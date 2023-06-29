С пушкой на мачте из-под воды

Мы здесь поговорим о перспективах. Как развития, так и применения подводных лодок, причем, не абы каких, а неатомных, причем, в узком плане. Поговорим об артиллерии, именно на подводных лодках.
Когда мы говорим о подводной лодке, мы в первую очередь понимаем, что это класс кораблей, основным признаком которого является способность изменять водоизмещение путем заполнения специальных балластных цистерн забортной водой и таким образом погружаться под воду.
До определенного момента подводные лодки основное большинство времени проводили над водой, заряжая электрические аккумуляторы, уходя под воду для боевых действий. Сегодня они иногда всплывают, но это и неудивительно, прогресс все-таки. Особенно когда на рубеже веков дизель-электрические лодки (ДЭПЛ) начали менять неатомные (НАПЛ) с воздухонезависимыми двигательными установками.
Но мы сейчас об артиллерии. И начнем, как это уже принято, с небольшого исторического экскурса.
Первые подводные лодки орудиями не баловали. Им было достаточно торпед, про пушки начали думать много позже, так, что еще в Первую Мировую часть лодок имела артиллерийское вооружение, а часть нет. И это касалось всех стран-участниц, имевших подлодки на вооружении.
Причем, торпеды в те времена были не торт, так что пушками подводники наносили ничуть не меньше урона, особенно по каботажным судам противника.
Вторая мировая война вообще стала пиком создания подводных монстров самого разного назначения.
Французский подводный крейсер «Сюркуф» с двумя 203-мм орудиями, двумя зенитными пушками 37-мм, четырьмя пулемётами калибра 13,2-мм нес еще 8 торпедных аппаратов 550-мм и 4 торпедных аппарата 400-мм. И гидросамолет Besson MB.411 для разведки и корректировки огня 203-мм орудий. Водоизмещение этого монстра было как у эсминца, надводное 2 880 тонн, подводное 4300 тонн.
Японцы переплюнули.
Их подводная лодка I-400 имела водоизмещение 3 530 тонн над водой и 5 300 тонн под водой. Вооружение состояло из одного орудия 140-мм, десяти стволов автоматических пушек 25-мм, 8 торпедных аппаратов 533-мм и чего мелочиться, трех гидросамолетов Aichi M6A Seiran.
А после Второй Мировой как-то все утихло. В моря вышли атомные подводные ракетоносцы, способные уничтожить если не весь мир, то его значительную часть. И как-то артиллерийское оружие ушло не то что на третий план, оно вообще исчезло с подводных лодок. Действительно, ну какие там пушки, если есть крылатые ракеты, ракето-торпеды, баллистические ракеты?
И под поверхностью океана водное пространство твердо заполонили огромные крейсера, которым и всплывать-то было не обязательно.
Казалось бы – все? А вот нет. Как ни странно, но в мире осталось очень много луж, в которых «Огайо» или «Борей» будут чувствовать себя китом, попавшим в океанариум. Все эти Балтийское, Средиземное, Красное, Черное, Желтое, Андаманское, Балийское и прочие моря – ну никак они не для атомоходов. Ибо мелко, узко, островно.
Мы говорим о немцах. Которые с начала эволюции подводных лодок строили очень приличные субмарины и умели их использовать. Лучший пример – дважды взятая за кадык Британская империя, которой так перекрыли кислород в плане поставок продовольствия, что пришлось в январе 1940 года вводить нормирование продуктов и карточки.
Во время Второй Мировой войны немецкие лодки можно было увидеть по всему миру, от Северного Ледовитого до Тихого океанов. Про Атлантику просто молчим, там они творили невероятное. Эволюция германских подводных лодок – это отдельная тема, но касаемо артиллерии у немцев был порядок.
Орудия от 88-мм до 105-мм и самые разнообразные зенитные автоматы, вплоть до классики - Flakvierling 38, счетверенной установки калибром 20-мм.
Конечно, после поражения в той войне Германия надолго забыла про подводный флот, но, как говорится, все пройдет, пройдет и это. И настал тот момент, когда Германия, уже будучи в НАТО, начала возрождать свои Бундесмарине, которые теперь Дойчемарине, а заодно и подводные силы.
