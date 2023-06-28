Новый дрон-камикадзе для уничтожения лёгкой бронетехники с запуском из переносного тубуса разработан в России

Фото иллюстрационное
Новый дрон-камикадзе для уничтожения легкой бронетехники под названием "Вектор-120" разработан в России. Особенностью этого БПЛА является система транспортировки и запуска с помощью переносного тубуса. О разработке рассказали в опытно-конструкторском бюро "Беспилотного авиастроения".
Новый беспилотник пока находится на этапе проектных работ и опытного производства отдельных узлов, летные испытания запланированы на следующий год. Дрон самолетного типа предназначен для уничтожения легкой бронетехники. Размах крыльев "Вектора-120" - 1,2 метра, в сложенном виде он умещается в специальном одноразовом тубусе длиной 90 и диаметром 10 см. Вес снаряженного беспилотником тубуса составляет 2,8 кг, его спокойно может переносить один военнослужащий.
После пуска контейнер выбрасывается, а беспилотник начинает выполнять боевую задачу, двигаясь со скоростью до 200 км/час и находясь в воздухе до 30 минут. При этом, в отличие от зарубежных аналогов, запуск беспилотника можно производить из любого положения.
Окно дома, окоп, капонир или лес - это не принципиально. Солдат может взять этот тубус как гранатомет и осуществить запуск аппарата изнутри здания. Аппарат будет отстреливаться без видимого дыма, вылетать на определенное расстояние от пусковой установки, раскладывать крылья и выполнять полетное задание
- приводит ТАСС сообщение ОКБ.
Разработали в ОКБ и разведывательный микроскопический беспилотник мультироторного типа "Вектор-75", весящий в снаряженном состоянии всего 32 грамма. В зависимости от полезной нагрузки он способен находиться в воздухе от четырех до семи минут и вести разведку на дистанции до 1,2 км, передавая изображение в режиме реального времени.