерии и авиаударов, вследствие чего украинским боевикам пришлось с потерями отступить на исходные позиции.Сообщается, что противник пытался наступать в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.