Мятеж группы «Вагнер» в РФ мог стать поводом для вторжения радикальных группировок из Афганистана в Таджикистан

Появляются новые подробности того, как мятеж военизированного формирования «Вагнер» могли использовать не только внешние враги нашего государства, но и противники дружественных нам стран. И речь идет не только об Украине и наиболее русофобских государствах Восточной Европы.Стало известно, что если бы бойцы ЧВК не только вошли в Москву, устроили госпереворот, что маловероятно, но даже при начале широкомасштабных военных действий по подавлению мятежа, боевики джихадистских групп, радикальные отряды талибов* и члены международной террористической организации ИГИЛ*, базирующиеся в Северном Афганистане, намеревались вторгнуться в Таджикистан.Об этом сообщил неназванный источник, знакомый с ситуацией в афганском филиале ИГИЛ*, пишут некоторые российские паблики. По его словам, 24 июня в столице Катара городе Доха состоялась экстренная встреча одного из функционеров катарского офиса Талибана* с представителями спецслужб Катара, которые поддерживают контакты с командирами боевых групп ИГИЛ* в Афганистане.По итогам встречи было принято решение не мешать радикальным террористическим отрядам исламистов, в том числе таджикским джихадистам и талибам, находящимся в Афганистане, в организации форсированного вторжения в Таджикистан. Поводом для вхождения боевиков на территорию соседнего государства должно было стать ухудшение ситуации в России и выход из под контроля действий «вагнеровцев».Участники секретного совещания в столице Катара посчитали, что находящиеся в Таджикистане военнослужащие 201-й военной базы ВС РФ, в задачи которых входит помощь правительственным войскам республики в защите независимости и поддержки конституционного строя, не смогут оказать серьезного сопротивления джихадистам. Расчет делался и на то, что российское руководство не успеет перебросить дополнительные военные подразделения в Таджикистан с учетом сложной обстановки внутри страны и одновременно продолжающихся боевых действий на Украине.В этой информации, пока не опубликованной ни в российской, ни в западной прессе, довольно странным выглядит «одобрение» спецслужб Катара планов джихадистов. В последнее время отношения Дохи и Москвы развиваются очень положительно. Совсем недавно в нашей столице прошла встреча премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани с президентом РФ Владимиром Путиным. К тому же, Таджикистан является военным союзником России в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Не исключено, что это пример очередного информационного вброса с целью дестабилизировать ситуацию в соседнем с Россией государстве и хоть как-то помешать развитию отношений Москвы и Дохи.* Террористические организации, запрещены в РФ