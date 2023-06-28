США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи «для поддержки контрнаступления ВСУ»

Соединенные Штаты поддержат контрнаступление украинской армии, поставив необходимое для этого вооружение. Накануне Пентагон распространил заявление о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
США отправляют Украине очередную военную помощь на 500 млн. долларов. Согласно информации, распространенной Пентагоном, основу данного пакета составит бронетехника, так необходимая ВСУ после больших потерь на Запорожском направлении, а также средства ПВО, включая ПЗРК. О сроках отправки ничего не говорится, но нужно думать, что все это окажется на Украине довольно быстро, Киев уже неоднократно запрашивал поставки дополнительного оружия.
Пентагон восполнит потери ВСУ в боевых машинах Bradley, включив в пакет 30 единиц БМП, а также 25 бронетранспортеров Stryker, хотя о потерях этих БТР не сообщалось. Кроме того, Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы Javelin, ракеты для ПТРК TOW и AT-4, ПЗРК Stinger, подрывные средства и средства для разминирования, противорадиолокационные ракеты HARM, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и 22 млн. патронов к нему, а также различное оборудование, включая запчасти к технике, тепловизоры и генераторы.
Все это берется из запасов Пентагона, поэтому одобрения Конгресса не требует.
США направляют из запасов Пентагона ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины и укрепления ее противовоздушной обороны
- говорится в тексте заявления.
О планах выделить новый пакет военной помощи в Вашингтоне заявляли еще в начале месяца, после того, как ВСУ понесли первые потери в западной бронетехнике. Тогда США пообещали Украине компенсировать все потери БМП и БТР, чтобы контрнаступление не остановилось. О потерях в живой силе в США не думают, Запад готов сражаться с Россией до последнего украинца.