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Глава офиса Зеленского Ермак: Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 до конца этого года

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Глава офиса Зеленского Ермак: Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 до конца этого года

Украина рассчитывает получить часть американских истребителей F-16 до конца этого года, такая возможность существует. С таким заявлением выступил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.


Ермак провел беседу в украинскими журналистами, в рамках которой заявил о планах Киева получить первые боевые самолеты от своих западных партнеров еще в этом году. По его словам, почти все страны, входящие в так называемую "истребительную коалицию", якобы готовы поставить самолеты F-16 Украине, но не все обладают необходимыми для этого техническими возможностями. В то же время ряд стран имеет и самолеты и технические возможности для их передачи. Вот на них то и делает ставку Киев.

Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года

- заявил глава офиса Зеленского.

Ранее сообщалось, что первые истребители Киев планировал получить сразу же после саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, потом потенциальные поставки были перенесены на осень, теперь на начало 2024 года. Согласно заявлению Зеленского, прозвучавшему после заседания контактной группы по Украине "Рамштайн", полноценная подготовка украинских пилотов начнется не раньше августа этого года и займет несколько месяцев. Западные страны настаивают на шестимесячных курсах, в Киеве заявляют, что и четырех хватит, мол, украинские пилоты "очень умные" и быстро учатся.

В Киеве с нетерпением ожидают поставку американских истребителей полагая, что с их получением ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом. В общем, на Украине ждут очередную вундерваффе, которая поможет победить российскую армию.
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15 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:47
    +3
    все страны, входящие в так называемую "истребительную коалицию", якобы готовы поставить самолеты F-16 Украине, но не все обладают необходимыми для этого техническими возможностями

    Звучит, как, "самое горячее желание на поставку Ф-16 как раз у тех стран, у которых их нет")
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:08
      -3
      Правильно мало перемололи людей. Надо еще избавится от всех остатков пилотов на украине. Да всеобщая мобилизация спасет их капиталы, а заграница им поможет.
  2. ORE
    ORE Сегодня, 19:49
    +1
    А сколько у их уже коолиций? Что после истребительной? Спутниковая? Ядерную не все потянут. Да и спутниковую, после наших отказов в запусках.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:49
    -1
    В Киеве с нетерпением ожидают поставку американских истребителей полагая, что с их получением ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом.

    Самолеты самолетами, а как на счет экипажей? Летчиков - то подготовили? Или на "аборигенов от производителя" рассчитываете?
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:49
    0
    А кому они поставлять собираются? укре жить осталось до осени... максимум до НГ.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:08
      +3
      Цитата: Wolfskin1993
      А кому они поставлять собираются? укре жить осталось до осени... максимум до НГ.

      Вы сгущаете краски.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 20:50
        0
        Не удивлюсь, если в Израиле приветствие "шалом" вскоре заменят на "слава украине".
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 20:54
          0
          Цитата: ИванИванов
          Не удивлюсь, если в Израиле приветствие "шалом" вскоре заменят на "слава украине".

          Не надейтесь. В Израиле не русскоязычное население вообще мало интересуется вашей войной.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:02
      +2
      Цитата: Wolfskin1993
      укре жить осталось до осени..

      Я это еще весной прошлого года слышал. Что осенью будем строить корабли на николаевских верфях.
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:53
    +2
    почти все страны, входящие в так называемую "истребительную коалицию", якобы готовы поставить самолеты F-16 Украине, но не все обладают необходимыми для этого техническими возможностями
    навеяло:
    так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
    и потом: "птичку жалко" Мне их птичек не жалко.
  6. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 20:02
    +3
    Вундервафля не вундервафля, но F-16 очень хороший самолёт (недаром же состоит на вооружении 26 стран!) с неплохим боевым применением (уничтожено 50+ самолётов противника), и жизнь нашим бойцам испортить может очень сильно. Про это не стоит забывать!
    Также он очень надёжен и прост в эксплуатации. На секундочку, это самый массовый самолёт четвёртого поколения (почти 5000 единиц!)!
    1. ORE
      ORE Сегодня, 20:08
      0
      А 50+ , это миги корейской войны? Тогда да, мега самолет.
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 20:10
        0
        Цитата: ORE
        А 50+ , это миги корейской войны? Тогда да, мега самолет.

        Посовременней. Миг-21, Миг-23, Миг-29 и пр. Но F-16 очень надёжен и прост в эксплуатации, поэтому ВСУ его и хотят получить.
  7. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 20:13
    +2
    Хорошо бы чтобы до конца этого года уже некому было получать самолеты.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:47
    0
    Цитата: Егоза
    В Киеве с нетерпением ожидают поставку американских истребителей полагая, что с их получением ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом.

    Самолеты самолетами, а как на счет экипажей? Летчиков - то подготовили? Или на "аборигенов от производителя" рассчитываете?


    догадайтесь кто сидел в мигах кндр в 1953 году.