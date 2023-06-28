Военное обозрение
Войти Регистрация

Спрос на зарекомендовавшую себя с лучшей стороны в СВО БМП-3 со стороны военных вырос в разы

29
Спрос на зарекомендовавшую себя с лучшей стороны в СВО БМП-3 со стороны военных вырос в разы

Боевая машина пехоты БМП-3 прекрасно зарекомендовала себя в зоне спецоперации, спрос на данную бронетехнику возрос в разы. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".


Спрос на боевые машины пехоты БМП-3, а также машины на ее базе для морской пехоты, со стороны Минобороны вырос в несколько раз по сравнению с началом спецоперации. Техника в зоне СВО зарекомендовала себя с самой лучшей стороны и получила положительные отзывы от военнослужащих.

Со стороны внутренних заказчиков спрос на БМП-3 и машины на ее базе, в частности, на БМП-3Ф и БТ-3Ф для морских пехотинцев, с начала спецоперации вырос в разы

- приводит РИА Новости сообщение холдинга.

Ранее пресс-служба "Курганмашзавода", выпускающего боевые машины пехоты сообщила, что предприятие только за первый квартал этого года поставило военным столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год. Объемы производства увеличены, коллектив предприятия девятый месяц работает по 12 часов 6 дней в неделю.

Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. По опыту применения БМП в боевых действиях, машина получила дополнительную динамическую защиту, которую можно устанавливать в полевых условиях. Новые БМП выпускаются с крепежом для блоков, что значительно ускоряет процесс.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
29 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:48
    +4
    Интересно, а почему динамическую защиту на заводе-изготовителе БМП-3 не устанавливают сразу? Есть какие-то веские причины? Ограничение ЖД негабаритный груз ?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:57
      +5
      Цитата: Nexcom
      а почему динамическую защиту на заводе-изготовителе БМП-3 не устанавливают сразу? Есть какие-то веские причины?

      При взрыве "коробочки К-1" взрывная волна давит во все стороны одинаково и если на танке толстая броня защищает его и экипаж от неё, то тонкая броня БТР и БМП может и проломиться, со всеми печальными последствиями... Поэтому с установкой ДЗ на легкую бронетехнику надо поступать очень обдуманно, соблюдая определенные условия.
      1. Комментарий был удален.
      2. ziqzaq
        ziqzaq Сегодня, 08:11
        +1
        "При взрыве "коробочки К-1" взрывная волна давит во все стороны одинаково и если на танке толстая броня защищает его и экипаж от неё, то тонкая броня БТР и БМП может и проломиться, со всеми печальными последствиями..."
        Смотрел сюжет, "Военная приемка" - там блок ДЗ на двери легковой машины ставили и с гранатомета стреляли... Дверь чутка погнули...
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 08:17
          +1
          Цитата: ziqzaq
          Дверь чутка погнули...

          Некоторые авто имеют класс броневой защиты выше чем БМП.
        2. faiver
          faiver Сегодня, 09:04
          0
          телевизор очень опасная штука , далеко не все о чем там говорят существует для всех.... bully
      3. Crossbill
        Crossbill Сегодня, 08:20
        0
        4с24 специально под легкую технику разработана.Вопрос сколько комплектов есть в войсках.
        1. pin_code
          pin_code Сегодня, 08:51
          0
          Сколько... От Волги до Енисея...формула нужна?
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:08
      +3
      Интересно, а почему динамическую защиту на заводе-изготовителе БМП-3 не устанавливают сразу? Есть какие-то веские причины? Ограничение ЖД негабаритный груз ?

      Скорее всего "негабаритный груз". По крайней мере ДЗ к танкам, при переезде на ЖД транспорте, идет отдельно.
      БМП 3 : Длина с пушкой вперёд, мм 7200 Ширина, мм 3300.

      Размеры пола универсальной железнодорожной платформы составляют 13400 х 2870 мм.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:18
        0
        Цитата: a.s.zzz888
        По крайней мере ДЗ к танкам, при переезде на ЖД транспорте, идет отдельно.

        Бортовые экраны да, но остальные элементы то установлены и не снимаются
      2. pin_code
        pin_code Сегодня, 09:03
        0
        Это как сказать... Я что-то не видел на танках Т-72(?) снятой динамической защиты. При выводе 90 гвардейского танкового полка 2й гвардейской танковой дивизии из г. Чойболсан. Прям с парада и на платформы. Мы сидели на заборе и смотрели за погрузкой танков, БТР-80,БМП-2 и иузиков с минометами и пушками(76мм?) на платформы. Прям с парада и на погрузку... Вот так!
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:22
      +1
      Цитата: Nexcom
      Есть какие-то веские причины? Ограничение ЖД негабаритный груз ?

      Ограничение ЖД. Сравните просто транспортировку тяжелой техники и взрывоопасных веществ. А ДЗ относится именно к взрывоопасным веществам. По этому поставляется отдельно.
    4. pin_code
      pin_code Сегодня, 08:48
      0
      Все же БМП отличается от танка по габаритам и вполне укладывается в размеры ЖД платформы. Все остальное может быть только нашими догадками
  2. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 07:51
    -3
    Цитата: Nexcom
    Интересно, а почему динамическую защиту на заводе-изготовителе БМП-3 не устанавливают сразу? Есть какие-то веские причины?

