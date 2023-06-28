Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита

А совет не входит в формат саммита Североатлантического альянса. Он пройдёт лишь на полях саммита НАТО.

Стало известно о том, что Украине не направили официального приглашения на саммит НАТО, который 11-12 июля должен пройти в Литве, в Вильнюсе. Информацию такого характера озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Заявление он сделал в эфире американского канала CNN, что прозвучало как самая настоящая жалоба на натовских функционеров.По словам Кулебы, вместо официального приглашения на саммит в Вильнюс властям Украины предложили «принять участие в совете Украина-НАТО».Кулеба:По словам главы украинского МИД, он сожалеет о том, что в альянсе так и не выработали чёткую и однозначную позицию по вопросу членства Украины в этой организации.Напомним, что ранее целый ряд глав государств, входящих в западный военный блок, заявили о том, что Украина на саммите в Вильнюсе приглашения вступить в НАТО не получит. Литовский президент Гитанас Науседа указал на то, что Украину пригласят в совет Украина-НАТО, который «станет для неё не светом, а самим маяком, ориентиром, на дальнейшее движение в нужном направлении». То есть, маяк без света?По словам Науседы, создание такого совета – «большая привилегия для Киева». При этом литовский президент забыл напомнить о том, что в своё время существовал и совет Россия-НАТО, который точно не предполагал вхождения РФ в состав западного военного альянса.