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Новый дрон-камикадзе для уничтожения лёгкой бронетехники с запуском из переносного тубуса разработан в России

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Новый дрон-камикадзе для уничтожения лёгкой бронетехники с запуском из переносного тубуса разработан в России

Фото иллюстрационное



Новый дрон-камикадзе для уничтожения легкой бронетехники под названием "Вектор-120" разработан в России. Особенностью этого БПЛА является система транспортировки и запуска с помощью переносного тубуса. О разработке рассказали в опытно-конструкторском бюро "Беспилотного авиастроения".

Новый беспилотник пока находится на этапе проектных работ и опытного производства отдельных узлов, летные испытания запланированы на следующий год. Дрон самолетного типа предназначен для уничтожения легкой бронетехники. Размах крыльев "Вектора-120" - 1,2 метра, в сложенном виде он умещается в специальном одноразовом тубусе длиной 90 и диаметром 10 см. Вес снаряженного беспилотником тубуса составляет 2,8 кг, его спокойно может переносить один военнослужащий.

После пуска контейнер выбрасывается, а беспилотник начинает выполнять боевую задачу, двигаясь со скоростью до 200 км/час и находясь в воздухе до 30 минут. При этом, в отличие от зарубежных аналогов, запуск беспилотника можно производить из любого положения.

Окно дома, окоп, капонир или лес - это не принципиально. Солдат может взять этот тубус как гранатомет и осуществить запуск аппарата изнутри здания. Аппарат будет отстреливаться без видимого дыма, вылетать на определенное расстояние от пусковой установки, раскладывать крылья и выполнять полетное задание

- приводит ТАСС сообщение ОКБ.

Разработали в ОКБ и разведывательный микроскопический беспилотник мультироторного типа "Вектор-75", весящий в снаряженном состоянии всего 32 грамма. В зависимости от полезной нагрузки он способен находиться в воздухе от четырех до семи минут и вести разведку на дистанции до 1,2 км, передавая изображение в режиме реального времени.
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15 комментариев
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  1. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 08:17
    0
    Équipement potentiellement intéressant, surtout si conçu bien plus tôt 2020 par exemple...
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 08:22
    -5
    Похож на наш Hero-90. Что вообщем обьяснимо.

    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:32
      +6
      Арон,так у вас наши,бывшие сотрудники всяких НИИ и почтовых ящиков трудятся.Кое кто и у нас остался..С одних источников черпаем... yes
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 08:46
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Арон,так у вас наши,бывшие сотрудники всяких НИИ и почтовых ящиков трудятся.Кое кто и у нас остался..С одних источников черпаем... yes

        Это прекрасно.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:53
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Похож на наш Hero-90. Что вообщем обьяснимо.


      Даже рядом не стоял .Это скорее американский Switchblade 600
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 09:07
        -1
        Цитата: APASUS
        Цитата: Арон Заави
        Похож на наш Hero-90. Что вообщем обьяснимо.


        Даже рядом не стоял .Это скорее американский Switchblade 600

        Мне кажется они все плюс минус на одном принципе.
  3. stels_07
    stels_07 Сегодня, 08:28
    +1
    ..летные испытания запланированы на следующий год. Быстро
  4. JustMe
    JustMe Сегодня, 08:35
    +2
    Когда в 80-е в НИИФИ провалили начальную разработку датчика-акселерометра АЛЕ-033 тестирования проникающих боеголовок, директору Волкову светило конкретно "мордой по столу". Кстати, это единственное что тамошняя руководящая кодла реально понимала. Была дана команда ударными темпами все пере-разработать и поручить тем кто может сделать качественно.
    Я электронику этого датчика разработал за день, за день спаял макет и еще один день тестировал.

    Потом я обратил внимание внимание на странность
    Вот есть проект за провал которого директору реально прилетит и тогда он говорит - "давайте, поручим этот проект Николай Георгиевичу"
    Потом выясняется что проект можно провалить и за это ничего не будет - "ну, тогда поручим проект кому угодно,.. не надо его поручать Николай Георгиевичу.. " (которого руководящая кодла очень не любила)
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:37
    0
    Если это в войсках будет в достатке во всех-порадуемся.
    Надеемся,что не очередное аналоговнет,типа Армат,Коалиций,Курганцев, СУ-57 и Охотников
  6. ev23
    ev23 Сегодня, 08:40
    0
    32 грамма? как он вообще будет летать , только в полный штиль?
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: ev23
      32 грамма? как он вообще будет летать , только в полный штиль?

      Ну вообще-то - чем меньше площадь корпуса, тем меньше воздействие ветра.
      Меньше сдувает. Физика.
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:44
    0
    Интересно...стоит надеяться,что появятся разработки дронов в формфакторе арт.снарядов "популярных" калибров и БЧ реактивных снарядов...Это интересное направление,но сложное,потому и не получило пока распространения; но... "эксперименты продолжаются" !
    1. Злой орк
      Злой орк Сегодня, 09:09
      0
      Или например запуск с минометов, тубусы таскать не прикольно, а так будет компактнее
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:51
    0
    Это эволюция РПГ, будем надеяться что примут и выпустят массово!
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:57
    0
    Сомневаюсь, что легкая бронетехника будет уничтожаться при общем весе изделия 2,8 кг. Ланцеты с большей БЧ не всегда справляются. А в общем изделие, конечно, интересное.