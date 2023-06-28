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Мятеж группы «Вагнер» в РФ мог стать поводом для вторжения радикальных группировок из Афганистана в Таджикистан

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Мятеж группы «Вагнер» в РФ мог стать поводом для вторжения радикальных группировок из Афганистана в Таджикистан

Появляются новые подробности того, как мятеж военизированного формирования «Вагнер» могли использовать не только внешние враги нашего государства, но и противники дружественных нам стран. И речь идет не только об Украине и наиболее русофобских государствах Восточной Европы.


Стало известно, что если бы бойцы ЧВК не только вошли в Москву, устроили госпереворот, что маловероятно, но даже при начале широкомасштабных военных действий по подавлению мятежа, боевики джихадистских групп, радикальные отряды талибов* и члены международной террористической организации ИГИЛ*, базирующиеся в Северном Афганистане, намеревались вторгнуться в Таджикистан.

Об этом сообщил неназванный источник, знакомый с ситуацией в афганском филиале ИГИЛ*, пишут некоторые российские паблики. По его словам, 24 июня в столице Катара городе Доха состоялась экстренная встреча одного из функционеров катарского офиса Талибана* с представителями спецслужб Катара, которые поддерживают контакты с командирами боевых групп ИГИЛ* в Афганистане.

По итогам встречи было принято решение не мешать радикальным террористическим отрядам исламистов, в том числе таджикским джихадистам и талибам, находящимся в Афганистане, в организации форсированного вторжения в Таджикистан. Поводом для вхождения боевиков на территорию соседнего государства должно было стать ухудшение ситуации в России и выход из под контроля действий «вагнеровцев».

Участники секретного совещания в столице Катара посчитали, что находящиеся в Таджикистане военнослужащие 201-й военной базы ВС РФ, в задачи которых входит помощь правительственным войскам республики в защите независимости и поддержки конституционного строя, не смогут оказать серьезного сопротивления джихадистам. Расчет делался и на то, что российское руководство не успеет перебросить дополнительные военные подразделения в Таджикистан с учетом сложной обстановки внутри страны и одновременно продолжающихся боевых действий на Украине.

В этой информации, пока не опубликованной ни в российской, ни в западной прессе, довольно странным выглядит «одобрение» спецслужб Катара планов джихадистов. В последнее время отношения Дохи и Москвы развиваются очень положительно. Совсем недавно в нашей столице прошла встреча премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани с президентом РФ Владимиром Путиным. К тому же, Таджикистан является военным союзником России в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Не исключено, что это пример очередного информационного вброса с целью дестабилизировать ситуацию в соседнем с Россией государстве и хоть как-то помешать развитию отношений Москвы и Дохи.

* Террористические организации, запрещены в РФ
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/a-member-of-the-afghanistan
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30 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 10:17
    +5
    А если бы у бабки было бы либидо....
    Походу не скоро закончатся спекуляции на эту тему.
    Зато появляется осознание того, какие могут быть последствия от действий всякого рода овальнят и иже с ними. Надеюсь, это как-то оздоровит кого-нибудь из сочувствующих либералам. Тех, кто ещё способен думать.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:24
      +2
      Цитата: Anarchist
      А если бы у бабки было бы либидо....
      Походу не скоро закончатся спекуляции на эту тему.
      Зато появляется осознание того, какие могут быть последствия от действий всякого рода овальнят и иже с ними. Надеюсь, это как-то оздоровит кого-нибудь из сочувствующих либералам. Тех, кто ещё способен думать.

      Тоже надеюсь на это ..А фантазировать еще с месяц будут ..Все хоспода спектакль закончился ,война продолжается и Победа будет за нами !
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 10:45
      +3
      Цитата: Anarchist
      А если бы у бабки было бы либидо....
      Походу не скоро закончатся спекуляции на эту тему.
      Зато появляется осознание того, какие могут быть последствия от действий всякого рода овальнят и иже с ними. Надеюсь, это как-то оздоровит кого-нибудь из сочувствующих либералам. Тех, кто ещё способен думать.

