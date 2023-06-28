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Полковник австрийской армии: В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности этим воспользоваться

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Полковник австрийской армии: В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности этим воспользоваться

На Западе делают попытки проанализировать события, которые происходили в России 24 июня. Один из вопросов, волнующих западных журналистов и военных экспертов, связан с тем, как изменилась ситуация на поле боя во время вооружённого мятежа и после его окончания.


Полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер откровенно сетует на то, что для украинской стороны всё было слишком неожиданно и стремительно, а потому воспользоваться ситуацией она не успела.

Райснер:

В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности воспользоваться слабостью русских.

К обсуждению попытки вооружённого мятежа в России подключилась даже пресса Люксембурга. Автор Анн Гюнтер в своей статье для издания L’Essentiel пишет, что «Киев, вероятно, слишком поздно узнал о попытке мятежа в России, несмотря на то, что США утверждают о наличии у американской разведки соответствующих данных». Это притом, что замминистра обороны Украины Анна Маляр сама в эфире одного из украинских каналов призналась, что украинская сторона пыталась воспользоваться ситуацией в России, чтобы решить свои задачи на фронте.

При этом европейские эксперты приходят к выводу о том, что каких-либо серьёзных перемен на линии боевого соприкосновения не произошло, признавая и тот факт, что Украина, безусловно, делала ставку на военный мятеж в России, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Тем временем на самой Украине уже начинают раздаваться слова критики в адрес США. Суть украинских претензий состоит в том, что если знали о подготовке мятежа, то почему не поделились информацией с Киевом? Но за рубежом не принимают во внимание важного факта: подразделения российских войск с фронта 24 июня не снимались. Видимо, Запад и Украина делали ставку на крайне негативное для России развитие событий непосредственно на российской территории, а потому указанный факт ими не рассматривается.
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15 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 09:31
    +7
    И австрийцы туда же. Лучше бы к венграм прислушались. Только ленивый
    ещё не высказался.
    И как бы всу этим воспользовались? В ажиотаже послали бы больше людей и техники на убой? Я бы сказал, что им просто повезло, что не успели попытаться.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:31
      0
      Если бы Укровермахт воспользовался военным "мятежом" в России для своего нахрюка, то целая куча наркохряков отправилась бы на свинорезку. am
      Ничего кроме кровавой бани Киев бы не получил.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:36
    +2
    Теперь Западу остается только сетовать на то, что Киев не успел воспользоваться ситуацией и сожалеть, что в России все разрешилось в течение суток. Даже в далекой Австралии переживают и сожалеют. Российские войска, как стояли на ЛБС, так и остались стоять и отражали атаки ВСУ, которые не прекращались. Поэтому не совсем понятно на что конкретно надеялись и как Киев смог бы воспользоваться ситуацией? Неужели рассчитывали, что ГШ ВС РФ оголит фронт и бросит всех на "защиту Москвы"?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 09:44
      0
      Неужели рассчитывали, что ГШ ВС РФ оголит фронт и бросит всех на "защиту Москвы"?

      Ну то что совсем оголит вряд-ли надеялись, а на снятие каких-то частей и разброд в умах оставшихся бойцов надежда была. Но не срослось и слава Богу.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:52
      +2
      Как же так??Они же все знали и готовили это всем скопом,Натовцы,будановцы,пингвины и рептилоиды.Но вот незадача-не удалось воспользоваться..А все дело в том,что они сами этого не ожидали,а так бы попытались использовать эту ситуацию по полной
    3. grem
      grem Сегодня, 10:01
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Теперь Западу остается только сетовать на то, что Киев не успел воспользоваться ситуацией и сожалеть, что в России все разрешилось в течение суток.

      Для запада ничего не изменилось ,а вот внутри России грядут изменения и надеюсь в лучшую сторону ..
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:40
    +2
    Мне кажется все на поверхности. Шаровары как и многие другие первое время сидели и ломали голову над тем что там происходит. Это реальный мятеж или коварные русские затеяли какую то сложную игру с расставленными ловушками? А так как вся история получилась скоротечной, то и воспользоваться никто не успел.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:49
    +2
    Полковник австрийской армии: В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности этим воспользоваться!
    Почитать, посмотреть, послушать... вокруг да около такую муть развели, что ОЙ, хотя вернее ТФУ У У!
    Высказывали предположение, что следователи копают по разным направлениям и кое чьи ушки торчат, тут и там!
    Что доведут до широкой общественности, фиг её знает??? Бум посмотреть.
  5. BAI
    BAI Сегодня, 10:01
    0
    подключилась даже пресса Люксембурга.

    Могучая военная держава .... Тоже туда же
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:14
    0
    Суть украинских претензий состоит в том, что если знали о подготовке мятежа, то почему не поделились информацией с Киевом?

    Мачеха из фильма "Золушка" : "Что же ты мне сразу не доложила?!" )))
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:44
    0
    Райснер:

    В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности воспользоваться слабостью русских.
    В то время пока в(на) Украине европейскую свининку употребляют в пищу, русские спортом занимаются что не может не сказаться благоприятным образом на быстродействие принятия решений good drinks
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:47
    0
    В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности воспользоваться слабостью русских.
    Согласен с Переслегиным, национальная черта украинцев - лень. request Климат и чернозем сделали свое черное дело. request У нас тучи патриотов дриснули из Москвы, быстрее ветра. Успели. Да и батька Лукашенко успел выхлопатать себе подмогу,...а бедненькие так глубоко в землю закопались, что "Московские новости" не слышали. request
  9. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:49
    0
    Полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер откровенно сетует на то, что для украинской стороны всё было слишком неожиданно и стремительно, а потому воспользоваться ситуацией она не успела.

    Что там со скоростью реакции у украинцев было, но получилось у шмаркли одно: "ну не шмогла я"...

    Ждем комментариев от "э-э-э-э-э-э-эстонской разведки". wink
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:02
    0
    Чего сетовать на хозяина, что во время инфу не слил. Не было у них сведений о мятеже, к бабке не ходи. Все что происходит на белом свете, путчи, землетрясения, цунами, о всем разведка полосатых ведает заранее, но в интересах национальной безопасности никому не рассказывает. Это из разряда, еще ничего не произошло, а они уже уже об этом знали...., а все говорят, что только русские задним умом сильны...., а выходит полосатым задним языком равных нет.
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:09
    0
    в России всё произошло так быстро,

    Реакция московской "патриотической элитки" по сваливанию из России была ещё быстрее.