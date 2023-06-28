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Столтенберг призвал НАТО обеспечить Украине возможность занять «как можно больше территории»

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Столтенберг призвал НАТО обеспечить Украине возможность занять «как можно больше территории»

НАТО должна усилить позицию Украины за столом переговоров, обеспечив украинской армии возможность занять как можно больше территории, отбив ее у российской армии. С таким заявлением выступил Йенс Столтенберг.


Генсек альянса во вторник провел встречу с некоторыми из лидеров стран, входящих в НАТО, в ходе которой сделал несколько заявлений, касающихся дальнейшей поддержки Украины. По его словам, недооценивать Россию не нужно, никаких изменений на линии фронта в связи с "демаршем Пригожина" не произошло, российская армия продолжает удерживать позиции. В этой ситуации НАТО должна оказать Киеву максимальную помощь в продвижении вперед, чтобы украинская армия захватила как можно больше территории, обеспечивая позицию Зеленского на переговорах, которые все равно когда-нибудь состоятся.

Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России (...) Однако мы не должны недооценивать Россию

- заявил генсек.

Кроме помощи Украине, НАТО предпримет меры по "значительному" усилению позиций альянса на восточном фланге, развернув там новые подразделения альянса, в частности, системы ПВО в Прибалтике.

О том, что НАТО продолжит поддерживать Украину до самого конца конфликта, Столтенберг заявлял не раз. Он неоднократно призывал нарастить усилия по поставкам оружия и военной техники ВСУ, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российской армии. Проигрыш Украины в конфликте он назвал "крахом всего Запада" подчеркнув, что этого допустить нельзя. Единственный вариант, который устраивает Запад - это полное поражение России.
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11 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 06:25
    -6
    Был ли обстрел лагеря ЧВК ракетами? Опровержение минобороны - ничего не доказывает. Переброска ЧВК в Белоруссию(даже фиктивная) - сильно уменьшает вероятность вступления Польши в конфликт. "Мятеж" - похож на продолжение спетакля с "недостатком боеприпасов". США и НАТО - надеются на внутренний конфликт в России и им - этот конфликт демонстрируют.

    Основная же цель НЕ фиктивной переброски ЧВК в Белоруссию - это оттягивание резервов ВСУ к Белорусской границе и подготовка к возможному наступлению: на Харьков или Днепропетровск.angry
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:36
      0
      А, Вы сами верите в то, что написали? Какой спектакль? То, что подавляющая часть россиян смотрела по телевизору в прошлые выходные - это было не кино. Те, кому "посчастливилось поучаствовать в массовке", Вам это подтвердят. Особенно вдовы и дети погибших пилотов. Придите в себя, вернитесь на землю.
    2. monetam
      monetam Сегодня, 06:39
      0
      Это стиль такой, ципсошный - первым выкрикнуть свою несуразицу, которая совсем не идёт к теме ? Профессиональный признак украинских бойцов политического фронта: заходить куда угодно, лишь бы язык был русский, хоть на кулинарный форум, и начинаешь лепить все, что тебе надо вмять в мозги читателя.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:28
    +1
    НАТО должна усилить позицию Украины за столом переговоров, обеспечив украинской армии возможность занять как можно больше территории, отбив ее у российской армии
    Чем еще будет НАТО обеспечивать возможности Украины по отбитию территорий у российской армии. Дали уже практически все, что могли и имелось.в арсеналах от "Джавелинов", "Стингеров" до ПВО, дальнобойных ракет, танков. Остались самолеты, которые обещают поставить за несколько месяцев и наверное на крайний случай держат тактическое ЯО, которое якобы "создадут исключительно на Украине и применят по своему усмотрению". Еще, как вариант официально бросить в мясорубку полностью потерявших берега поляков, но опять, якобы по их личному решению. Вот и посмотрим, на что решаться в реальности.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:28
    +4
    Единственный вариант, который устраивает Запад - это полное поражение России

    открытым текстом.... сам в окопы не хочет, за ридну краину? давить гниду!!!
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:33
    +2
    НАТО готово дать многое нацисткой Украине, но не всё: главное она не может
    (официльно) дать своих солдат. Из этого следует, что надо продолжать уничтожение живой силы противника, доведя уровень его потерь, до уровня, когда мобилизационный потенциал будет исчерпан.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 06:42
      +1
      совершенно верно пишете. НАТО если не произведет, то может накупать кучи всякого военного хлама по всему миру очень долго. А во наемников, то есть тех, кто согласится на то, что бы ему за деньги руки -ноги поотрывало, много не найдешь. Поэтому и надо целями ставить прежде всего живую силу противника.
    2. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:42
      +1
      "...надо продолжать уничтожение живой силы противника, доведя уровень его потерь, до уровня, когда мобилизационный потенциал будет исчерпан..."- замечательный совет. Ктот давить то будет? Эти два героя с большими погонами? Ха-ха-ха! Три раза. Пока руководство не поменяют(а, само оно не поменяется) никто никого реально давить не будет. Не умеют они. Или не хотят. А, скорее всего, и то и другое.
  5. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 06:44
    0
    Цитата: monetam
    Это стиль такой, ципсошный - первым выкрикнуть свою несуразицу, которая совсем не идёт к теме ?

    Не суди о других по себе! fool

    Кстати, ты почему не на фронте?! lol
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:49
    +2
    Украина уже не первый год "расширяется" разбегаясь по странам запада.
    По факту именно в этом ей и помогают.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:53
    0
    Однако как я думал ещё год назад - Запад упёрся . Решил идти до конца. Какой бы он ни был.
    Ещё думаю , что дают не все, чтоб избежать резкой эскалации. По тихоньку наращивают. Перспективы озвучивают, с танками так было , с дальнобойными ракетами, теперь с боевой авиацией .
    Надеются на экономическое давление , усиливают изоляцию. Трудятся как пчелы..
    Индию вот обхаживают . Как бы ни было , Блинкен сгонял в Китай. Не сразу , но могут до чего то и договорится.
    Так что Затягивание , это в первую очередь крайне выгодно западу,
    Через 16 месяцев СВО пошли первые звоночки , бунт чвк. Думаю это и есть их стратегия.
    Крайне опасная для нас