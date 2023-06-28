Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские волонтёры раскрыли, что на поражённом ударом объекте в Краматорске находились военнослужащие ВСУ и западные инструкторы

14
Украинские волонтёры раскрыли, что на поражённом ударом объекте в Краматорске находились военнослужащие ВСУ и западные инструкторы

В украинских СМИ продолжают выходить репортажи о вчерашнем мощном взрыве в Краматорске. При этом украинская сторона продолжает называть поражённый в результате удара объект гражданским, несмотря на очевидность присутствия на нём многочисленных военнослужащих.


Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что в результате взрыва был уничтожен пункт размещения резервных сил ВСУ, которые в течение последних нескольких недель накапливались в Краматорске для усиления атакующих действий на Артёмовском направлении.

Ложь украинской стороны о гражданском статусе объекта, сами того не желая, раскрывают так называемые волонтёры. В одном из репортажей из Краматорска волонтёр фотографировалась с канадскими и, по некоторым данным, британскими военными инструкторами, сообщая своим подписчикам в социальных сетях, что западные инструкторы тренируют украинских военных. При этом она отмечала геолокацию, а также указывала на аккаунты западных инструкторов в сети.



Интересно и ещё одно наблюдение: в аккаунтах украинских «волонтёров» после удара по объекту в Краматорске некоторые фотографии были помечены как «за несколько минут до прилёта». На фото - пиво, пицца и военнослужащие ВСУ на заднем плане.

У одного из получивших ранение западных инструкторов на теле - татуировка 3-го батальона рейнджеров американской армии. Лишнее свидетельство того, что НАТО активно использует своих специалистов для разработки локальных операций на Донбассе и на других фронтах украинского вооружённого конфликта.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:51
    +5
    Рейнджер прочувствовал на собственной шкуре,что не в сказку попал
  2. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:53
    +4
    чё му они могут научить.....у них последняя война,была между апачи с гуронами)
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:54
    +7
    При этом украинская сторона продолжает называть поражённый в результате удара объект гражданским, несмотря на очевидность присутствия на нём многочисленных военнослужащих.
    Всё логично - если ВСУ превращают в казарму детский сад, ставят на крышах жилых домов зенитки или во дворе школы размещают гаубицы, то эти объекты не становятся военными.
    Они остаются "гражданскими объектами", но становятся "гражданскими объектами, захваченными нацистами".

    Так что тут они почти не врут.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:54
    +2
    а что, западные инструкторы имеют индульгенцию? приперлись- получите........ не жаль ни тех, ни других....
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    +3
    Так это прекрасно, что под удар помимо резерва попали инструкторы НАТО.
    она отмечала геолокацию, а также указывала на аккаунты западных инструкторов в сети
    Будем считать, что волонтерша, как независимый источник, сама того не подозревая, подтвердила данные нашей разведки. После чего можно было смело наносить удар.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:08
      0
      У неё с мозгом чего-то. На фотке в комментариях рассуждает что такое "дружба на передовой" - каким-то боком это у неё связано с "утренней йогой в кофейне" belay
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:18
        0
        Не обижайте девушку. Может это наша "радистка Кэт" под прикрытием работает. Мужикам волонтерами работать сложнее, загребут в ВСУ если только не инвалид. Допускаю, что основная работа нашей разведки в тылу легла на хрупкие женские груди... нет ноги или плечи. Короче, на что легла, там и работает. belay
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:57
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украинские волонтёры раскрыли, что на поражённом ударом объекте в Краматорске находились военнослужащие ВСУ и западные инструкторы

    Отволонтерились , теперь полетят обратно домой в гробах.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:01
    +2
    В любом случае,приятно,что выстрел удался. А кто они там..Не важно..
  10. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:06
    0
    ....накапливались в Краматорске.....

    Накопились!! Наконец-то negative negative
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:06
    +1
    Утилизация живой силы противника до ее вступления в боевые действия дело хорошее, а то что при этом попутно утилизировали западных инструкторов делает акцию сверх успешной. Работайте, братья!
  12. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:06
    0
    ....накапливались в Краматорске.....

    Накопились!! Наконец-то negative negative
  13. IlgizL
    IlgizL Сегодня, 09:07
    0
    А мы фсё "партнеры да партнеры"...Может сейчас дойдет, что ни при царе, при коммунистах просто мурло западное сразу было видно, ни сейчас при "демократии" друзьями они не будут НИКОГДА. Задача развалить нас при любом режиме или строе у нас стоит ТАМ на первом месте.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:08
    0
    В Евроньюс сегодня: Российская армия нанесла удар по Краматорску. Погибли мирные жители... и 3 иностранцев.
    Это значит "прилетело" точно и сильно, а иностранцев "мочкануло" как минимум человек 30. Молодцы наши ребята! Так держать. Бейте эту еврофашистскую св0лочь. good