Положительный опыт и новые категории: изменения в наборе контрактников

Командиры добровольческих отрядов подписывают контракт с Минобороны, июнь 2023 г.
В соответствии с текущими потребностями вооруженных сил и планами по их дальнейшему развитию, несколько дней назад вновь было изменено законодательство о военной службе по контракту. Согласно этим нововведениям, право на контракт получает несколько новых категорий добровольцев. Так, теперь разрешается поступать на службу ограниченно годным, лицам с судимостями и даже заключенным.
В недавнем прошлом
Законодательство и сопутствующие руководящие документы, как в действующей редакции, так и в предыдущих, предусматривают ряд требований к добровольцам, поступающим на службу по контракту. Имеются ограничения по возрасту, образованию, по состоянию здоровья и т.д. Кроме того, до недавнего времени контракт не могли подписывать лица с судимостями, не говоря уже об отбывающих наказание.
Впрочем, в прошлом году заключенные впервые получили возможность искупить вину честной службой. Осенью стало известно, что вербовщики частной военной компании «Вагнер» набирают добровольцев в исправительных учреждениях. В течение некоторого времени эта информация не подтверждалась, но в дальнейшем появилась официальная информация.
Заключенные-добровольцы заключали контракт с ЧВК, проходили обучение и отправлялись в зону боевых действий. После нескольких месяцев службы они получали помилование; при этом проводились все требуемые процедуры в соответствии с действующим законодательством. По соображениям безопасности, указы президента о помиловании таких добровольцев имели гриф «секретно». Как стало известно позже, первый такой документ появился в начале 2023 г.
Так же в начале года набор добровольцев в исправительных учреждениях был прекращен. Руководство компании-нанимателя утверждало, что в общей сложности на службу поступило ок. 50 тыс. чел. К июню 2023 г. более 30 тысяч вышли на свободу и возвращаются к нормальной жизни. О планах по возобновлению набора заключенных к этому времени уже не сообщалось.
Очевидно, что теперь частная компания не будет набирать заключенных или простых добровольцев. После попытки мятежа 24 июня ее перспективы туманны, а возможность продолжения деятельности и набора новых бойцов под вопросом.
Военнослужащие по контракту на занятиях в тылу
Новые решения
Практически сразу после начала Спецоперации стартовал процесс совершенствования законодательства и правил приема контрактников. Так, примерно год назад отменили предельный возраст добровольцев, впервые поступающих на службу по контракту. Как сообщалось, это позволило усилить войска более опытными специалистами.
В последние недели готовились и вводились новые поправки. Так, согласно последним решениям руководства страны, к 1 июля все добровольческие формирования должны подписать контракт с Минобороны. За счет этого урегулируют деятельность таких отрядов, а их участники получат все права и возможности военнослужащих армии. Впрочем, перевод таких структур на контрактную основу вызвал критику в определенных кругах.
24 июня президент России Владимир Путин утвердил новые поправки к Уголовно-исполнительному кодексу, а также к федеральным законам «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В соответствии с ними, в период мобилизации, военного положения или военного времени контрактниками могут стать несколько новых категорий граждан, ранее не имевших такого права.
В указанные периоды контракт могут подписать граждане России или иностранные граждане, признанные ограниченно годными к военной службе. Такие добровольцы не должны иметь заболеваний из отдельно определенного списка и соответствовать прочим требованиям к контрактникам. Также изменен предельный возраст пребывания на службе в указанные периоды. Так, высшие офицеры будут служить до 70 лет, все остальные – до 65 лет.
Теперь в армию могут попасть осужденные и отбывающие наказание в местах лишения свободы. Такой контрактник, в соответствии с обновленным УИК, в установленном порядке освобождается от наказания и может поступать на службу. Впрочем, на такой вариант помилования могут рассчитывать далеко не все заключенные и осужденные. Исключается прием на службу лиц, совершивших установленный круг преступлений разного рода, включая преступления против несовершеннолетних, измену родине, терроризм и т.д.
С целью роста
В августе 2022 г. было принято решение об увеличении штатной численности вооруженных сил. С 1 января 2023 г. общее количество граждан на службе должно было превысить 2 миллиона. При этом численность непосредственно военнослужащих требовалось увеличить на 137 тыс. чел. и довести до 1,15 миллиона.
В рамках второго этапа такой реформы, запланированной на ближайшее будущее, состоится новый рост численности личного состава. Количество военнослужащих в частях должно дойти до 1,5 млн чел. При этом число контрактников почти удвоится и достигнет 695 тыс. чел.
Численность армии, как в связи с проведением Спецоперации, так и для выполнения составленных планов, наращивается разными способами. Так, прошлой осенью провели частичную мобилизацию, которая дала дополнительно 300 тыс. военнослужащих. Значительная их часть с прошлого года участвует в боевых действий. При этом увеличение числа мобилизованных более не требуется.
Кроме того, продолжается набор добровольцев на контрактную службу. В середине июня президент рассказал, что с начала года контракт подписали 156 тыс. чел. Каждую неделю армия пополняется несколькими тысячами новых бойцов. Люди идут на службу, желая защитить свою страну и свой народ, а также проявляют интерес к денежному довольствию и социальному обеспечению.
Теперь военное и политическое руководство нашло новые способы расширить круг потенциальных контрактников – сняты ограничения в отношении отдельных категорий. При этом для одной из категорий будущих военнослужащих предлагается особая мотивация в виде освобождения от наказания за некоторые преступления.
По итогам эксперимента
Нетрудно заметить, что вооруженные силы далеко не сразу решили допустить судимых и осужденных к военной службе. Соответствующее решение и поправки к законам были приняты только после того, как такая практика прошла проверку в частной компании. Теперь эти идеи перенимает армия, что указывает на успех подобного эксперимента.
Вручение государственных наград военнослужащим-контрактникам
По известным данным, потенциальные добровольцы-штурмовики из мест лишения свободы в целом проявили интерес к предложению ЧВК. Они достаточно активно записывались в эту организацию и поступали на службу – естественно, после необходимой проверки. Отряды «Вагнер», частично укомплектованные бывшими заключенными, хорошо показали себя на ответственных участках фронта и внесли заметный вклад в общие процессы демилитаризации киевского режима. Взаимодействуя с вооруженными силами, они освободили г. Артемовск и нанесли противнику серьезные потери.
Значительное число бойцов заслужило помилование и осталось на службе либо отправилось домой. При этом опасения об ухудшении криминогенной обстановки по итогам этих событий, к счастью, не оправдались. Как сообщалось, лишь несколько бывших штурмовиков решили вернуться на скользкую дорожку преступности. Прочие же продолжают нормальную жизнь или желают продолжать службу.
Недавние поправки теперь позволяют осужденным заключать контракт с Минобороны и поступать на службу в подразделения и части армии. Несмотря на неопределенные перспективы ЧВК после недавних событий, эти люди сохранят возможность искупить свою вину и получить помилование – теперь уже в составе полноценных вооруженных сил.
В процессе преобразований
Таким образом, вооруженные силы России, несмотря на проведение военной операции, необходимость сдерживания вероятного противника и другие факторы, продолжают развиваться. Так, приняты и выполняются планы по увеличению численности и совершенствованию организационно-штатной структуры. Значительную роль в этих процессах должны сыграть военнослужащие по контракту.
Министерство обороны и другие государственные организации принимают различные меры для привлечения добровольцев, как для участия в боях, так и для службы в тылу. Будущим военнослужащим предлагают хорошие условия службы, довольствия и обеспечения. Кроме того, некоторых потенциальных контрактников теперь будут привлекать возможностью искупить свою вину и снова стать добропорядочными гражданами.