Конечно, о том, чтобы что-то такое изображать в Атлантике, речи не шло. Противник лежал восточнее, там, на дальних берегах Балтийской лужицы. А потому основная задача подводных лодок Бундесмарине заключалась в том, чтобы при необходимости топить десантные корабли, идущие на запад.
Сегодняшние немецкие подводные лодки «Тип 212А» уже расписаны вдоль и поперек, и все, что можно добавить – это то, что субмарины идеально созданы для Балтики. Они небольшого водоизмещения (менее 2 тысяч тонн), мелководные и вполне могут работать в любом районе Балтийского моря, даже там, где глубина не превышает 20 метров. Конечно, с риском для себя, но где его нет?
«Фишка» «Тип 212А» - воздухонезависимость. Топливные элементы Siemens PEM (полимерная электролитная мембрана), осуществляют реакцию между водородом и кислородом и вырабатывают электричество для электродвигателя и аккумуляторов. Так что для зарядки аккумуляторов не надо всплывать на поверхность, не надо даже выбрасывать шнорхель. Водород позволяет лодкам непрерывно находится под водой до 21 суток, а автономность до трех месяцев.
Запасы водорода и кислорода хранятся в баллонах. Место для хранения - между прочным корпусом из немагнитной стали и лёгким корпусом, изготавливаемым из армированного стеклопластика. Конечно, большой вопрос, как поведут себя газообразные водород и кислород под глубинными бомбами или в случае попадания противолодочной торпеды, но пока на этот вопрос ответов нет.
Для надводных переходов у лодки есть вполне обычный дизель от известнейшей фирмы MTU 16V 396, мощностью 2,1 МВт. Его можно также использовать и для зарядки аккумуляторов, благо, его мощность соответствует запросам электросистемы корабля.
Вооружение подводных лодок «Тип 212А» состоит из шести торпедных аппаратов калибра 533-мм, находящихся в носовой части корпуса. В носовом отсеке есть место для хранения 13 торпед. При необходимости на внешней подвеске (да, снаружи легкого корпуса можно установить держатели) лодка может нести и устанавливать 24 морских мины.
Еще частью системы вооружения можно назвать то, что у нас принято обзывать рубкой, хотя это не рубка совсем. Просто ограждение для всей полезной нагрузки, которой поток набегающей воды не несет ничего хорошего. Конкретно в «Тип 212А» там находится шлюзовая камера на четырех человек (диверсанты, боевые пловцы и так далее), мачта для УВЧ «Callisto», буй связи VHF и GPS, гидроакустический блок бокового обзора, а также комплект внешних корпусных креплений для различных контейнеров и оборудования специального назначения. То есть, тех же креплений для мин с дистанционно управляемыми замками.
В общем – получилась очень приличная лодка, равной которой на Балтике, пожалуй, нет. Можно, конечно, сравнить с норвежскими и шведскими лодками, но смысл, если они играют в одной команде?
«Тип 212А» получил распространение за пределы Германии, его выпускают для ВМС Италии. С небольшими изменениями. Но нас интересует дальнейшее развитие «Тип 212А», который называется «Тип 212CD».
Лодка, если верить схемам, получается крупнее предшественницы. И это не просто усовершенствованная «Тип 212А», это кардинально переработанная лодка. Главный козырь – литий-ионные батареи, как у японцев, обеспечивающие и больший ток, и более быструю зарядку. Ну и полный пакет обновлений: более мощные топливные элементы, более мощные гидролокаторы, в общем – все более мощное и современное. Лодка станет быстрее, но тише.
Два корпуса «Тип 212CD», U-37 (S-187) и U-38 (S-188), были заказаны в 2019 году с запланированным вводом в эксплуатацию в 2032 и 2034 годах соответственно. Строительство новой лодки дело не быстрое, так что мы еще успеем осмыслить все, что там может измениться.
Одной из интересных концепций, которая может получить прописку на новых лодках (а об этом говорят всерьез в германском морском ведомстве), была система Triple-M. Triple-M/Drei-M (Modularer Mehrzweck-Mast) — это подъемная модульная система, разработанная немецкой фирмой GABLER Maschinenbau. Представляет собой мощную двухступенчатую телескопическую мачту, с этаким подобием револьверной верхушки. Система позволяет быстро заменять модули полезной нагрузки, размещаемые на площадке и быстро поднимаемые над корпусом лодки.
