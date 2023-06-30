Какие проблемы будут решены после формирования новой армии

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса».

Уроки нужно не проходить, а учить

Участники СВО должны стать ядром новых частей

Почему вопрос с резервами нужно решать срочно?

Короткий вывод

На фоне событий, которые происходили совсем недавно, мы как-то упускаем другие события, которые в скором времени будут названы как минимум своевременным решением, принятым и реализованным руководством страны. Поговорим сегодня об... опыте Великой Отечественной и о том, как мы его используем сегодня. То есть о резервных частях, соединениях и объединениях, которые создаются уже сейчас.Мы прекрасно понимаем, что современная война сильно отличается от тех, что прошли в прошлом веке. Об этом не говорил только очень ленивый. Но в то же время как-то незаметно проходят сообщения, что какая-то операция в зоне СВО полностью копирует операцию, разработанную при захвате немцами или освобождении РККА советской Украины в период Великой Отечественной войны.Но тема этого материала несколько о другом. О резервах, которые необходимо иметь, чтобы вовремя реагировать на возникающие риски в зоне СВО. А ведь вполне возможно, что соединения и объединения нам понадобятся и на других ТВД. Мир действительно стоит на грани, у той самой пропасти, у черты, за которой жизнь множества людей на этой планете может измениться или прекратиться.Это цитата из выступления министра обороны РФ Сергея Шойгу на совещании у президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности. На сегодняшний день, по словам Шойгу, сформировано 60 % этого резерва по технике и вооружению. Работы по формированию резерва планируется закончить в ближайшее время. До конца июля этого года.Так получается, что мы имеем, наверное, самый большой опыт участия в глобальных войнах современности. Слишком мы лакомый кусок для Запада. Соответственно, мы имеем возможность изучить действия командиров и начальников не только на фронтах, но и в тылу. Те действия, которые в конечном итоге привели к очередной победе над врагом.Помните описание действий наших войск в первый период войны? Как в котлах погибали дивизии и даже армии, сколько красноармейцев попали в плен и погибли в первые месяцы войны? Я не хочу говорить о каком-то военном гении немцев, о просчетах нашего командования, о недостатках нашей техники и вооружения. Речь совсем о другом.Даже после чудовищных потерь первого периода войны наша армия продолжала обороняться и наносить серьезный урон фашистам. В чем причина такого феномена?Прежде всего в наличии резервов. В возможности не только перебросить уже существующие и давно сформированные дивизии с востока страны, но и в формировании новых дивизий прямо в прифронтовых районах.Достаточно сказать, что за первый год войны на фронт направлено 97 кадровых дивизий из глубокого тыла и 194 вновь сформированных дивизий! Среди этих дивизий было 35 дивизий народного ополчения! Тех, что сегодня носят название территориальной обороны. А ведь были ещё и 94 новых бригады! И все это за полгода войны. Не менее впечатляюще выглядят и другие цифры. Например, количество армий за полгода увеличилось с 20 на начало войны до 71 на начало 1942 года.Можно, конечно, обвинять наше командование в недоработках в этом вопросе в предвоенный период и в том, что новые дивизии были слабо обучены и несли огромные потери, а также в том, что не хватало техники и тяжелого вооружения. Все так, но именно эти малообученные дивизии сделали главное – остановили врага и дали возможность подтянуть резервы с востока.Действительно, это вынужденные действия. Командование прекрасно понимало, что против опытных немцев ополченцы долго выстоять не смогут, но другого выхода не было. И новые соединения стояли действительно насмерть! Ни шагу назад! Это не лозунг, это норма жизни солдат и офицеров того времени. Умри, но стой!Но уже в 1942 году изменился сам принцип комплектования частей и подразделений. Теперь из пополнения не формировали новых частей, вместо этого с фронта выводили потрепанные части на отдых и переформирование. В тылу новобранцев обучали, в том числе и опытные солдаты и сержанты, проводили слаживание. Теперь молодые солдаты могли перенимать опыт ветеранов и достаточно быстро становились сами опытными воинами.Такой принцип формирования принес свои плоды. Потери резко снизились, армия стала не только обороняться, но и наступать. Можно сказать, родилась совершенно новая армия. Более того, после неудач первого года войны командование стало отслеживать специалистов, например танкистов, артиллеристов, саперов, которых даже после лечения нельзя было отправлять служить в другие рода войск.