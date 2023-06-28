Столтенберг призвал НАТО обеспечить Украине возможность занять «как можно больше территории»

НАТО должна усилить позицию Украины за столом переговоров, обеспечив украинской армии возможность занять как можно больше территории, отбив ее у российской армии. С таким заявлением выступил Йенс Столтенберг.
Генсек альянса во вторник провел встречу с некоторыми из лидеров стран, входящих в НАТО, в ходе которой сделал несколько заявлений, касающихся дальнейшей поддержки Украины. По его словам, недооценивать Россию не нужно, никаких изменений на линии фронта в связи с "демаршем Пригожина" не произошло, российская армия продолжает удерживать позиции. В этой ситуации НАТО должна оказать Киеву максимальную помощь в продвижении вперед, чтобы украинская армия захватила как можно больше территории, обеспечивая позицию Зеленского на переговорах, которые все равно когда-нибудь состоятся.
Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России (...) Однако мы не должны недооценивать Россию
- заявил генсек.
Кроме помощи Украине, НАТО предпримет меры по "значительному" усилению позиций альянса на восточном фланге, развернув там новые подразделения альянса, в частности, системы ПВО в Прибалтике.
О том, что НАТО продолжит поддерживать Украину до самого конца конфликта, Столтенберг заявлял не раз. Он неоднократно призывал нарастить усилия по поставкам оружия и военной техники ВСУ, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российской армии. Проигрыш Украины в конфликте он назвал "крахом всего Запада" подчеркнув, что этого допустить нельзя. Единственный вариант, который устраивает Запад - это полное поражение России.