В Пентагоне опровергли планы ускорить поставку обещанных Украине танков M1A1 Abrams

Американские танки M1A1 Abrams, обещанные Украине, будут поставлены до конца этого года, планы Пентагона в этом вопросе не поменялись. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.
Бригадный генерал выступил на очередном брифинге в Пентагоне, где подтвердил намерения США поставить Киеву танки осенью. При этом он признал, что не обладает информацией в отношении более ранней отправки обещанной тяжелой бронетехники. По его словам, в Пентагоне по-прежнему ориентируются на ранее заявленные сроки, т.е. осень, ближе к концу года. Объявление более конкретных сроков "не входит в планы Пентагона".
На данный момент я не могу дать конкретную информацию по танкам. Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка этих танков будет осуществлена осенью
- заявил Райдер.
В то же время намерений ускорить поставку так необходимых Зеленскому танков у американских военных нет. Как подчеркнул генерал, США и так делают все возможное, чтобы техника оказалась на вооружении украинской армии. Он напомнил, что ранее говорилось о передаче техники в 2024 году, но США пошли навстречу Украине и изменили планы. Так что танки Киев получит в сроки, обозначенные Вашингтоном и не раньше, тем более, что украинские экипажи для них все равно не готовы.
Ремонт M1A1 и переоборудование их в модификацию, которая будет отвечать потребностям Украины на поле боя, - это уже было ускорение процесса
- добавил генерал.