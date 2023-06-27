Группа американских сенаторов выразила желание передать одну из имеющихся у США батарей комплекса ПРО «Железный купол» Украине

Чтобы было ясно, мы не просим Израиль передать свои собственные системы "Железный купол", которые имеют решающее значение для их собственной безопасности, а просто позволить Соединенным Штатам передать наши собственные батареи, чтобы помочь народу Украины

Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, поэтому США должны предоставить Киеву дополнительные зенитные комплексы, в частности батарею израильской системы "Железный купол". С таким предложением выступили сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм.Американские сенаторы, входящие в число так называемых "ястребов", выступающих за применение в отношении России самых жестких мер, а также поставку Украине всего спектра оружия , включая дальнобойные ракеты и боевую авиацию , написали письмо в комитет Сената по делам вооруженных сил. А своем сочинении Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали передать Украине батарею системы ПРО "Железный купол".При этом они напомнили, что одна из двух батарей, когда-то поставленных Израилем США, пылиться без дела, а могла бы сбивать российские ракеты и самолеты. Также сенаторы подчеркнули, что батарея принадлежит не Израилю, а США, поэтому Тель-Авив мог бы разрешить ее предачу Киеву.- говорится в письме.На вооружении Сухопутных сил США имеются две батареи системы ПРО "Железный купол", поставленных Израилем в 2020 и 2021 годах соответственно. На сегодняшний день одна из батарей используется американскими военными, а вот вторая потенциально готова к передаче Украине. Однако, несмотря на давление Вашингтона и требования Зеленского, Израиль не дает разрешение на отправку зенитной системы Киеву.