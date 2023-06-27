Глава офиса Зеленского Ермак: Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 до конца этого года

Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года

Украина рассчитывает получить часть американских истребителей F-16 до конца этого года, такая возможность существует. С таким заявлением выступил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.Ермак провел беседу в украинскими журналистами, в рамках которой заявил о планах Киева получить первые боевые самолеты от своих западных партнеров еще в этом году. По его словам, почти все страны, входящие в так называемую "истребительную коалицию", якобы готовы поставить самолеты F-16 Украине, но не все обладают необходимыми для этого техническими возможностями. В то же время ряд стран имеет и самолеты и технические возможности для их передачи. Вот на них то и делает ставку Киев.- заявил глава офиса Зеленского.Ранее сообщалось, что первые истребители Киев планировал получить сразу же после саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, потом потенциальные поставки были перенесены на осень, теперь на начало 2024 года. Согласно заявлению Зеленского, прозвучавшему после заседания контактной группы по Украине "Рамштайн", полноценная подготовка украинских пилотов начнется не раньше августа этого года и займет несколько месяцев. Западные страны настаивают на шестимесячных курсах, в Киеве заявляют, что и четырех хватит, мол, украинские пилоты "очень умные" и быстро учатся.В Киеве с нетерпением ожидают поставку американских истребителей полагая, что с их получением ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом. В общем, на Украине ждут очередную вундерваффе, которая поможет победить российскую армию.