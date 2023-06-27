РСЗО «Град» с термитными боеприпасами и ТОС-1А «Солнцепёк» превратили места высадки десанта ВСУ у Антоновского моста в один большой костёр

К настоящему моменту ситуация в районе Антоновского моста напоминает артиллерийский тир. Причём огненный.Украинские рейдовые группы, ранее высадившиеся на левом берегу Днепра у Антоновского моста, использовав его первоначально для скрытного перемещения, лишились большей части своего личного состава под огнём российской артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».Напомним, что состав первой рейдовой группы ВСУ, которая высадилась на левом берегу Днепра, насчитывал около полусотни человек. Через некоторое время тем же маршрутом – петляя под опорами моста, там же, высадилась другая группа примерно той же численностью. Так противник намеревался насытить район «Дачи» штурмовыми подразделениями численностью в несколько рот. Закрепление противника проходило под прикрытием артиллерии и миномётов.Расположение первой рейдовой группы ВСУ было выявлено российской разведкой. После чего по местам её закрепление начали наноситься артиллерийские удары. Использовали, как уже было отмечено, и ТОС-1А «Солнцепёк». Также велась работа по площадям из «Градов», в том числе с применением термитных боеприпасов.Украинское командование, пытаясь добиться хотя бы информационного шума о якобы создании плацдарма на днепровском левобережье Херсонской области, бросало в том же направлении новые и новые штурмовые группы. Эти группы «разматывала» российская артиллерия, пристрелявшаяся по месту высадки десанта противника и по застройке у основания моста на левом берегу Днепра.Одновременно с этим российская артиллерия наносит удары по правобережной части – у основания моста, откуда начинаются рейдовые действия противника. Также проведено дистанционное минирование местности, в результате чего ВСУ потеряли несколько единиц бронетехники, использовавшейся для подвоза десанта к месту форсирования реки.В результате многочисленных ударов место высадки украинского десанта, а также места, где он попытался закрепиться в районе дач, превращено в один большой костёр. Артиллерия бьёт несколько часов без перерыва, что само по себе ставит под сомнение какую-то эффективность появления ВСУ на левом берегу. Как отмечают российские военные, даже в 1,5-2 км от берега дыхание пламени ощущается серьёзно.При этом появляются сведения относительно того, что враг, понеся значительные потери в районе Антоновского моста, может попытаться форсировать Днепр выше по течению. Ранее сама же украинская сторона сообщала, что определила 4 места для форсирования реки.