Мы много пишем и говорим о том, как нам не хватает младшего офицерского состава. И в то же время рассуждаем о том, что на фронте появилась целая плеяда командиров взводов, рот и даже батальонов и бригад, которые за время СВО выросли из простых бойцов. Особенно это относится к формированиям Донбасса.А сколько сержантов уже давно командуют взводами? Командуют в звании сержанта, хотя уже давно могли бы стать младшими лейтенантами. Даже те, кто остался на должностях сержантов и воюет уже несколько месяцев или лет, могут стать прекрасными инструкторами для новобранцев.При формировании новых частей и соединений там найдется место всем этим офицерам и сержантам. Кроме того, они получат возможность окончить либо курсы, либо военно-учебные заведения, и таким образом решится вопрос о военном образовании таких бойцов. Это очень важно для карьерного роста военнослужащих.Есть и ещё один путь формирования новых частей. Это отвод в тыл частей и подразделений, наиболее потрепанных в предыдущих боях, и переформирование и доукомплектование их уже в составе новых соединений. Но в этом случае необходимо доукомплектовывать такие части офицерами, получившими образование в военных вузах РФ.В любом случае создание резервной армии необходимо совместить с решением проблемы сержантов и офицеров, которые своей службой в зоне СВО доказали свою нужность армии и то, что имеют талант и волю командира. Опять вспомним Великую Отечественную войну. Сколько талантливых командиров и военачальников тогда появилось. Во многом именно благодаря таким командирам мы и победили.Ну и последнее по этому вопросу.Части и подразделения, сформированные по этому принципу, в случае необходимости можно легко вывести из состава новой резервной армии и направить на замену других частей, которым необходим отдых. Направить именно как часть или соединение, а не как пополнение. Полностью укомплектованную всем необходимым и готовую к боевому применению без дополнительной подготовки.Такая замена решит проблему со сроками нахождения в зоне СВО. То, о чем часто говорят и в армии, и на гражданке. Кстати, так поступают ВСУ. На место разгромленной бригады приходит другая бригада. А остатки уничтоженного соединения включают в состав пришедших по замене.Выше я уже писал о том, что вопрос с резервной армией стоит острейшим образом. Это связано не только с проведением СВО, но и с обострением ситуации в международных отношениях. Думаю, сегодня никто не сможет предсказать ту границу, которую не перешагнут политики.Как это уже бывало не раз, войну могут начать не мировые державы, а всякая «государственная мелочь». В небольших государствах система контроля за политиками слабее, чем у крупных держав. Пример Украины, думаю, всех скептиков убедил в том, как быстро можно создать такое безбашенное государство.Не открою секрета, если скажу, что успех в войне во многом зависит от военной мощи государства. Точнее – от соотношения военной мощи стран-противников. Если совсем просто, то успех в войне зависит от того, насколько эффективно государство сможет реализовать свой военный, экономический, идеологический, политический, научно-технический и прочие потенциалы.Военная мощь отнюдь не только мощь армии. Всё, что я перечислил выше, и составляет потенциально военную мощь страны. Кстати, именно поэтому сегодня все чаще и чаще звучит мнение о невозможности победы Украины в этом противостоянии. Никто не утверждает, что ВСУ слабы или плохо вооружены. Нет, выводы делаются на основе изучения всех факторов.Армия без тыла максимум что сможет – это затянуть свою гибель личной отвагой и талантом полководцев. Просто поляжет вся под ударами противника… Именно это мы сегодня наблюдаем на Украине.Не буду писать много по итогам. Просто некоторые наблюдения личного характера.То, что задача формирования новой армии будет выполнена, сомнений нет. Как и в том, что будет создана не тыловая, а именно боевая армия, ядром которой станут фронтовики. Для многих офицеров это станет очередным повышением по службе.То, о чем я писал выше, это вполне очевидные факты. Проводится СВО и, пока ведутся боевые действия, возможны любые сюрпризы. Новая армия этот вопрос закрывает. Но, по моему мнению, эта армия будет предназначена для решения совсем других задач. Скажем так, это будет армия наступления. Посмотрим по итогу, по тому, чем будут вооружать части и соединения. Это о многом скажет специалистам.Куда такая армия может наступать, не важно. Важно то, что мы приводим наши ВС к тому уровню, который обеспечит реальную безопасность России от любых неожиданностей и наказанию любого врага в случае необходимости. Если армия не наступает, армия не побеждает!