Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита

24
Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита

Стало известно о том, что Украине не направили официального приглашения на саммит НАТО, который 11-12 июля должен пройти в Литве, в Вильнюсе. Информацию такого характера озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Заявление он сделал в эфире американского канала CNN, что прозвучало как самая настоящая жалоба на натовских функционеров.


По словам Кулебы, вместо официального приглашения на саммит в Вильнюс властям Украины предложили «принять участие в совете Украина-НАТО».

Кулеба:

А совет не входит в формат саммита Североатлантического альянса. Он пройдёт лишь на полях саммита НАТО.

По словам главы украинского МИД, он сожалеет о том, что в альянсе так и не выработали чёткую и однозначную позицию по вопросу членства Украины в этой организации.

Напомним, что ранее целый ряд глав государств, входящих в западный военный блок, заявили о том, что Украина на саммите в Вильнюсе приглашения вступить в НАТО не получит. Литовский президент Гитанас Науседа указал на то, что Украину пригласят в совет Украина-НАТО, который «станет для неё не светом, а самим маяком, ориентиром, на дальнейшее движение в нужном направлении». То есть, маяк без света?

По словам Науседы, создание такого совета – «большая привилегия для Киева». При этом литовский президент забыл напомнить о том, что в своё время существовал и совет Россия-НАТО, который точно не предполагал вхождения РФ в состав западного военного альянса.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 08:20
    +4
    Peut-être les Ukrainiens comprendront ils un jours que leur utilisation ce limite à "chair à canon" pour l'oncle Sam...?
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 08:45
      0
      перевод:
      Peut-être les Ukrainiens comprendront ils un jours que leur utilisation ce limite à "chair à canon" pour l'oncle Sam...?
      - Может быть, когда-нибудь украинцы поймут, что их использование ограничивает "пушечное мясо" для дяди Сэма...?
      надо бы эту фразу сделать флэш-мобом, на разных языках , особенно на мове
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 08:48
        0
        Украине не направили официального приглашения на саммит НАТО

        Они без приглашения припрутся ещё и на стол залезут.
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:20
    +4
    Зачем расходному материалу \ забойному КРС входить в дом. Оставили в коровнике рядом.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:44
      0
      ,,на полях НАТО" это згачит- помыть посуду после гостей и почистить обблеванные гостями,туалеты. Украинцы в этом- профи.30 лет чернорабочими в ЕС .
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:25
    +3
    Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита
    Таки шо, только в натовский гальюн им можно. Приходит на память кино-фото материал в СМИ, когда михо саак, к концу своей деятельности)) блукал около америкатососвкого забора. Снаружи, естественно.
    укронациков ждет тоже самое. laughing
  4. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 08:25
    +2
    ну хоть в прихожей пустили постоять
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:25
    +2
    Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита

    На поле боя.

    На саммите происходит обсуждение. Утилизация - в другом месте.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:32
      +2
      Цитата: Stas157
      нас пригласили только «на поля» саммита

      Поля "орошения" точнее.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:26
    +4
    Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита
    Абыдна, да!?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:28
      +4

      rocket757 (Виктор)
      Сегодня, 08:26
      НОВЫЙ
      0
      Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита
      Абыдна, да!?
      Пусть привыкают. Заодно места на шасси грузовых самолетов присматривают, да столбят)). laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:42
        0
        Что ещё прикольно показалось.... место им выделяют в ПОЛЯХ, а не в кулуарах. Ассоциации такие, прям такие... в полях, могилизация, все понятно.
        Вроде как проблем перевода не должно быть, Кулеба не по аглицким гутарит.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:28
    +1
    все поля обоссут.... в предбаннике... feel
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    +4
    А совет не входит в формат саммита Североатлантического альянса. Он пройдёт лишь на полях саммита НАТО.
    Когда привыкли (приучили) к тому, что в европах на первых ролях да еще и с "подтанцовкой и бэк-вокалом", то конечно обидно, что за стол в зале не пригласили, а ограничились кухней для челяди. Но литовский президент поспешил объяснить, что совет - «большая привилегия для Киева». А ведь место холопа действительно в лучшем случае на кухне, а то и в хлеву. Украина просто не хочет понять кто она для Запада в действительности.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:37
      0
      Цитата: rotmistr60
      за стол в зале не пригласили

      так посади свинью за стол, она и .... видать и там доходить начало....
  9. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:29
    +2
    А кулеба минетчик и исполнитель римминга ещё тот!!
  10. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:30
    +1
    Цитата: Wolfskin1993
    Ну так даже на бизнес-саммитах сосок в зал заседаний не пускают. В номерах "работают" , как они сами говорят "на полях" , ртом , очеллом и , если женского пола , ещё и вагину задействуют.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:31
    +1
    Украина мало того, что не член НАТО, так она ещё бездарно профукала большую часть, поставленной им техники. Кроме того есть страны, входящие в альянс, которые категорически не хотят её там видеть (Венгрия). Короче; подождут решения за дверью.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 08:39
      0
      Насчёт НАТО не помню, а вот ЕС да, Венгрия потребовала, что если Украина не решит вопрос закарпатских венгров, то ЕС Украине не светит (потому что Венгрия будет блокировать).
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 08:39
      0
      украинА по определению не может быть ЧЛЕНОМ! Только и исключительно ВАГИНОЙ!
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:34
    +1
    Кулеба:

    А совет не входит в формат саммита Североатлантического альянса. Он пройдёт лишь на полях саммита НАТО.
    Г-во Украина не является страной-участницей блока НАТО так что ничего удивительного и неожиданного. Ровным счётом ничего обидного и оскорбительного. Путь в НАТО тернист ... request
  13. bandabas
    bandabas Сегодня, 08:40
    0
    А чему он удивляется. "Скакунов" потихоньку начинают списывать в утиль.
  14. Илия
    Илия Сегодня, 08:43
    +1
    По словам Кулебы, вместо официального приглашения на саммит в Вильнюс властям Украины предложили «принять участие в совете Украина-НАТО».
    Будут мух отгонять! laughing ( Операция "Ы" и другие приключения Шурика)
  15. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 08:52
    0
    "Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита". На польские поля. Собирать яблоки и помидоры.