Модули, которые можно разместить на этой мачте представляют собой весьма полезный набор для экипажа лодки.
Это пусковая для старта беспилотных разведчиков (до 3 штук), которые могут летать и собирать информацию о происходящем вокруг лодки и передавать ее на лодку. Это РЛС, позволяющая отслеживать как надводные, так и воздушные цели. Это антенны для различных устройств из РЭБ, способные прикрыть лодку помехами, либо наоборот, поставить помехи противнику на берегу.
Но в контексте статьи больше всего заинтересовала другая система: Muraena Rheinmetall RMK-30.
Это дистанционно управляемая безоткатная 30-мм пушка Rückstoßfreie Maschinenkanone 30. RMK-30 имеет свой собственный радиолокационный прицел с комплектом обычных оптических прицельных приспособлений, которые позволят вести огонь и поражать цели как на поверхности моря, так и в воздухе на расстоянии до 2,5-3 км.
RMK-30 – изделие компании «Mauser», которая входит в концерн Rheinmetall. Автоматическая пушка, использующая весьма мощный безгильзовый патрон 30 × 250 мм, обеспечивающий весьма высокую дульную энергию и начальную скорость полета снаряда.
Изделие в целом не очень новое, разработку RMK-30 начали еще в 1993 году. Получилась трехкамерная револьверная пушка, барабан и ударно-спусковой механизм приводятся в движение электродвигателем, что обеспечивает скорострельность до 300 выстрелов/мин.
Вообще пушку предполагалось установить на вертолет Tiger UHT, командование Бундесвера было недовольно дальностью и точностью стрельбы французской 30-мм пушки GIAT.
Однако французское артиллерийской изделие пока продолжает нести службу, а для пушки «Маузера» придумали вот такой вариант развития событий.
Автоматическая 30-мм пушка с высокой скорострельностью на выдвижной мачте подводной лодки.
Вообще сам по себе проект «Мурена» весьма такой новаторский, но одно дело антенны и площадка для запуска дронов, и другое – 30-мм пушка.
Но на самом деле целей-то для такой пушки более чем достаточно.
1. Бич нашего времени – дрон-разведчик. Вообще все летающее представляет собой головную боль для подводников. Да, на современных лодках у экипажей имеются на вооружении ПЗРК, немцы тут не исключение, но: ПЗРК не панацея от беспилотных разведчиков, об этом говорилось много.
2. Ударный дрон/дрон-камикадзе. Это хуже, но это хуже может прилететь вслед за разведчиком и отоварить лодку неприятностями более чем успешно.
3. Вертолет. Особенно противолодочный, а чего обычному делать над морской гладью? Для вертолета 30-мм снаряд – шикарный аргумент. Вообще вертолет может от ракеты и отвертеться, сам наблюдал не так давно, как это происходит. А куда пойдет ракета, сбитая с толку ловушками и РЭБ-дурманом – вопрос на тысячу, как говорится. А снаряд обмануть ну никак не получится.
4. Катер и любая небольшая надводная цель. На которую торпеду тратить реально жаль, а вывести из строя надо. Или, например, лодка с мотором, на которой к аварийной подводной лодке идут желающие ее захватить.
Сегодня район действий немецких подводных лодок по-прежнему сосредоточен на Балтийском и Норвежском морях, европейских водах Средиземного моря и Северной Атлантике. В принципе, немецкие подводные лодки могут быть развернуты в любой точке мира. И если воды Северной Атлантики не блещут большим количеством судов, да и в воздухе не тесно, то использование лодок в весьма оживленных водах Балтийского моря как раз может породить массу ситуаций, при которых 30-мм пушка будет весьма хорошим подспорьем экипажу в решениях различных задач.
Так что вполне возможно, что подводная лодка, с пушкой на выдвижной мачте, идущая на перехват какого-нибудь судна – это не такая уж и фантастика. Все возвращается на круги своя, в возвращении артиллерии на палубы подводных лодок (или на мачты) – вполне оправданный ход, поскольку с ракетами в мире уже научились бороться, а вот со снарядами пока не очень.
Значит – почему нет?