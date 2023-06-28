Новый дрон-камикадзе для уничтожения лёгкой бронетехники с запуском из переносного тубуса разработан в России

Фото иллюстрационное

Окно дома, окоп, капонир или лес - это не принципиально. Солдат может взять этот тубус как гранатомет и осуществить запуск аппарата изнутри здания. Аппарат будет отстреливаться без видимого дыма, вылетать на определенное расстояние от пусковой установки, раскладывать крылья и выполнять полетное задание