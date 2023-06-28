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В Пентагоне опровергли планы ускорить поставку обещанных Украине танков M1A1 Abrams

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В Пентагоне опровергли планы ускорить поставку обещанных Украине танков M1A1 Abrams

Американские танки M1A1 Abrams, обещанные Украине, будут поставлены до конца этого года, планы Пентагона в этом вопросе не поменялись. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.


Бригадный генерал выступил на очередном брифинге в Пентагоне, где подтвердил намерения США поставить Киеву танки осенью. При этом он признал, что не обладает информацией в отношении более ранней отправки обещанной тяжелой бронетехники. По его словам, в Пентагоне по-прежнему ориентируются на ранее заявленные сроки, т.е. осень, ближе к концу года. Объявление более конкретных сроков "не входит в планы Пентагона".

На данный момент я не могу дать конкретную информацию по танкам. Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка этих танков будет осуществлена осенью

- заявил Райдер.

В то же время намерений ускорить поставку так необходимых Зеленскому танков у американских военных нет. Как подчеркнул генерал, США и так делают все возможное, чтобы техника оказалась на вооружении украинской армии. Он напомнил, что ранее говорилось о передаче техники в 2024 году, но США пошли навстречу Украине и изменили планы. Так что танки Киев получит в сроки, обозначенные Вашингтоном и не раньше, тем более, что украинские экипажи для них все равно не готовы.

Ремонт M1A1 и переоборудование их в модификацию, которая будет отвечать потребностям Украины на поле боя, - это уже было ускорение процесса

- добавил генерал.
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:42
    0
    Бригадный генерал выступил на очередном брифинге в Пентагоне, где подтвердил намерения США поставить Киеву танки осенью.
    Осень через 2 месяца. feel Так бы и писал, завтра. fool
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 06:54
      0
      Проблемы западной техники - это проблема Запада.
      А вот концепция применения любой бронетехники по результатам СВО может и должна быть пересмотрена.
      Современными средствами поражаются и горят любые танки. Но и без танков никак.
      Так какими должны быть танки? Дорогими и эксклюзивными, как Армата или недорогими и массовыми, как Т-72?
      То же самое касается БМП. При поражении горят любые и колёсные и гусеничные.
      Так может для участия в боевых действиях лучше иметь танк с модулем от БМП вместо башни с орудием?
      Бронезащищённость лучше, а модуль можно менять в зависимости от потребности в том или другом виде оружия. Хотя и про Терминатор в последнее время ничего не слышно.
      Где уютнее пехоте при выдвижении на поле боя, на танковой броне сверху или внутри слабозащищённой БМП?
      Нужно ли вооружение на БМП для доставки пехоты к передовой или это может осуществить бронированный Камаз? Зачем по тылам гонять БМП с вооружением для перевозки личного состава, по кому там стрелять?
      Удивляет востребованность недорогой Мотолыги. Так может это то, что нужно для доставки пехоты?
      Вопросов больше чем ответов. what
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +1
    Американские танки M1A1 Abrams, обещанные Украине, будут поставлены до конца этого года
    А пока американцы внимательно понаблюдают за развитием ситуации на поле боя, проанализируют и еще не известно какое решение будет принято к концу года. Если для ВСУ дела будут складываться плачевно, то стоит ли посылать свои танки, которые эту ситуацию не исправят, но могут в очередной раз подпортить имидж американской технике. Дать слово и забрать его это свойственно политике Сша. Хотя вероятность появление "Абрамсов" на Украине очень высокая.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 06:46
    0
    Украина прям - World of Tanks.
    Да да. Очень короткий коммент
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:48
    0
    осенью поставят Абрамсы, осенью земля размокнет от дождей и будут застревать эти Абрамсы за милую душу. гениальное решение насчет поставок осенью! laughing
    в лучшем случае свидомиты смогут применить их когда земля замерзнет, т.е. зимой.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:51
    0
    Я думаю, что танки уже либо на континенте , либо в трюмах, на пути
    к континенту . Во всяком случае, МО должно исходить из этого. Хотя, я думаю, что там "исходят" на другое.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:51
    0
    да зачем штатам самим пошевеливаться, когда есть сателлиты? те и напрягаются.... yes