В украинских СМИ продолжают выходить репортажи о вчерашнем мощном взрыве в Краматорске. При этом украинская сторона продолжает называть поражённый в результате удара объект гражданским, несмотря на очевидность присутствия на нём многочисленных военнослужащих.Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что в результате взрыва был уничтожен пункт размещения резервных сил ВСУ, которые в течение последних нескольких недель накапливались в Краматорске для усиления атакующих действий на Артёмовском направлении.Ложь украинской стороны о гражданском статусе объекта, сами того не желая, раскрывают так называемые волонтёры. В одном из репортажей из Краматорска волонтёр фотографировалась с канадскими и, по некоторым данным, британскими военными инструкторами, сообщая своим подписчикам в социальных сетях, что западные инструкторы тренируют украинских военных. При этом она отмечала геолокацию, а также указывала на аккаунты западных инструкторов в сети.Интересно и ещё одно наблюдение: в аккаунтах украинских «волонтёров» после удара по объекту в Краматорске некоторые фотографии были помечены как «за несколько минут до прилёта». На фото - пиво, пицца и военнослужащие ВСУ на заднем плане.У одного из получивших ранение западных инструкторов на теле - татуировка 3-го батальона рейнджеров американской армии. Лишнее свидетельство того, что НАТО активно использует своих специалистов для разработки локальных операций на Донбассе и на других фронтах украинского вооружённого конфликта.