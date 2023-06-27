ВСУ перебрасывают резервы на Запорожский и Южно-Донецкий участки фронта в преддверии второй волны контрнаступления

Три недели так называемого контрнаступления ВСУ пока что приносят украинской армии все возрастающие потери в живой силе и бронетехнике, о чем вынужденно признаются даже в украинском Генштабе. В Киеве военное командование ломает голову, где и когда начать второй этап наступления, идет переброска дополнительных сил на Южно-Донецкое и Запорожское направления.При этом украинские военные продолжают атаковать позиции ВС РФ все на тех же участках, что и в первые дни после активизации боевых действий.Как сообщают российские военкоры, по прежнему горячо на Ореховском направлении, а также на Времевском выступе, расположенном в стыке Запорожского и Донецкого фронтов российской армии. Не меняется и тактика украинского командования. После массированных обстрелов наших передовых позиций, первую линию нашей обороны штурмует пехота ВСУ, идущая буквально за валом огня своей артиллерии.Если натиск уж очень сильный, наши отходят на второй рубеж обороны. После этого уже артиллерия ВС РФ перемалывает противника в первых траншеях, затем наши штурмовики выбивают украинцев с ранее оставленных позиций, возвращаясь обратно и снова плотно минируя предполье. При этом в целом линия фронта не меняется, прорывов врага не допущено.На данный момент на Запорожском направлении с обеих сторон идет накопление сил. Противник готовит силы 10 АК стратегического резерва ВСУ к началу новой волны наступления, концентрируя их у своей второй линии обороны. По некоторым сведениям, массированные атаки ВСУ ожидаются в последние дни текущего месяца или в начале июля, чтобы что-то продемонстрировать к началу пресловутого саммита НАТО в Вильнюсе (11-12 июля).Аналогичная ситуация на Южно-Донецком направлении, где несмотря на неблагоприятную погоду Генштаб ВСУ организовал переброску к передовой бронетехники 231-й отдельной бригады и 128-й бригады теробороны, проведена ротация личного состава 31 омбр на передовых позициях. Идет формирование штурмовых групп и их выдвижение на исходные позиции.Противник активно задействует расчеты БПЛА 231 обр 128 обртр для разведки обстановки и корректировки артиллерийского огня в районе лесополос с условными наименованиями «Облепиха», «Ялынка», «Черемшина», расположенных на рубеже Ровнополь-Старомайорское к юго-западу от Угледара.На Харьковском направлении ВСУ пытались атаковать, предположительно, аэродром Луганска. При этом использовали довольно нетипичный способ, нанеся серию ударов из лесного массива Печенежского заповедника с помощью ЗРК С-200. Сообщается, что использование зенитных установок по наземным целям результата не принесло.С целью восполнения потерь на южном направлении командование ВСУ планирует 2 июля направить дополнительные подразделения, прошедшие курс подготовки на базе 242 общевойскового полигона в районе поселка Гончаровское, что в 33 км к юго-западу от Чернигова. Предположительно, данные резервы будут задействованы в районе Марьинки. Если доберутся...Местные паблики сообщают о не очень приятном инциденте с пуском украинским самолетом той самой британской ракеты Storm Shadow в районе Краматорска. Сразу после пуска ракеты она отклонилась от курса и разорвалась в подконтрольном ВСУ городе. Предварительно, из людей никто не пострадал, удар пришелся на некие производственные помещения, заправку и автомобили.Есть вероятность, что самообстрел произошел не по какому-то умыслу, а по ошибке — ракета, предположительно, могла лететь снова на Луганск. Украинская пропаганда пока переваривает этот факт, скорее всего, готовятся обвинения в адрес ВС РФ в обстреле гражданских объектов. Между тем, в сети публикуются фотографии и видео с места падения ракеты, траектория ее полета и обломки, которые однозначно определяют тип боеприпаса.