      Последствия были бы одни, усиление роли настоящих военных в вопросах СВО. Более жёстких, более просчитанных
      Нацеленных на победу.
      А то, что пишут сейчас все наши СМИ, это 180 градусный разворот. Меняют одно на противоположное.
      На самом деле, более слабой военной силы и потенциала, чем сейчас, с нынешними военноначальниками нет.
      Сейчас слабее всех.
      И зачем СМИ доказывают, что "они сильные" и если их не будет, то мы ослабнем?
      Слабее уже некуда.
      Весь мир это видит.
      И всем пофигу.
      Вторгнуться захотят? Вторгнуться.
      Примеры Сирии, Азербайджана, Украины - тому пример
      Удары по десятку аэродромов, уничтоженный Шебекино, удары по Москве и Кремлю.
      У всех есть понимание ситуации.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:48
      +3
      Цитата: Anarchist
      А если бы у бабки было бы либидо....
      Походу не скоро закончатся спекуляции на эту тему.

      Очень было бы интересно узнать планы инопланетян по аннигиляции нашей планеты в связи со взятием группой "Вагнер" Москвы...

      Вроде бы, только они ещё свои планы не высказали.
    4. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 11:07
      +1
      Цитата: Anarchist
      Зато появляется осознание того, какие могут быть последствия от действий всякого рода овальнят и иже с ними.
      А это точно были не последствия от действий Путина? Осознание того, какими могут быть последствия от действий Путина, не должно появляться?
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:19
    +5
    И марсиане могли вторгнуться в Кемерово yes
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:42
      +1
      Сейчас под это дело на "РЕН ТВ" будет треш..Да,тут можно многое притянуть за уши
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:55
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Сейчас под это дело на "РЕН ТВ" будет треш..Да,тут можно многое притянуть за уши

        Бессонницей, в целом, не страдаю, но под Прокопенко засыпаю настолько быстро, что сам удивляюсь. И чем мощнее бред, тем крепче сплю.
        Помню вот, не так давно, у него была передача о том, что инопланетяне захватывают землю, вселяясь в людей - вот это было снотворное! В памяти остались только первые три минуты, да и то только звук.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:54
      +1
      И марсиане могли вторгнуться в Кемерово yes
      Я бы поехал посмотреть... Когда они были в Горном Алтае, оставили после себя родную поверхность:
  3. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 10:19
    +7
    Сколько вбросов то стало.... ждём когда Вагнер, обвинят в убийстве Кеннеди ? В остальном, вроде везде "отметились".
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:27
    +4
    Чего теперь к мятежу Пригоженцев только не притягивают. Это же совершенно не связанные вещи, домыслы рождённые в воспалённом мозгу. wassat
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:34
      +2
      Враги клевещут, в МО резня идёт. Всех противников Шойгу зачищают. Врут, наверное.
  5. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 10:29
    +7
    Ага, сейчас будут всех собак на Пригожина вешать! Мертвое море знаете ? Это он убил wassat
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: КошмарИваныч
      Это он убил

      А еще пострелял динозавров ! Жалко жеж .... crying
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:29
    +1
    Стало известно, что если бы бойцы ЧВК не только вошли в Москву, устроили госпереворот, что маловероятно, но даже при начале широкомасштабных военных действий по подавлению мятежа, боевики джихадистских групп, радикальные отряды талибов* и члены международной террористической организации ИГИЛ*, базирующиеся в Северном Афганистане, намеревались вторгнуться в Таджикистан.
    Самые опасные радикальные группы (как-то ДРГ, спящие агенты и т.д и т.п) уже находятся на территории Российской Федерации под прикрытием статуса беженцев из Украины. Ради кого и ради чего ? - полагаю вопрос очень риторический hi
  7. Aken
    Aken Сегодня, 10:32
    +5
    А ещё Пригожин хотел зарезать Патриса Лумумбу и Сальвадора Альенде. Но ему помешал Лукашенко.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:34
    +2
    сейчас под этот мятеж что только не подведут

    а за луной вообще флот рептилоидов ждал отмашки,
    про массонов обидно забыли
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:36
    0
    Цитата: Aleksandr21
    Сколько вбросов то стало.... ждём когда Вагнер, обвинят в убийстве Кеннеди ? В остальном, вроде везде "отметились".


