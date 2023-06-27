Военное обозрение
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В Краматорске прогремел взрыв на месте размещения прибывших в город резервных подразделений ВСУ

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В Краматорске прогремел взрыв на месте размещения прибывших в город резервных подразделений ВСУ

Находит своё подтверждение информация о мощном взрыве, прогремевшем в Краматорске. Украинская сторона традиционно заявляет о российском ударе по «гражданскому объекту». Однако перед этим сама же украинская сторона публиковала информацию о переброске в Краматорск резервных подразделений для усиления давления со стороны ВСУ на Бахмутском направлении.


К настоящему моменту тяжёлые бои идут в направлении Берховки и Клещеевки, противник пытается пробиться на флангах, чтобы взять город в оперативные клещи. Чтобы не допустить усиления атак противника на Бахмутском направлении со стороны Краматорска и наносился удар по местам размещения резервов вооружённых сил Украины.

Уничтожение пункта размещения личного состава ВСУ подтверждает и тот факт, что вокруг поражённого объекта с первых минут после взрыва было значительное число лиц в военной форме.

Напомним, что ранее прошла информация о том, что киевский режим перебрасывает резервы и ко второй своей линии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Эти резервы он попытается использовать для так называемой второй волны контрнаступления.

Тем временем приходит информация о появлении в воздухе самолётов российской дальней авиации. Тревога объявлена на большей части территории, подконтрольной киевскому режиму. Это может говорить о том, что в ночное время снова будут нанесены комбинированные удары по военным объектам Украины.
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7 комментариев
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  1. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 22:13
    +9
    К настоящему моменту тяжёлые бои идут в направлении Берховки и Клещеевки, противник пытается пробиться на флангах, чтобы взять город в оперативные клещи.

    Десантура держись! Знаю очень тяжело. Терпите пацаны! Бейте гадов, скоро они иссякнут... Не вечные же они и не бесчисленные.
  2. norbert
    norbert Сегодня, 22:16
    +7
    интересно, почему не поражают парой ракет с промежутком минут в 10-15
    что бы добить тех кто там собрался после первого прилета
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:40
      +3
      Цитата: norbert
      интересно, почему не поражают парой ракет с промежутком минут в 10-15
      что бы добить тех кто там собрался после первого прилета

      Нет оперативной информации о результатах первого удара.
      1. norbert
        norbert Сегодня, 22:41
        +2
        хороший ответ, спасибо


        Текст Вашего комментария слишком короткий
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 22:43
      +2
      Цитата: norbert
      почему не поражают парой ракет с промежутком минут в 10-15
      что бы добить тех кто там собрался после первого прилета

      После первого прилета они не собираются, а разбегаются!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:21
    0
    Это тот, который они собственной же ракетой Сторм Шедоу засандалили по городу, или уже новый? Вторую ракету из развалин склада откопали - и туда же ее?
  4. alystan
    alystan Сегодня, 23:34
    0
    В Краматорске прогремел взрыв на месте размещения прибывших в город резервных подразделений ВСУ

    Настоящий "теплый прием" прямо к прибытию.
    Чтобы можно было сразу уснуть. am