    Есть, динамическая защита,это вип опция
    1. Комментарий был удален.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:55
    +5
    . коллектив предприятия девятый месяц работает по 12 часов 6 дней в неделю.

    Значит можно увеличить объёмы производства ещё в два раза, были бы рабочие руки. А с руками проблемма
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 08:21
      +3
      Как правило не с руками проблема, а с зарплатами. Увольняются и увольняются очень активно. Работа на износ, а зарплата маленькая. За это время, что они работают без выходных, можно было качественно подготовить ещё один такой коллектив. Молодёжь достаточно быстро обучается и многие работают намного лучше пенсионеров, но обучившись опять же увольняются. В моём городе, например, этому способствует и местная администрация. Например, самым активнейшим образом уничтожает места бесплатных парковок для персонала и командировочных. Например, где я работаю, парковка максимум на 100 мест, а дальше цена 50 - 70 рублей в час. А работники едут на работу из таких мест, откуда иногда и транспорта прямого в принципе нет. И так на всех заводах города. И это не Москва!
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:39
        0
        Вот так вот. Для того, чтобы как следует навредить, не обязательно взрывать мост. А главное - не придраться.
      2. bandabas
        bandabas Сегодня, 08:58
        0
        Ничего удивительного. Это по всей стране. Главное выбить бабло, меньше платить и прикрываться заявлениями о патриотизме. Как были "дефективные менегеры", так и остались. Да и молодежь особо не старается учиться. За редким исключением.
    2. cast iron
      cast iron Сегодня, 08:50
      0
      Конечно можно увеличить. Просто заставить работать людей по 16 часов в сутки и вообще без выходных. А з.п.как была нищенской так и останется. Даже при таких переработках.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 07:55
    +5
    спрос на данную бронетехнику возрос в разы. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".
    Сам себя не похвалишь , ни кто не похвалит... А что, сейчас у МО есть богатый выбор таких боевых машин? Понятно, что при выборе БМП-1, БМП-2 или БМП-3, будут выбирать последнюю, она более совершенная, хотя и давным давно УСТАРЕЛА.
    Если бы наша промышленность дала новую боевую машину, тот же "Курганец-25" и она оказалась бы столь же неприхотливой, прощающей многие ошибки и ремонтнопригодна, но имеющая большую защищенность, особенно от мин и комфорт для экипажа и десанта, то будут заказывать их.
    А так армия берет то, что дают и нечем тут хвалиться
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:01
      +2
      БМП-3 действительно очень хороша. Но есть у неё несколько вопросов, делающей её неидеальной. А достижим ли идеал, даже на "Курганце-25"?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:15
        -1
        Цитата: Roma-1977
        А достижим ли идеал, даже на "Курганце-25"?

        Конечно же нет, иначе бы не создавалось, что то новое. Но и "топтание на месте" это путь в некуда...
        Цитата: Roma-1977
        БМП-3 действительно очень хороша.

        Вопросы по высадке десанта из неё, слабая защита от мин... это то, что смогли на ней устранить, но до войск эти машины не дошли и похоже уже ни когда не дойдут
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 08:23
      +2
      Зря, Вы обижаете БМП-3, современная, легкая, надежная, практичная, подверженная модернизации, дешевая БМП. Она лучше американской БМП Бредли.
      Курганец 25- это все еще НИОКР и не факт, что она пойдет в серию. У нее появились более дешевые и легкие БМП конкуренты, на базе БМП 3. Это -Драгун и Манул. У них двигатель перенесен в передний отсек. Драгун с необитаемым модулем вооружения БМП3, а на Манул устанавливаются различные боевые не обитаемые модули. А, что в окончательном решении примут на вооружение покажет время. Жаль, что в этом случае время играет против Нас.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:58
    +4
    Это хорошо,что производитель уцелел и не пошел под застройку многоэтажек и торговых центров.Машина очень нужная.Тут пора на круглосуточный режим работы
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:00
    +3
    Цитата: Nexcom
    Ограничение ЖД негабаритный груз ?
    Как докладывал генерал министру обороны во время его инспекторской поездки динамическую защиту будут устанавливать на месте, т.к. сейчас не позволяют какие-то определенные габариты при погрузке на платформы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:04
      0
      Спасибо за пояснение. Я примерно так и предполагал.
    2. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 08:11
      0
      Дополню: динамическая защита устанавливается довольно быстро даже в полевых условиях, из навыков - умение крутить гайки.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:14
    -1
    Это как в СССР- "Летайте самолетами Аэрофлота!". У нас есть богатый выбор? Где Курганец-25?
  8. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:46
    0
    Что то нет информации про БМПТ, думаю, что пора модуль ставить с 57 мм пушкой и спарку 23 мм и чтобы все в качестве ПВО можно использовать, и пару труб ПЗРК и 4-6 ПТУР hi
    1. faiver
      faiver Сегодня, 09:10
      0
      вы забыли про прицеп с калибрами...