

Командиры добровольческих отрядов подписывают контракт с Минобороны, июнь 2023 г.

В недавнем прошлом



Военнослужащие по контракту на занятиях в тылу

Новые решения

С целью роста

По итогам эксперимента



Вручение государственных наград военнослужащим-контрактникам

В процессе преобразований

В соответствии с текущими потребностями вооруженных сил и планами по их дальнейшему развитию, несколько дней назад вновь было изменено законодательство о военной службе по контракту. Согласно этим нововведениям, право на контракт получает несколько новых категорий добровольцев. Так, теперь разрешается поступать на службу ограниченно годным, лицам с судимостями и даже заключенным.Законодательство и сопутствующие руководящие документы, как в действующей редакции, так и в предыдущих, предусматривают ряд требований к добровольцам, поступающим на службу по контракту. Имеются ограничения по возрасту, образованию, по состоянию здоровья и т.д. Кроме того, до недавнего времени контракт не могли подписывать лица с судимостями, не говоря уже об отбывающих наказание.Впрочем, в прошлом году заключенные впервые получили возможность искупить вину честной службой. Осенью стало известно, что вербовщики частной военной компании «Вагнер» набирают добровольцев в исправительных учреждениях. В течение некоторого времени эта информация не подтверждалась, но в дальнейшем появилась официальная информация.Заключенные-добровольцы заключали контракт с ЧВК, проходили обучение и отправлялись в зону боевых действий. После нескольких месяцев службы они получали помилование; при этом проводились все требуемые процедуры в соответствии с действующим законодательством. По соображениям безопасности, указы президента о помиловании таких добровольцев имели гриф «секретно». Как стало известно позже, первый такой документ появился в начале 2023 г.Так же в начале года набор добровольцев в исправительных учреждениях был прекращен. Руководство компании-нанимателя утверждало, что в общей сложности на службу поступило ок. 50 тыс. чел. К июню 2023 г. более 30 тысяч вышли на свободу и возвращаются к нормальной жизни. О планах по возобновлению набора заключенных к этому времени уже не сообщалось.Очевидно, что теперь частная компания не будет набирать заключенных или простых добровольцев. После попытки мятежа 24 июня ее перспективы туманны, а возможность продолжения деятельности и набора новых бойцов под вопросом.Практически сразу после начала Спецоперации стартовал процесс совершенствования законодательства и правил приема контрактников. Так, примерно год назад отменили предельный возраст добровольцев, впервые поступающих на службу по контракту. Как сообщалось, это позволило усилить войска более опытными специалистами.В последние недели готовились и вводились новые поправки. Так, согласно последним решениям руководства страны, к 1 июля все добровольческие формирования должны подписать контракт с Минобороны. За счет этого урегулируют деятельность таких отрядов, а их участники получат все права и возможности военнослужащих армии. Впрочем, перевод таких структур на контрактную основу вызвал критику в определенных кругах.24 июня президент России Владимир Путин утвердил новые поправки к Уголовно-исполнительному кодексу, а также к федеральным законам «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В соответствии с ними, в период мобилизации, военного положения или военного времени контрактниками могут стать несколько новых категорий граждан, ранее не имевших такого права.В указанные периоды контракт могут подписать граждане России или иностранные граждане, признанные ограниченно годными к военной службе. Такие добровольцы не должны иметь заболеваний из отдельно определенного списка и соответствовать прочим требованиям к контрактникам. Также изменен предельный возраст пребывания на службе в указанные периоды. Так, высшие офицеры будут служить до 70 лет, все остальные – до 65 лет.Теперь в армию могут попасть осужденные и отбывающие наказание в местах лишения свободы. Такой контрактник, в соответствии с обновленным УИК, в установленном порядке освобождается от наказания и может поступать на службу. Впрочем, на такой вариант помилования могут рассчитывать далеко не все заключенные и осужденные. Исключается прием на службу лиц, совершивших установленный круг преступлений разного рода, включая преступления против несовершеннолетних, измену родине, терроризм и т.д.В августе 2022 г. было принято решение об увеличении штатной численности вооруженных сил. С 1 января 2023 г. общее количество граждан на службе должно было превысить 2 миллиона. При этом численность непосредственно военнослужащих требовалось увеличить на 137 тыс. чел. и довести до 1,15 миллиона.В рамках второго этапа такой реформы, запланированной на ближайшее будущее, состоится новый рост численности личного состава. Количество военнослужащих в частях должно дойти до 1,5 млн чел. При этом число контрактников почти удвоится и достигнет 695 тыс. чел.Численность армии, как в связи с проведением Спецоперации, так и для выполнения составленных планов, наращивается разными способами. Так, прошлой осенью провели частичную мобилизацию, которая дала дополнительно 300 тыс. военнослужащих. Значительная их часть с прошлого года участвует в боевых действий. При этом увеличение числа мобилизованных более не требуется.Кроме того, продолжается набор добровольцев на контрактную службу. В середине июня президент рассказал, что с начала года контракт подписали 156 тыс. чел. Каждую неделю армия пополняется несколькими тысячами новых бойцов. Люди идут на службу, желая защитить свою страну и свой народ, а также проявляют интерес к денежному довольствию и социальному обеспечению.Теперь военное и политическое руководство нашло новые способы расширить круг потенциальных контрактников – сняты ограничения в отношении отдельных категорий. При этом для одной из категорий будущих военнослужащих предлагается особая мотивация в виде освобождения от наказания за некоторые преступления.Нетрудно заметить, что вооруженные силы далеко не сразу решили допустить судимых и осужденных к военной службе. Соответствующее решение и поправки к законам были приняты только после того, как такая практика прошла проверку в частной компании. Теперь эти идеи перенимает армия, что указывает на успех подобного эксперимента.По известным данным, потенциальные добровольцы-штурмовики из мест лишения свободы в целом проявили интерес к предложению ЧВК. Они достаточно активно записывались в эту организацию и поступали на службу – естественно, после необходимой проверки. Отряды «Вагнер», частично укомплектованные бывшими заключенными, хорошо показали себя на ответственных участках фронта и внесли заметный вклад в общие процессы демилитаризации киевского режима. Взаимодействуя с вооруженными силами, они освободили г. Артемовск и нанесли противнику серьезные потери.Значительное число бойцов заслужило помилование и осталось на службе либо отправилось домой. При этом опасения об ухудшении криминогенной обстановки по итогам этих событий, к счастью, не оправдались. Как сообщалось, лишь несколько бывших штурмовиков решили вернуться на скользкую дорожку преступности. Прочие же продолжают нормальную жизнь или желают продолжать службу.Недавние поправки теперь позволяют осужденным заключать контракт с Минобороны и поступать на службу в подразделения и части армии. Несмотря на неопределенные перспективы ЧВК после недавних событий, эти люди сохранят возможность искупить свою вину и получить помилование – теперь уже в составе полноценных вооруженных сил.Таким образом, вооруженные силы России, несмотря на проведение военной операции, необходимость сдерживания вероятного противника и другие факторы, продолжают развиваться. Так, приняты и выполняются планы по увеличению численности и совершенствованию организационно-штатной структуры. Значительную роль в этих процессах должны сыграть военнослужащие по контракту.Министерство обороны и другие государственные организации принимают различные меры для привлечения добровольцев, как для участия в боях, так и для службы в тылу. Будущим военнослужащим предлагают хорошие условия службы, довольствия и обеспечения. Кроме того, некоторых потенциальных контрактников теперь будут привлекать возможностью искупить свою вину и снова стать добропорядочными гражданами.