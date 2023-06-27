В Краматорске прогремел взрыв на месте размещения прибывших в город резервных подразделений ВСУ

Находит своё подтверждение информация о мощном взрыве, прогремевшем в Краматорске. Украинская сторона традиционно заявляет о российском ударе по «гражданскому объекту». Однако перед этим сама же украинская сторона публиковала информацию о переброске в Краматорск резервных подразделений для усиления давления со стороны ВСУ на Бахмутском направлении.
К настоящему моменту тяжёлые бои идут в направлении Берховки и Клещеевки, противник пытается пробиться на флангах, чтобы взять город в оперативные клещи. Чтобы не допустить усиления атак противника на Бахмутском направлении со стороны Краматорска и наносился удар по местам размещения резервов вооружённых сил Украины.
Уничтожение пункта размещения личного состава ВСУ подтверждает и тот факт, что вокруг поражённого объекта с первых минут после взрыва было значительное число лиц в военной форме.
Напомним, что ранее прошла информация о том, что киевский режим перебрасывает резервы и ко второй своей линии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Эти резервы он попытается использовать для так называемой второй волны контрнаступления.
Тем временем приходит информация о появлении в воздухе самолётов российской дальней авиации. Тревога объявлена на большей части территории, подконтрольной киевскому режиму. Это может говорить о том, что в ночное время снова будут нанесены комбинированные удары по военным объектам Украины.