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СМИ: Российская армия впервые применила тяжелый дрон C-70 «Охотник» в ходе СВО

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СМИ: Российская армия впервые применила тяжелый дрон C-70 «Охотник» в ходе СВО

Вооруженные силы Российской Федерации впервые нанесли удары по военным объектам боевиков киевского режима при помощи тяжелого ударного дрона С-70 "Охотник"


Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкую прессу, предположительно ударный дрон С-70 использовался для нанесения авиаударов по объектам ВСУ, расположенным на территории Сумской области.



Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" совершил свой первый полет в 2019 году. По данным источников, масса беспилотника составляет около 20 тонн. Размах крыльев аппарата составляет 19 метров, максимальная заявленная дальность полета составляет 6 тысяч километров, при этом "Охотник" способен развивать скорость до 1400 км/ч. Дрон способен нести в своих внутренних отсеках и на внешних узлах подвески управляемые авиабомбы, ракеты, а также свободнопадающие бомбы.

По озвученному в августе 2022 года прогнозу военного обозревателя американского портала 19FortyFive Питера Сучиу, российская армия все чаще использующая беспилотники в зоне проведения спецоперации на Украине, начнет применять С-70 "Охотник" в течение 2023 года.

Также сообщалось, что на мощностях Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова планировалось наладить производство корпусов для тяжелых беспилотников этого типа. Для этого была произведена модернизация оборудования предприятия. Тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник" разрабатывался по заказу МО РФ с 2012 года.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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24 комментария
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  1. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:30
    +4
    Давно пора был провести войсковые испытания. Доработка будет?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 20:37
      +6
      Нет. Такой дорогой ударный дрон не будет массовым.
      Как МО и заявляло - это лишь стенд для отработки технологий
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 20:41
        +4
        Цитата: Alister Kroulegg
        Нет. Такой дорогой ударный дрон не будет массовым.
        Как МО и заявляло - это лишь стенд для отработки технологий

        Все правильно. Стенд для отработки технологий истребителя шестого поколения.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 20:55
          0
          Шестого поколения - это который "Посланник"?......
          1. михаилл
            михаилл Сегодня, 21:11
            0
            Цитата: igorbrsv
            Шестого поколения - это который "Посланник"?......

            Не. "Посланник"- это стратегический ракетоносец.
            А шестое поколение истребителей- это радионезаметность, сверхманевренность и беспилотность с элементами ИИ.
      2. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 20:54
        0
        Ну так он и отрабатывает................................
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:37
      +3
      Возможно.Вопрос по двигателю.Щелевое сопло должно быть .Но это мое мнение
      1. fiv
        fiv Сегодня, 20:45
        +3
        Движок с щелевым соплом вроде как начали испытывать. Для Су-57. Лед тронулся
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 20:58
          0

          Этот двигатель вроде уже завершил испытания
          1. Эль Чувачино
            Эль Чувачино Сегодня, 21:28
            0
            Это дешевый фотошоп, о чём вы говорите…
            1. Tenebrosi
              Tenebrosi Сегодня, 21:34
              -1
              Говорим о дорогом фотошопе. Не этом китайском фотошопе. А таком за хорошие деньги.
  2. Комментарий был удален.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:46
    +2
    Шестое поколение должно показать свою эффективность на Зеленском.
  4. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 20:48
    +7
    Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкую прессу, предположительно ударный дрон С-70

    В этой новости прекрасно все laughing
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 20:53
    -15
    Цитата: михаилл
    Все правильно. Стенд для отработки технологий истребителя шестого поколения.

    Стенд для распила денег.
  6. senima56
    senima56 Сегодня, 20:57
    0
    "....российская армия......начнет применять С-70 "Охотник" в течение 2023 года...." Неужели дождёмся? good
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 21:14
      0
      Цитата: senima56
      российская армия......начнет применять С-70 "Охотник" в течение 2023 года...." Неужели дождёмся?

      В смысле? Уже дождались yes Он же сегодня шарахнул по объектам укровермахта в Сумах. Это уже не пробный полёт, это уже боевое применение.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:58
    0
    предположительно ударный дрон С-70

    Предположение это не истина. Турки много чего предполагают, но не всё есть факт. Будет официально объявлено - будем рассуждать.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:01
    0
    если они будут обкатывать как су-57
    то у меня для всех плохие новости

    этот самолёт нужен был ещё вчера вместо танковых биатлонов
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 21:11
      0
      Цитата: bravo77
      нужен был ещё вчера вместо танковых биатлонов

      Чтобы это было, для этого же надо показывать организационные способности, уметь смотреть на перспективу, проводить аналитические работы, которого, боюсь не было... Звонки уже были, что мы готовимся ко вчерашней войне...
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 21:16
      -1
      Цитата: bravo77
      этот самолёт нужен был ещё вчера вместо танковых биатлонов

      Кто знает... (я не про беспилотник, я про танковые биатлоны :))) Наши ребята довольно неплохо участвуют в танковых дуэлях и довольно метко долбят из танков по укрозольдатенам.
      Танковые биатлоны (к которым готовятся целыми частями, а потом едут лучшие) - не последнюю роль в этом играют.
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:08
    +2
    Мы о своих дронах узнаем почти всегда от кого угодно, кроме как от своего родного МО. Сириус полетел - его сфотали случайные зрители. Охотник бомбит - нам турки рассказали. Если б не украинцы, что не боятся выкладывать в сеть всякие вибухи, мы б так и не узнали, что у нас есть герани и как они хорошо прилетают. Работающий в МО пиар-отдел умудрился даже взамен реально уничтоженных леопардов показать поражение зерноуборочных комбайнов.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:14
      0
      Вообще да, я давно говорил - позитивней всего на имидж Кремля работали навальнята и ципсота. Потому что они настолько беспросветно тупые, что постят такие вещи, которые прямо работают в плюс именно Кремлю. К слову, до того, как впасть в маразм, первый раз ципсоту разогнал именно Бидон - за тупость и дискредитацию хозяина.
      Вот у нас и экономят - нахрена нам отдел пропаганды - когда укроп, не покладая копыт и так на нас работает
  10. Orso
    Orso Сегодня, 21:27
    -1
    Как ведомый с вооружением класса воздух-воздух и воздух-земля , наверное скоро будет испытан, а вот интересно, в качестве беспилотника ДРЛО сможет ли он работать?
  11. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:30
    0
    Красавцы! Восхищение инженерами, уважение рабочим! Спасибо, порадовали!