Спрос на зарекомендовавшую себя с лучшей стороны в СВО БМП-3 со стороны военных вырос в разы

Со стороны внутренних заказчиков спрос на БМП-3 и машины на ее базе, в частности, на БМП-3Ф и БТ-3Ф для морских пехотинцев, с начала спецоперации вырос в разы

Боевая машина пехоты БМП-3 прекрасно зарекомендовала себя в зоне спецоперации, спрос на данную бронетехнику возрос в разы. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".Спрос на боевые машины пехоты БМП-3, а также машины на ее базе для морской пехоты, со стороны Минобороны вырос в несколько раз по сравнению с началом спецоперации. Техника в зоне СВО зарекомендовала себя с самой лучшей стороны и получила положительные отзывы от военнослужащих.- приводит РИА Новости сообщение холдинга.Ранее пресс-служба "Курганмашзавода", выпускающего боевые машины пехоты сообщила, что предприятие только за первый квартал этого года поставило военным столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год. Объемы производства увеличены, коллектив предприятия девятый месяц работает по 12 часов 6 дней в неделю.Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. По опыту применения БМП в боевых действиях, машина получила дополнительную динамическую защиту, которую можно устанавливать в полевых условиях. Новые БМП выпускаются с крепежом для блоков, что значительно ускоряет процесс.