    и в желании реставрировать династию романовых
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 10:43
      0
      Последнего представителя этой династии старательно реставрирует другая сторона. А действия Пригожина ,с большой натяжкой, можно прилепить к воссозданию новой династии Рюриковичей
  10. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 10:39
    +2
    А инопланетяне не могли воспользоваться ситуацией, и вторгнуться на планету Земля?
    Ведь их только военный гений и слава победителей Шойгу и Герасимова останавливают от захвата всего человечества в рабство ..
    Не так ли?
  11. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:46
    0
    Не исключено, что это пример очередного информационного вброса
    Так это сразу по тексту видно,что это вброс.
  12. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 10:51
    +1
    Ну все пошла заказуха.В этом никто и сомневался
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:51
    +3
    "Мятеж" Пригожина может пойти на благо нашей страны в целом, только если ВВП увидел реальное положение дел и что надежды на Шойгу, Золотова, чиновников (которые рванули на "отдых в Турцию", о чем заявил аж Володин). А какую дичь нес Золотов "про защиту Москвы", про отданные денежные заначки женам... Хотя ни Шойгу, ни Золотова два дня было не видно, не слышно. Да и чиновники не спешили высказать свою позицию, выжидали. Даже Шойгу пришел на совещание к ВВП в гражданском платье, что нонсенс для силовика на таких совещаниях.
  14. costa_2
    costa_2 Сегодня, 10:54
    +1
    А что ещё бабки на скамейке рассказали? Инопланетяне не должны были атаковать Землю в случае успеха переворота?
  15. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 10:55
    +1
    Еще можно Тунгусский метеорит вспомнить. Вот наверняка как-то то событие с "мятежом" связано...
  16. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 10:56
    0
    Ну и пусть "вторгаются"! Пусть с ними гастарбайтеры с китайцами разбираются. Ни малейшего смысла в нахождении 201 базы - нет.
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:06
    0
    сообщил неназванный источник, знакомый с ситуацией в афганском филиале ИГИЛ*
    Уже это вызывает сомнения в правдивости информации. В России еще только началось, а "Талибан" с ИГИЛ уже проводят срочную встречу в Катаре и разрабатывают планы по вторжению? Американцы с Европой не успели отреагировать, а эти не только успели, но и решили вторгнуться в Таджикистан? Завтра прибалты скажут, что зная о мятеже в России подготовили на этот случай план вторжения в Калининградскую обл., но из-за своей врожденной медлительности чуток припозднились, а потом уже было поздно.
  18. Million
    Million Сегодня, 11:09
    0
    Битаскаф Титан тоже Пригожин утопил!
  19. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 11:13
    +1
    Это все пустяки. Подавление мятежа (забыл, - а кто его давил?) помогло избежать вторжения инопланетян, имевших планы захватить Киргизию. Такая задача была поставлена в случае обострения шизы у авторов ВО на совещании у командующего межпланетными силами на планете Крион созвездия Бешеные Псы.
  20. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:18
    0
    Бред. Полный бред.

    Об этом сообщил неназванный источник, знакомый с ситуацией в афганском филиале ИГИЛ*, пишут некоторые российские паблики. По его словам, 24 июня в столице Катара городе Доха состоялась экстренная встреча одного из функционеров катарского офиса Талибана* с представителями спецслужб Катара, которые поддерживают контакты с командирами боевых групп ИГИЛ* в Афганистане.

    По итогам встречи было принято решение не мешать радикальным террористическим отрядам исламистов, в том числе таджикским джихадистам и талибам, находящимся в Афганистане, в организации форсированного вторжения в Таджикистан. Поводом для вхождения боевиков на территорию соседнего государства должно было стать ухудшение ситуации в России и выход из под контроля действий «вагнеровцев».

    Участники секретного совещания в столице Катара посчитали, что находящиеся в Таджикистане военнослужащие 201-й военной базы ВС РФ, в задачи которых входит помощь правительственным войскам республики в защите независимости и поддержки конституционного строя, не смогут оказать серьезного сопротивления джихадистам. Расчет делался и на то, что российское руководство не успеет перебросить дополнительные военные подразделения в Таджикистан с учетом сложной обстановки внутри страны и одновременно продолжающихся боевых действий на Украине.


    Такое чувство , что в странах ОДКБ нет армий , есть только - кто должен и когда.
    Президент РФ должен понимать, что граница России не проходная зона ,и что Россия неисточник питания для других. А президент делает всё наоборот, так как паразит.