Президент Польши: Перемещение ЧВК «Вагнер» в Беларусь является негативным вариантом для нас

Мы наблюдаем за тем, что сейчас происходит. Это релокация де-факто российских сил в виде ЧВК «Вагнер». Это и перемещение руководителя ЧВК. Это всё является негативным вариантом для нас.

Сообщения о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» передислоцируются в Белоруссию, прокомментировал президент Польши Анджей Дуда.Напомним, что ранее в сети появлялись публикации о якобы создании в Могилёвской области крупного лагеря базирования «вагнеров», однако белорусский президент Лукашенко эту информацию опроверг. Тем не менее, Лукашенко дал понять, что «Вагнер» может покинуть территорию республики не сразу.По словам Дуды, передислокация ЧВК «Вагнер» в Беларусь носит «негативный характер» для Польши.Дуда:По заявлению польского президента, в ближайшее время он намерен обсудить вопрос появления ЧВК «Вагнер» в Белоруссии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сегодня уже сообщало «Военное обозрение», Столтенбергу в НАТО решили продлить срок полномочий генсека ещё на год (во второй раз подряд).Польские эксперты различного уровня размышляют над тем, какие угрозы может нести Польше вагнеровское присутствие в Белоруссии. Суждения самые различные вплоть до конспирологии о «вторжении». Например, популярным стали расчёты расстояния от границы Беларуси до Варшавы. От Бреста до польской столицы - около 200 км. Видимо, с рефлексией на предмет того, является ли это серьёзным расстоянием для группы «Вагнер»...