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Группа американских сенаторов выразила желание передать одну из имеющихся у США батарей комплекса ПРО «Железный купол» Украине

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Группа американских сенаторов выразила желание передать одну из имеющихся у США батарей комплекса ПРО «Железный купол» Украине

Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, поэтому США должны предоставить Киеву дополнительные зенитные комплексы, в частности батарею израильской системы "Железный купол". С таким предложением выступили сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм.


Американские сенаторы, входящие в число так называемых "ястребов", выступающих за применение в отношении России самых жестких мер, а также поставку Украине всего спектра оружия, включая дальнобойные ракеты и боевую авиацию, написали письмо в комитет Сената по делам вооруженных сил. А своем сочинении Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали передать Украине батарею системы ПРО "Железный купол".

При этом они напомнили, что одна из двух батарей, когда-то поставленных Израилем США, пылиться без дела, а могла бы сбивать российские ракеты и самолеты. Также сенаторы подчеркнули, что батарея принадлежит не Израилю, а США, поэтому Тель-Авив мог бы разрешить ее предачу Киеву.

Чтобы было ясно, мы не просим Израиль передать свои собственные системы "Железный купол", которые имеют решающее значение для их собственной безопасности, а просто позволить Соединенным Штатам передать наши собственные батареи, чтобы помочь народу Украины

- говорится в письме.

На вооружении Сухопутных сил США имеются две батареи системы ПРО "Железный купол", поставленных Израилем в 2020 и 2021 годах соответственно. На сегодняшний день одна из батарей используется американскими военными, а вот вторая потенциально готова к передаче Украине. Однако, несмотря на давление Вашингтона и требования Зеленского, Израиль не дает разрешение на отправку зенитной системы Киеву.
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21 комментарий
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:20
    +3
    Эх, ну пусть передают, заодно и проверим...
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 21:31
      0
      Так они и хотят проверить.....Текст Вашего ......... как я вас, , понимаю\
  2. Jafar
    Jafar Сегодня, 20:24
    +2
    И таки шо они смогут сделать с настоящими ракетами?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:31
      +2
      Цитата: Jafar
      И таки шо они смогут сделать с настоящими ракетами?

      Было бы конечно интересно протестировать.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:27
    0
    Кто за пульты сядет?
    ...................................
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 20:40
      -1
      как и патриот - автоматика. Которая растреляла по мопеду в панике все 32 противоракеты
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:37
    0
    Куда девать Дуршлаг, если он Дырявый? winked
    Не-не, шо ви - шо ви, ми все-таки верим местной диаспоре экспертов, шо он непробиваемый Железный Купол. а на Окраине вообще Стальной Каструлий, но-таки вопрос из разряда ясельной логике - НАХРЕНА отдавать кому-то очень такое рабочее и непробиваемое ПВО, когда, между прочим, у тебя для собственных баз США ПВО нет и их регулярно карают в разных позах все, кому не лень? Таки слушаем ответ - "Это все потому, что он непробиваемый" wassat
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: Bingo
      Куда девать Дуршлаг, если он Дырявый? winked
      Не-не, шо ви - шо ви, ми все-таки верим местной диаспоре экспертов, шо он непробиваемый Железный Купол. а на Окраине вообще Стальной Каструлий, но-таки вопрос из разряда ясельной логике - НАХРЕНА отдавать кому-то очень такое рабочее и непробиваемое ПВО, когда, между прочим, у тебя для собственных баз США ПВО нет и их регулярно карают в разных позах все, кому не лень? Таки слушаем ответ - "Это все потому, что он непробиваемый" wassat

  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:44
    0
    одна из двух батарей, когда-то поставленных Израилем США, пылиться без дела,
    . Что это даст полосатикам, понятно... место освободится и пыли не на чем копится будет.
    Что это даст кукуевским... да ничего существенного, по факту.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 20:54
    0
    И сами, господа бздиловатые ястребы, в свинорейх, в окопы, и коллег побольше с собой берите. А железные куполы у них уже использовались,, на майдане. С двумя ручками по бокам, кастрюли называются
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:02
    +1
    Они эту батарею ещё до сво собирались передать, каждые два месяца вспоминают и все никак не соберутся.
  8. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 21:05
    +1
    А ещё по дороге из жёлтого кирпича отправятся: Страшила, Трусливый Лев и Железный Гомосек! laughing
  9. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 21:09
    0
    А про Patriot почему забыли? Или туземцам и такое сойдет?
  10. Normann
    Normann Сегодня, 21:10
    0
    Израиль не дает разрешение на отправку зенитной системы Киеву

    Интересно почему)
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 21:12
      0
      Не хотят ссориться с Россией по всей видимости.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:17
    0
    Линдси Грэм хоть и отбитый на всю голову дятел, но идея по передаче израильского чуда не такая уж и безумная. Вместо одного опущенца в виде Patriot будет два для уравнивания репутационных потерь.))
  12. Orso
    Orso Сегодня, 21:19
    0
    Да, действительно, было бы интересно посмотреть на дуэль "Ж-Купола" и "Искандера" или Х-32.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:25
      -1
      Цитата: Orso
      20:40

      Цитата: Orso
      Да, действительно, было бы интересно посмотреть на дуэль "Ж-Купола" и "Искандера" или Х-32.

      Не то слово. Особенно с учетом того, что он вообще не планировался для передачи таких ракет.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:24
    0
    Если Израильдаст разрешение США на передачу Железного Купола нацисткой Украине, то мы будем вправе передать: КНДР наши МБР Тополь-М в аренду, а Ирану Кинжалы и Цирконы.
  14. Military77
    Military77 Сегодня, 21:29
    0
    Если бы передача принесла цимес, то таки оно уже давно бы стояло на там где нужно сделать рэкламу и срубить свой цимес. Но видимо купол совсем не купол и совсем не железный, а поэтому пусть пока постоит там где стоит и не смущает людей своим местом шо где ему не место.
  15. gx200gx
    gx200gx Сегодня, 21:29
    0
    Интересно как отреагирует ИЗРАИЛЬ ,их официальная позиция _без права передачи и продажи.