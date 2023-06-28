Военное обозрение
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США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи «для поддержки контрнаступления ВСУ»

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США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи «для поддержки контрнаступления ВСУ»

Соединенные Штаты поддержат контрнаступление украинской армии, поставив необходимое для этого вооружение. Накануне Пентагон распространил заявление о выделении Украине очередного пакета военной помощи.


США отправляют Украине очередную военную помощь на 500 млн. долларов. Согласно информации, распространенной Пентагоном, основу данного пакета составит бронетехника, так необходимая ВСУ после больших потерь на Запорожском направлении, а также средства ПВО, включая ПЗРК. О сроках отправки ничего не говорится, но нужно думать, что все это окажется на Украине довольно быстро, Киев уже неоднократно запрашивал поставки дополнительного оружия.

Пентагон восполнит потери ВСУ в боевых машинах Bradley, включив в пакет 30 единиц БМП, а также 25 бронетранспортеров Stryker, хотя о потерях этих БТР не сообщалось. Кроме того, Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы Javelin, ракеты для ПТРК TOW и AT-4, ПЗРК Stinger, подрывные средства и средства для разминирования, противорадиолокационные ракеты HARM, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и 22 млн. патронов к нему, а также различное оборудование, включая запчасти к технике, тепловизоры и генераторы.

Все это берется из запасов Пентагона, поэтому одобрения Конгресса не требует.

США направляют из запасов Пентагона ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины и укрепления ее противовоздушной обороны

- говорится в тексте заявления.

О планах выделить новый пакет военной помощи в Вашингтоне заявляли еще в начале месяца, после того, как ВСУ понесли первые потери в западной бронетехнике. Тогда США пообещали Украине компенсировать все потери БМП и БТР, чтобы контрнаступление не остановилось. О потерях в живой силе в США не думают, Запад готов сражаться с Россией до последнего украинца.
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16 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 07:13
    -6
    Какая война - такие и танки. А до танков - кавалерия и мушкетёры. И тяжёлая пехота - гоплиты, ДО. И пара крепких мужиков с дубинами, голых - до. А вот после?! С кем мы собираемся воевать и за что? Вот под эти задачи и надо строить танки.

    Где-то на экзотических островах - хватит и одного французского колёсного чуда, хотя лучше - тупо купить вождя "бусами". Но это для Франции и прочих метрополий. А под какие задачи создана Армата? Тоже - чудо, и, оказывается - не особо и нужный в этой СВО. А МТ-ЛБ, оказывается - НАРАСХВАТ.fellow
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 07:42
      +3
      Чубатый, твоя явка провалена, Госдеп тобой не доволен.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 08:05
      +1
      Цитата: Сулла__Славный
      Где-то на экзотических островах - хватит и одного французского колёсного чуда, хотя лучше - тупо купить вождя "бусами".
      Нет такого города, в который не смог бы войти осел, нагруженный золотом. Это сказал еще Филипп Македонский, отец Александра Великого, в хрен упомнит каком древнем году до рождества Христова. По нынешним временам только и разницы, что вместо золота используются нолики и единички для цифрового отображения средств на банковском счету в одной из стран, где до сих пор блюдут тайну вкладов.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:16
    +5
    Штаты фактически этим признали, что уровень потерь техники у ВСУ таков, что с имеющимися остатками им заявленных целей не добиться, поэтому срочно суют дополнительную помощь.
    Это означает, что уровень натиска от ВСУ наверняка если не возрастёт, то сохранится. Дай Бог удачи нашим бойцам, что бы они сломали всю эту силу !
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 07:19
      +3
      Это означает лишь одно: продолжаем утилизацию украинства как такового вместе с его носителями.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:16
    +4
    Лишний раз доказывает ,что никакого истощения на Западе нет,развернут и апплодирует стоя ВПК.И они пойдут до конца
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 07:22
      0
      Какое вы истощение там нашли? Не уподобляйтесь УРА-патриотам.Мой прогноз, который я неоднократно уже озвучивал, эту войну без применения оружия массового поражения, закончить не удастся.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:23
    +2
    США отправляют Украине очередную военную помощь на 500 млн. долларов.

    Хватит на неделю... request
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:28
    +5
    И кто говорит что у них арсеналы пустые ? Шлёпают только так
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:37
    0
    США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи «для поддержки контрнаступления ВСУ»
    . Разные прогнозы, мнения попадаются на глаза request попытаться все привести к общему знаменателю, сложно, если возможно вообще!
    Про помощь полосатиков... такое: - кукуевским ничего не поможет!?
    - дело затянется до бесконечности!?
    - воины "света" победят "орков!?
    Короче, выбирай на любой вкус!?!?!?
    Хотя, если посмотреть, подумать, мы, они, уже все выбрали и каждый идёт своим путем!!!
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:40
    0
    Киев уже неоднократно запрашивал поставки дополнительного оружия.

    Зе ещё поди и слезу пустил.... для общего антуража, так сказать....
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:51
    0
    К сожалению наивно полагать, что Запад отвернется от Украины, они будут её и дальше накачивать оружием и людскими ресурсами, а затягивание конфликта ведёт лишь их обучению и появлению новых разработок в поисках вундервафли.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    0
    США пообещали Украине компенсировать все потери БМП и БТР, чтобы контрнаступление не остановилось
    Готовы компенсировать уничтоженное лишь бы только продолжали свое "контрнаступления" теряя ежедневно в среднем по батальону. А ВСУ, как бараны молча идут на заклание некоторые уже не понимая ради чего. А Киев рад каждой поставке и ему не до потерь.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:12
      +1

      rotmistr60 (Геннадий)
      Сегодня, 07:54
      НОВЫЙ
      0
      США пообещали Украине компенсировать все потери БМП и БТР, чтобы контрнаступление не остановилось
      Готовы компенсировать уничтоженное лишь бы только продолжали свое "контрнаступления" теряя ежедневно в среднем по батальону. А ВСУ, как бараны молча идут на заклание некоторые уже не понимая ради чего. А Киев рад каждой поставке и ему не до потерь.
      дурман животворящий )) делает свое дело.
  10. Наган
    Наган Сегодня, 08:19
    0
    Маразматик Байден, а вернее, те кто им вертит, нашли способ обойти республиканскую оппозицию в Конгрессе. Но в 2024 будут очередные выборы, и это Байдену и его дерьмократам обязательно припомнят, причем подадут под соусом "разбазаривание средств налогоплательщиков".
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:35
      +1
      Вы ещё верите в "трамп придёт, порядок наведёт" laughing
      Для нас точно ничего в лучшую сторону не изменится, вне зависимости от исхода их выборов...