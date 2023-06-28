Полковник австрийской армии: В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности этим воспользоваться!

В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности воспользоваться слабостью русских.

На Западе делают попытки проанализировать события, которые происходили в России 24 июня. Один из вопросов, волнующих западных журналистов и военных экспертов, связан с тем, как изменилась ситуация на поле боя во время вооружённого мятежа и после его окончания.Полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер откровенно сетует на то, что для украинской стороны всё было слишком неожиданно и стремительно, а потому воспользоваться ситуацией она не успела.Райснер:К обсуждению попытки вооружённого мятежа в России подключилась даже пресса Люксембурга. Автор Анн Гюнтер в своей статье для издания L’Essentiel пишет, что «Киев, вероятно, слишком поздно узнал о попытке мятежа в России, несмотря на то, что США утверждают о наличии у американской разведки соответствующих данных». Это притом, что замминистра обороны Украины Анна Маляр сама в эфире одного из украинских каналов призналась, что украинская сторона пыталась воспользоваться ситуацией в России, чтобы решить свои задачи на фронте.При этом европейские эксперты приходят к выводу о том, что каких-либо серьёзных перемен на линии боевого соприкосновения не произошло, признавая и тот факт, что Украина, безусловно, делала ставку на военный мятеж в России, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.Тем временем на самой Украине уже начинают раздаваться слова критики в адрес США. Суть украинских претензий состоит в том, что если знали о подготовке мятежа, то почему не поделились информацией с Киевом? Но за рубежом не принимают во внимание важного факта: подразделения российских войск с фронта 24 июня не снимались. Видимо, Запад и Украина делали ставку на крайне негативное для России развитие событий непосредственно на российской территории, а потому указанный факт ими не рассматривается.