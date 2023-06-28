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Глава МО Украины Резников призвал не считать происходящее на фронте «настоящим наступлением», а дождаться «главных событий»

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Глава МО Украины Резников призвал не считать происходящее на фронте «настоящим наступлением», а дождаться «главных событий»

Начавшееся более трех недель назад контрнаступление украинской армии не является "настоящим наступлением", главные события еще впереди. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.


Глава украинского военного ведомства призвал дождаться "главных событий", которые должны произойти на фронте в скором времени. В интервью британскому изданию Financial Times министр заявил, что начавшееся в июне контрнаступление ВСУ пока не является наступлением в полной мере, все основные события еще впереди, когда они начнутся, об этом узнает весь мир.

Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят всё

- добавил министр.

По словам Резникова, в настоящее время украинская армия занимается "предварительным просмотром", после которого уже начнутся настоящие боевые действия. То есть все, что сейчас происходит на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, включая большие потери как в живой силе, так и в бронетехнике, это просто "подготовка" к гораздо более масштабному наступлению.

Глава украинского военного ведомства подчеркнул, что основные резервы ВСУ, включая бригады, подготовленные на Западе по стандартам НАТО и оснащенные "современной" западной техникой, ожидают команды на вступление в бой. Вот после того, как их задействуют в контрнаступлении, так ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом и ВСУ обязательно прорвут оборону российской армии. А пока все происходящее на фронте наступлением не считается.
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13 комментариев
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  1. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 08:54
    +3
    Ааа... вона чё, Михалыч. Ну ладно. Ещё и до осени подождём, а там и до зимы недалеко.

    Если серьёзно, то понятно, что они ещё сохранили основной резерв и сейчас занимаются анализом и попыткой выработать новую тактику. В любом случае, поживём-увидим.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 09:06
      +1
      что сейчас происходит на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, включая большие потери как в живой силе, так и в бронетехнике, это просто "подготовка" к
      Гораздо большим потерям.

      К саммиту наты они что-нибудь ещё попробуют. Может даже попытаются сконцентрироваться в одном направлении. Возможно на херсонском.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 09:08
        +1
        Или - котлам и капитуляции.

        Бандеровцы будут разбиты!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:54
    +2
    Да уж,хорошо "просмотрели"..Три бригады полнокравных всук..
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 08:56
      +2
      Теперь они СОсники. КВНщик вот, обрадовал новым названием.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:03
        +1
        Обсосники..Короче,секта свидетелей вундервафли ждут очередной подгон
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:05
        +1
        Цитата: Sevastiec
        Теперь они СОсники.

        Это от слова "сосать" или СОС? Или и то, и другое вместе?
        1. Kojote21
          Kojote21 Сегодня, 09:10
          0
          Цитата: Егоза
          Цитата: Sevastiec
          Теперь они СОсники.

          Это от слова "сосать" или СОС? Или и то, и другое вместе?

          Не, просто Зеленский запретил использовать аббревиатуру ВСУ (вооружённые силы Украины), но велел использовать СОУ (силы обороны Украины).
    2. Torins Narkuas
      Torins Narkuas Сегодня, 08:58
      -3
      Да уж,хорошо "просмотрели"..Три бригады полнокравных всук..
      Откуда данные, как вы это посчитали то?) Ну хотя да, чего их жалеть то, записывайте по больше!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:05
        0
        По количеству потерь,кои перевалили за десять тысяч.. yes
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:04
    +1
    начавшееся в июне контрнаступление ВСУ пока не является наступлением в полной мере, все основные события еще впереди, когда они начнутся, об этом узнает весь мир.
    "Наступление пока не является наступлением", что-то новенькое из старой серии "формирования", "прощупывания" и т.д. Про "узнает весь мир" это он на что намекает? Пока с 04.06. весь мир наблюдает горящую украинскую технику, в т.ч. и западную, огромные потери и невозможность дойти до первой линии российской обороны.
    основные резервы ВСУ, включая бригады, подготовленные на Западе по стандартам НАТО и оснащенные "современной" западной техникой, ожидают команды на вступление в бой.
    А до этого разве не использовалась западная техника и солдаты пошедшие обучение в странах НАТО и по их стандартам? И где она и они сейчас после 24 дней "не наступления"?
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:07
    0
    Начавшееся более трех недель назад контрнаступление украинской армии не является "настоящим наступлением", главные события еще впереди.

    Бьюсь это я, "панимаишь...", на ринге.
    Соперник, зараза, силён. Хотя меня за канатами поддерживают аж три девушки, у меня как-то всё через пень-колоду выходит.
    И так попробовал, и эдак - всё как-то не очень. То на защиту глухую напарываюсь, то попасть не могу, то финтит, гад.
    Рассчитывал, что соперник поскользнётся на канвасе и сам упадёт - а он зараза, не падает.
    Зато у меня уже голова распухла от его "двушек" и печень болит...

    И вот в мой почти отбитый мозг приходит светлая мысль. Я начинаю всем - сопернику, судьям, зрителям - что есть силы орать, что я ещё и не атаковал его. Щас вот только сопли утру, штаны подтяну, да кааак пойду в атаку!
    Пусть заранее боится!

    Старая привычка многие жизненные ситуации переводить в аналогию с рингом...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:11
    0
    Глава МО Украины Резников призвал не считать происходящее на фронте «настоящим наступлением», а дождаться «главных событий»
    . Кормить скакуасов и прочих, сказочками и прочим бредом, получая при этом хоть какие то результаты, это ведь надо суметь!!!
    Надо признать, наглы провели серьёзную работу, мозги у скакуасов отбило напрочь... впрочем, процесс продолжается!!! Гейропейские становятся такими же скакуасам и, особо не дрыгаясь.