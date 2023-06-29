Как Россию распродавали за три копейки...

Приватизация стала самым большим преступлением времен «демократических реформ» в России. Страну и народ нагло ограбили, украв сотни миллиардов долларов США.
Ограбленная Россия спасает Запад от кризиса капитализма
Как уже ранее отмечалось (Как Россию сделали дойной коровой Запада), после развала СССР Россию нагло обокрали. Украли золотой запас, загнали страну в долговую кабалу (Как Горбачёв и Ельцин загнали Россию в долговую кабалу), устроили такую систему, что капиталы и ценные материальные ресурсы реками потекли на Запад.
За бесценок продавались нефть, газ, лес, цветные металлы и т. д. РФ стала «трубой», сырьевым придатком коллективного Запада (Как Россию превращали в сырьевую полуколонию). Его трофеем. Все выигрыши получил только Запад, частично Восток и «новые русские» – команда трофейщиков-мародёров, помогавшая грабить страну, из которой формировалась компрадорская буржуазия, олигархи и обслуживающая их интересы вороватая бюрократия.
12 июня с 1992 года стал отмечаться День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, День России. Но что отмечали-то? Развал нашей великой державы. Ограбление богатств, создание такой полуколониальной модели, когда большая часть народа стала бедной и нищей. Формально у РФ был суверенитет, гимн и флаг, оставили ядерное оружие. Но это было лишь видимостью, де-факто РФ стала полуколонией Запада.
«Перестройщики», «демократоры-оптимизитаоры» помогли западным «партнёрам» обчистить Русский мир до нитки. До власти дорвались те, кто должен был оказаться на тюремных нарах.
Достаточно вспомнить, что распад СССР освободил для новой России колоссальные средства, которые шли на помощь всевозможным нашим союзникам в Африке и Азии. Также свернули крупные военные программы по модернизации и перевооружению армии и флота. Это сотни миллиардов долларов и полновесных рублей. Куда они делись? Они бесследно исчезли! Утекли на Запад, влились в процветание США, ФРГ, Англии и прочих стран «золотого миллиарда».
Россия тогда спасла Запад от назревшего нарыва кризиса капитализма. Ограбленная и начавшая стремительно вымирать Россия стала локомотивом роста американской экономики в 1990-е годы. Правда, только на несколько лет, уже в конце 90-х Запад снова столкнулся с вопросом необходимости «перезагрузки» системы.
Богатства России
В понятие «национальное богатство» входят не только заводы и фабрики, рудники и дороги, порты и аэродромы, всевозможная инфраструктура и ЖКХ, патенты и лицензии, уровень квалификации трудовых ресурсов и природные ресурсы, как возобновляемые (вода, леса), так и невосполнимые – недра земли. Национальное богатство – это то, что используется или может когда-то быть использовано в хозяйстве. Активы – это то, что уже вовлечено в хозяйственный оборот. То есть национальные богатства всегда больше просто активов.
На рубеже 1980–1990-х годов в Академии наук СССР по заданию правительства сделали расчёт национального богатства Союза. Инвентаризировали и самую большую республику СССР – Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику (РСФСР), нынешнюю РФ. Её национальное богатство было оценено – более 3 трлн долларов, а активы тянули на 1,5 трлн. Правда, и эта оценка была неполной. В частности, не учитывались патенты, ноу-хау, новации, различная интеллектуальная собственность, как было принято на Западе. Также не принимали в расчёт и человеческий капитал, а он у СССР был отменного качества. У нас были самые образованные и квалифицированные граждане в мире!
Таким образом, несмотря на перестройку, СССР и будущая Россия были очень богатыми. По размерам национального богатства СССР почти вдвое превосходил США.
Грабительская приватизация
Самым наглым и масштабным грабежом нашей страны и народа стала приватизация. Советские активы подвергли беспрецедентному обесцениванию и фактически раздали новым хозяевам страны. Чубайс начал приватизацию осенью 1992 года. Народу пообещали: мол, за один чек-ваучер можно будет купить два автомобиля «Волга» или примерно 10 тыс. долларов США.
Откуда взялась эта цифра? Чубайс просто взял советскую оценку активов СССР и поделил на тогдашнее население России (150 млн). Далее «рынок» ввел свои коррективы: ваучер был оценен в 30 долларов! И оказалось, что все активы России равны едва 5 млрд зеленых бумажек! Вот это афера тысячелетия!
На ваучеры продавалось 15 % национальных активов. Всё равно вся капитализация российских активов по Чубайсу не превышала 30 млрд долларов. На биржах страны все акции всех фабрик и заводов страны стоили всего 30 млрд «зелени». В 50 раз меньше их истинной ценности!
В итоге огромные государственные предприятия, вроде Новороссийского порта (продали всего за 21,5 млн долларов) или Северного морского пароходства (всего за 20 млн), продали за сущие копейки. Заводы, порты, авиалинии, аэродромы продавались с недооценкой в 50–100 раз! Естественно, нужным людям. Новым хозяевам РФ.
Таким образом, народ в одно историческое мгновение ограбили. Украли сотни миллиардов долларов активов, которые создавались титаническим трудом целых поколений советских людей.
В дальнейшем приватизация была продолжена. Не так открыто и нагло, но народные богатства перешли в руки «новых русских» и их западных партнеров. Что интересно, даже сейчас, когда России приходится вести борьбу на Украинском фронте со всем коллективным Западом, в тылу планируют провести новую волну приватизации. Видимо, чтобы окончательно похоронить возможность возрождения народного хозяйства.
Американский след
При этом американцы прямо вели Чубайса во время невиданного в истории грабежа. Как рассказывал бывший руководитель Госкомимущества Владимир Полеванов, в ведомстве при Чубайсе находилось 35 американских советников и сотрудников иностранных фирм. А деньги на оплату российских «приватизаторов» шли через Гарвардский институт международного развития и Агентство международного развития США. Спонсировал процесс «реформ» и Мировой банк.
Личным куратором Чубайса был американец Ларри Саммерс из администрации Клинтона. Позже тандем Чубайс – Саммерс провернул ещё одну махинацию с грабежом России – механизм ГКО.
Пока Россию распродавали за гроши, в этот же период активы западных, американских корпораций быстро росли в цене. В 90-е годы совокупная стоимость американских компаний возросла в несколько раз! У нас, наоборот, в 30–50 раз была занижена.
Таким образом, западники и их российские партнеры – «младореформаторы», обесценили богатства России и ограбили страну. Одновременно «эффективные менеджеры» вошли в «элиту» РФ, и была создана система по постоянному переводу русских национальных богатств на Запад и Восток.
Они получили власть, купались в деньгах и постоянно поучали россиян, что «если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».