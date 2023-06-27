Военное обозрение
Войти Регистрация

В Киеве утверждают, что Россия создаёт новую флотилию в Азовском море с пунктом базирования в Мариуполе

16
В Киеве утверждают, что Россия создаёт новую флотилию в Азовском море с пунктом базирования в Мариуполе

Российское Минобороны начало формирование отдельной Азовской флотилии с местом дислокации в Мариуполе. С таким утверждением выступил так называемый Центр национального сопротивления Украины, работающий под контролем сил специальных операций ВСУ.


Согласно данным, озвученным в Киеве, Россия создает на Азовском море специальную флотилию, которая будет базироваться в Мариуполе, но входить в состав Черноморского флота. В состав флотилии войдут корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Причем утверждается, что формирование нового подразделения находится на заключительном этапе и должно завершиться к 1 июля 2023 года.

Новая корабельная группировка будет контролировать Азовское море, в ее составе будет восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 различных судов обеспечения. Основу составят малые ракетные корабли (МРК) "Циклон" и "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт", построенные для Черноморского флота, а также "Амур", который еще строится.

Штаб флотилии, как говорилось выше, будет находиться в Мариуполе.

Подтвердить эту информацию мы не можем, поскольку официальных сообщений на этот счет от российского Минобороны не поступало. С другой стороны, создание флотской группировки, которая контролировала бы Азовское море, напрашивается само собой, тем более в условиях боевых действий.

МРК "Циклон" несет службу в составе 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота, туда же должен войти и "Аскольд" после принятия в состав флота в этом году.
Использованы фотографии:
https://t.me/kchf_ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 18:47
    0
    В Киеве утверждают...

    ... чья бы корова мычала.)
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:14
      +1
      Россия создаёт новую флотилию в Азовском море

      Да с такой международной обстановкой и внутренними инсинуациями, впору на каждой крупной российской реке создавать микро-флотилию winked
      У мостов - точно!
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 18:47
    -2
    Видимо, помимо танков он таки получит и флот. Куй железо как говорится.
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 18:48
    +1
    Российское Минобороны начало формирование отдельной Азовской флотилии
    На период СВО, конечно, не помешает: МРК, противодиверсионные катера найдут применение. А потом - не нужна будет - у нас нет Байкальской флотилии, Ладожской - это внутренние озера, а Азовское море - полностью внутреннее море России.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:24
      0
      Позитивчик.Завод «Звезда» завершил испытания редукторного комплекса для корвета проекта 20386.

      Петербургский производитель судовых двигателей и тяжелых редукторов ПАО «Звезда» завершил разработку, изготовление и испытания агрегатированного редукторного комплекса 6РП для корвета проекта 20386 с газотурбинной силовой установкой. Об этом Sudostroenie.info сообщил представитель предприятия в ходе XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

      https://sdelanounas.ru/blogs/152367/
  4. товарищ ШУХЕР
    товарищ ШУХЕР Сегодня, 18:50
    +3
    Ну создают, и что тут такого?!
    Для России в чём здесь неприятности?
    А Киеву какое дело?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 19:06
      +3
      Цитата: товарищ ШУХЕР
      Для России в чём здесь неприятности?

      :))) А что, новости обязательно должны быть неприятными?
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 18:51
    +3
    Основу составят малые ракетные корабли (МРК) "Циклон" и "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт", построенные для Черноморского флота, а также "Амур", который еще строится.
    Вполне нормальное решение, хоть Азовское море сейчас и полностью внутреннее, но позволяет с его поверхности наносить ракетные удары по территории противника, так как эти МРК имеют 8 ПУ способных запускать «Калибр-НК» или «Оникс»
  6. Комментарий был удален.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:54
    +2
    Не вижу препятствий... yes ..................ть
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: Mouse
      Не вижу препятствий... yes ..................ть

      hi
      Смотря из какого бюджета. Шойгу будет просить дополнительно с федерального, а Силуанов будет будет упираться, мол только из уже выделенного бюджета Минобороны.
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 18:57
    0
    В Киеве утверждают, что Россия создаёт новую флотилию в Азовском море с пунктом базирования в Мариуполе

    Ну создаёт. Дальше что? У Зели забыли разрешения спросить создавать что-то или нет
  9. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 19:00
    +2
    В добрый путь, ребята!
    Азовское море - внутреннее море России.
    Защитим его!
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:12
    +1
    Наше море. Наш Мариуполь. Хотим - создаем. Советоваться ни с Kuiv ом, ни в Вашингтоном не будем.
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:15
    0
    . В Киеве утверждают, что Россия создаёт новую флотилию в Азовском море с пунктом базирования в Мариуполе

    Всё равно что база подводных лодок на волжском водохранилище negative
  12. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:23
    0
    Базироваться корабли должны не в Мариуполе, и даже не в Таганроге, а в Керчи. Иначе они быстро повторят судьбу БДК "Саратов". Если задача флотилии - в первую очередь запуск ракет из акватории Азовского моря, то базировать корабли в самой ближайшей к противнику точке побережья - это вообще без мозгов нужно быть.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:27
    0
    Я больше скажу: есть планы возродить крепость в Измаиле и судостроительный завод в Николаеве.