В Пентагоне опровергли планы ускорить поставку обещанных Украине танков M1A1 Abrams

На данный момент я не могу дать конкретную информацию по танкам. Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка этих танков будет осуществлена осенью

Ремонт M1A1 и переоборудование их в модификацию, которая будет отвечать потребностям Украины на поле боя, - это уже было ускорение процесса