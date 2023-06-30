Денацификация не состоялась: гитлеровские символы Украины

Одна из удаленных по требованию американцев фотографий из Twitter украинского министерства обороны
ВСУ хочет в вермахт
Почему Зеленский так вожделел именно танки Leopard? Неважно, какой серии – первой или второй, главное, чтобы именно немецкие танки. Все дело в мощной нацисткой тусовке украинской армии, которой для счастья как раз не хватало тевтонских машин. Не заикались ни о вполне боеспособных американских М60 последних серий, ни о британских Chieftain. Последние танки повсеместно сняты с вооружения, но явно превосходят по боевым качествам Leopard 1, которых на Украине ждут сразу 175 штук.
Нацистская идеология требовала расово правильную тевтонскую технику – любая другая подходит ВСУ весьма условно. Разумеется, на первые танки из Германии тут же намалевали балкенкройцы, дружно вступили в украинский вермахт и наснимали веселых видео под нацистские марши.
Летнее наступление нацистов 1941 года они напрямую ассоциируют с атакой на российские позиции в июне 2023 года. Идеологические предки не помогли, и наступление топчется на месте уже несколько недель.
Типичная Украина – ВСУ идут в атаку под фашистский марш
Армия, национальная гвардия и прочие силовые структуры Украины насквозь пропитаны нацистской идеологией, и нет ничего удивительного в том, что оккультные символы Третьего рейха стали оберегами для военных. Это случилось не в СВО, а гораздо раньше, когда свежеиспеченная Украина выбирала себе национальную идентичность.
Где откопать славные вехи истории, на которых будут взращивать молодежь? Как ни крути, но успешная Украина всегда шла рука об руку с Россией и Советским Союзом. Не подходит – Киеву требовалось отмежеваться от Москвы и москалей как можно дальше. Вот и родился культ бандеровщины, а с ним и идолопоклонство перед Третьим рейхом. Где-то в этом моменте страна перешла точку невозврата, после которой Российская спецоперация была лишь вопросом времени.
В Киеве решили, что на роль защитников родины лучше всего подходит дивизия СС «Галичина» и экстремистская УНА-УНСО. Очень интересно, как националисты объясняли получившийся винегрет – украинские эсэсовцы воевали против советской власти, а УНА-УНСО еще и против нацистов. Вероятнее всего, вообще не объясняли – молодежь и так съела.
Со стороны еще пару лет назад казалось, что ультраправые взгляды, то есть нацистские, разделяют только добровольческие подразделения наподобие запрещенного в России «Азова». В ВСУ нацисты были, но сидели тихо, на публику не отсвечивали. Особенно на западную. Это была установка Киева – не доводить до западных зрителей зиги, обереги Totenkopf и прочую согревающую душу нациста символику.
Но вот полетели «Калибры» и «Искандеры», а с ними и внутренняя самоцензура воспитанных на нацистских идеалах граждан Украины. И снова дикий диссонанс – у власти в Киеве еврей, а его подданные носят нашивки тех, кто евреев в печах сжигал. Съедают и такое, что красноречиво говорит об общекультурном уровне нашего противника. Массовая мобилизация и большие потери среди кадрового состава ВСУ сделали свое дело – на Украине теперь воюют мотивированные, но менее развитые в интеллектуальном смысле товарищи. И чем дольше Киев будут упорствовать, тем большая доля ярых нацистов будет в армии и нацгвардии.
Условно нацистскую банду можно разделить на две группы.
Первая – ярые и наиболее мотивированные головорезы, которые вообще не представляют себя без войны. В числе таких немало импортных неонацистов, широкой струей рванувших на Украину после 22 февраля прошлого года.
Вторые – послушные тихони, с открытым ртом следящие за старшими товарищами. Точь-в-точь как на заре фашисткой диктатуры в Германии. Сюда же еще дорисуем эффект от «героических азовцев» (запрещенная в России организация), после которого зиговать начнут в украинских детсадах.
В общем, денацификация Украины даже в случае тотальной победы России продлится еще пару поколений. С демилитаризацией гораздо проще – у ВСУ фактически не осталось собственного оружия, и производить они его не в состоянии.
«Мертвая голова» для Вашингтона
Нельзя говорить, что на Западе нацистское буйство украинских военных воспринимается однозначно. Когда одетый с иголочки и вооруженный натовской техникой боевик лепит шеврон «Черного солнца», часть американцев задает вопросы. Не стоит думать, что там все тотальные идиоты, пропитанные пропагандой – здравые люди остались, и немало.
На вопросы про фашистские обереги украинцы отвечают пространно, дескать, «образы символизируют украинские суверенитет и гордость, а не нацизм». Пытаются как можно больше сделать в пику России, обмазывая все мифическим патриотизмом. А как же вышиванка? Когда, позвольте спросить, Totenkopf заменил исконно славянский национальный символ? Если это действительно так, то украинское общество больно, причем трудноизлечимо.
Вражеской пропаганде можно посоветовать еще один кейс. В России, мягко говоря, со скептицизмом относятся к ЛГБТ-сообществу. Нет такой ненависти, как к нацистам, но все же тотальное неприятие и к этой идеологии. Если кости с черепом крепите к форме, чтобы насолить «ненавистным русским», то вперед – в атаку с атрибутами сексуальных меньшинств. Гипербола, конечно, но от истины недалека.
В итоге весь этот кровавый цирк ВСУ ставит западных спонсоров в неудобное положение. Если публично тыкать киевский режим носом в собственные нацистские фекалии, то в России неизбежно воспримут это еще одним подтверждением справедливости спецоперации.
Кстати, американцы заставили убрать из Twitter украинского МО несколько фотографий, где бравые вояки позируют с символикой Третьего рейха. Послушный Киев подчинился заокеанским коллегами и удалил фото. Пока подчинился.
Интересно узнать мнение активистов Black Lives Matter относительно украинских оберегов родом из Третьего рейха. Кто-нибудь объясните неграм США, что бойцы ВСУ молятся на фашистские символы, которые, в свою очередь, отсылают к Гитлеру. Фюрер когда-то давно отказался пожимать руку чернокожему олимпийскому чемпиону Джесси Оуэнсу. Все – логическая цепочка собрана, можно выходить на акции протеста. На каком основании негры должны спонсировать налогами помощь нацистам где-то в Восточной Европе?
Но вернемся к тупикам Запада, в который завел нацизм Украины.
Как пишут в The New York Times, спускать с рук расширение поддержки ультраправых ни в коем случае нельзя. Просто потому, что замалчивание ведет к еще большему инфицированию общества и армии. В открытую не говорят, но проблема с правильным пониманием равенства всех наций на Земле становится серьезным препятствием для вступления Украины в НАТО. Что бы ни говорили, но в Соединенных Штатах и Европе худо-бедно борются с ультраправым отродьем – гонят поганой метлой. Они, к слову, бегут в ВСУ наемниками.
Одна из удаленных по требованию американцев фотографий из Twitter украинского министерства обороны
Исторические параллели напрашиваются сами собой.
Несколько десятилетий назад американцы своими руками взрастили самую мощную в мире террористическую организацию. Точь-в-точь как на Украине пытались создать «анти-СССР» в Афганистане. Чем это обернулось, мы наблюдаем до сих пор.
Ситуация с Украиной гораздо опаснее – Запад открыто потакает позывам к человеконенавистничеству на расовой почве. Это хороший прецедент для третьих стран. Прививка от нацизма в мире либо перестала действовать, либо на Западе её толком никто и не ставил.