Военное обозрение
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Президент Польши: Перемещение ЧВК «Вагнер» в Беларусь является негативным вариантом для нас

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Президент Польши: Перемещение ЧВК «Вагнер» в Беларусь является негативным вариантом для нас

Сообщения о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» передислоцируются в Белоруссию, прокомментировал президент Польши Анджей Дуда.


Напомним, что ранее в сети появлялись публикации о якобы создании в Могилёвской области крупного лагеря базирования «вагнеров», однако белорусский президент Лукашенко эту информацию опроверг. Тем не менее, Лукашенко дал понять, что «Вагнер» может покинуть территорию республики не сразу.

По словам Дуды, передислокация ЧВК «Вагнер» в Беларусь носит «негативный характер» для Польши.

Дуда:

Мы наблюдаем за тем, что сейчас происходит. Это релокация де-факто российских сил в виде ЧВК «Вагнер». Это и перемещение руководителя ЧВК. Это всё является негативным вариантом для нас.

По заявлению польского президента, в ближайшее время он намерен обсудить вопрос появления ЧВК «Вагнер» в Белоруссии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сегодня уже сообщало «Военное обозрение», Столтенбергу в НАТО решили продлить срок полномочий генсека ещё на год (во второй раз подряд).

Польские эксперты различного уровня размышляют над тем, какие угрозы может нести Польше вагнеровское присутствие в Белоруссии. Суждения самые различные вплоть до конспирологии о «вторжении». Например, популярным стали расчёты расстояния от границы Беларуси до Варшавы. От Бреста до польской столицы - около 200 км. Видимо, с рефлексией на предмет того, является ли это серьёзным расстоянием для группы «Вагнер»...
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22 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:04
    +3
    По словам Дуды, передислокация ЧВК «Вагнер» в Беларусь носит «негативный характер» для Польши.
    Страшно аж жуть ( В.С. Высоцкий) Всё что страшно поляку - русскому хорошо! yes
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:10
      +4
      Президент Польши: Перемещение ЧВК «Вагнер» в Беларусь является негативным вариантом для нас

      Тогда, для России это вариант - позитивный! yes
      1. grem
        grem Сегодня, 19:33
        0
        Цитата: Ясная
        Президент Польши: Перемещение ЧВК «Вагнер» в Беларусь является негативным вариантом для нас

        Тогда, для России это вариант - позитивный! yes

        Были свинорезы ,теперь шакалорезы будут !!!!!!!
        Привет Ясный ..Как сам ? Тут такие дела идут ..
        Сам черт не разберет !! хе хе
      2. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:35
        0
        Естественно.
        Неоднократно уже проскакивала в СМИ информация, что поляки готовят в Белоруссии переворот.
        А Вагнер будет его давить без всякой жалости (да и пленных маловато будет)
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:11
      +5
      Цитата: Лешак
      Страшно аж жуть ( В.С. Высоцкий) Всё что страшно поляку - русскому хорошо!

      Ну так неудивительно, даже представить трудно как вагнер отбивался от ВСУ в Артемовске когда в сутки по 500 человек(батальон) подкидывал противник, да и не просто удерживали, а ещё и освободили.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 19:19
        +4
        Если что, поляки могут кончится и побыстрее.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:19
      +4
      Президент Польши: Перемещение ЧВК «Вагнер» в Беларусь является негативным вариантом для нас


      Интересно за какое время Пригожин займёт Варшаву и будет её блокировать как Ростов-на-Дону?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:21
        +1
        Если что Золотов поможет Варшаву от вагнеров освободить laughing
        1. Aken
          Aken Сегодня, 19:24
          0
          Скорее, Золотов будет её от Вагнеров прикрывать.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 19:27
        +2
        Интересно за какое время Пригожин займёт Варшаву и будет её блокировать как Ростов-на-Дону

        Вопрос хороший. Только правильнее Вагнеру войти в уже блокированную Варшаву.
        Битва в поле не для него тут другая специализация - городской бой.
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:30
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Интересно за какое время Пригожин займёт Варшаву и будет её блокировать

        Желательно winked времени, равнопропорциональному периоду рванувшей из Москвы элиты (при мятеже)
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 19:10
    +3
    Перемещение ЧВК «Вагнер» в Беларусь
    Конечно, "негативный характер". Какая будет численность ЧВК, неизвестно, но наличие мотивированных, опытных бойцов и для Польши будет тормозом - армия Белоруссии усилится и, что важнее, для Украины - возможен удар с севера по Киеву.
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 19:10
    +4
    Ну вам, полякам, не угодишь: вы ж ехали бить "Вагнер" под Артемовск - теперь ехать не надо. Как говорится, любой каприз с доставкой на дом! laughing
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 19:11
    +4
    А ещё, говорят, Александр Лукашенко уговорил Путина продлить Столтенберга!.. wink
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:11
    +2
    Пусть подумают: "А вдруг это хитрый план ВВП?" "Бросок на Москву - просто проверка!!! За сколько дойдут! А--а-а! " )))
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 19:18
      +1
      Вполне может и ХПП. Некрологи лётчиков были? Семьям погибших на награждении, президент ордена мужества вручал?
    2. Aken
      Aken Сегодня, 19:20
      0
      Да, были такие разговоры. Но стихли.
      Уже очевидно - никакого хитрого плана не было, да и не могло быть.
      Шойгу в этом конфликте победил. Ну и Золотов свой кусок урвал, а Кадыров хайпанул.
      В прибыли только Лукашенко. У него шикарное приобретение.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:16
    +2
    Дуда:

    Мы наблюдаем за тем, что сейчас происходит. Это релокация де-факто российских сил в виде ЧВК «Вагнер». Это и перемещение руководителя ЧВК. Это всё является негативным вариантом для нас.
    Дуда же "верующий", "верный" сын польского государства. Украине "помогает", беженцев из г-ва Украина "оберегает приютом". Чего бояться request Анджей скушай яблочко выращенное руками граждан Украины под надзором "польских колхозников" на территории Республики Польской и г-ва Украина (гибридный сорт), не стыдись фрукта ... yes
  7. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:19
    +3
    По словам Дуды, передислокация ЧВК «Вагнер» в Беларусь носит «негативный характер» для Польши

    Быстро же они обхезались!
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:23
    +1
    Дуда курвиметром измеряеет расстояние от Бреста до Варшавы.
  9. beybender
    beybender Сегодня, 19:27
    -2
    А для Беларуси прям позитивный вариант !!! Безнаказанность рождает вседозволенность !!! Я так понимаю за сбитый самолёт и вертолеты , а также убитых в самолёте людей никто не отвечает !!! Потом Пригожину что то Стрельнет в голову и он на Минск пойдет , сбивая по пути все что летает и потом куда , в Сомали ?!? В России вообще законы существуют , а Беларусь , что отстойник для отмороженных ?!?
  10. fiv
    fiv Сегодня, 19:40
    0
    И сказала кроха: Вагнер к Шойгу - хорошо! А Вагнер к Дуде - плохо!