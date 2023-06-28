Глава МО Украины Резников призвал не считать происходящее на фронте «настоящим наступлением», а дождаться «главных событий»

Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят всё

Начавшееся более трех недель назад контрнаступление украинской армии не является "настоящим наступлением", главные события еще впереди. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.Глава украинского военного ведомства призвал дождаться "главных событий", которые должны произойти на фронте в скором времени. В интервью британскому изданию Financial Times министр заявил, что начавшееся в июне контрнаступление ВСУ пока не является наступлением в полной мере, все основные события еще впереди, когда они начнутся, об этом узнает весь мир.- добавил министр.По словам Резникова, в настоящее время украинская армия занимается "предварительным просмотром", после которого уже начнутся настоящие боевые действия. То есть все, что сейчас происходит на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, включая большие потери как в живой силе, так и в бронетехнике, это просто "подготовка" к гораздо более масштабному наступлению.Глава украинского военного ведомства подчеркнул, что основные резервы ВСУ, включая бригады, подготовленные на Западе по стандартам НАТО и оснащенные "современной" западной техникой, ожидают команды на вступление в бой. Вот после того, как их задействуют в контрнаступлении, так ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом и ВСУ обязательно прорвут оборону российской армии. А пока все происходящее на фронте наступлением не считается.