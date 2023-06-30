Первый мятеж в Древнем Риме



Похищение сабинянок. Худ. Жан Луи Давид

Когда выбранные в консулы лица пожелают произвести набор, – как писал Полибий, – они обязаны заранее в народном собрании назначить день, в который должны явиться в Рим все римляне, достигшие положенного возраста. В назначенный день, когда явятся в Рим и затем соберутся на Капитолий обязанные военной службой люди, младшие военные трибуны, поставлены ли они народом или консулами, распределяются на четыре части, потому что у римлян четыре легиона составляют основное и первоначальное деление войска.

Маленькая война



Нумидийские всадники. Реконструкция на основе Траянской колонны. Издательство Osprey Publishing.

Продажный город, который скоро погибнет, если найдётся покупатель!

…Югурта с помощью лазутчиков денно и нощно пытался разложить римское войско, подкупая центурионов и начальников турм: одних – чтобы они перешли на его сторону, других – чтобы по данному им знаку они покинули свои посты. Сделав все, что задумал, он поздней ночью внезапно окружил лагерь Авла крупными силами нумидийцев. Римские солдаты, потревоженные неожиданным нападением, одни хватались за оружие , другие прятались, третьи ободряли перепугавшихся; смятение царило повсюду. Врагов было множество, ночное небо заволокло тучами, опасность грозила с двух сторон; что было безопаснее – бежать или оставаться на месте – не знал никто.



Римские всадники поздней республики.

Гай Марий

В это же время Гаю Марию, – писал Крисп, – по какому-то поводу, приносившему в Утике умилостивительную жертву богам, гаруспик предсказал великое и чудесное будущее: поэтому пусть он совершает то, что задумал, полагаясь на богов, пусть возможно чаще испытывает судьбу, и все окончится благополучно.



Церемония набора войска на Марсовом поле. Алтарь Домития Агенобарба. II в. до н. э. Музей Капитолия. Рим. Италия.

Реформа армии



Воинские трофеи. Фрагмент алтаря. 145 г. до н. э. Археологический музей Неаполя. Италия. Фото автора.

Мятеж: идём на Рим

Он созвал собрание своего войска, которое также стремилось в поход против Митридата, смотря на поход как на выгодное предприятие и думая, что теперь Марий наберет вместо них другое войско. На собрании Сулла говорил о наглом в отношении его поступке Сульпиция и Мария, не распространяясь ясно обо всем прочем; он не решался еще говорить о предстоящей войне против них, а убеждал лишь войско быть готовым к исполнению его приказаний.



Стены древнего Рима. Италия. Фото автора.

гражданское ополчение тогда впервые вступило в родную землю как во вражескую страну.

И в это время Марий добился, чтобы вместо Суллы на Восток послали его. По этой причине Сулла вместе со своим войском подступил к Городу. Здесь он сразился с Марием и с Сульпицием и первым из римлян вошел в Город силой.



Остатки древнего Рима. Вид на Священную дорогу. Италия. Фото автора.

Вместо послесловия