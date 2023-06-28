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Минобороны Тайваня сообщило о проходе неподалёку острова двух российских фрегатов

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Минобороны Тайваня сообщило о проходе неподалёку острова двух российских фрегатов

Неподалёку от берегов китайского острова Тайвань были замечены два российских военных фрегата. Об это сообщило министерство обороны Тайваня.


Российские фрегаты появились около 23:00 по местному времени (18:00 по мск). Корабли продвигались по направлению к восточной акватории Тайваня с юга на север.

В тайваньском оборонном ведомстве отметили, что армия на протяжении всего пути следила за проходом российских кораблей. Для этого в район были направлены корабли и самолеты, также были активированы ракетные комплексы берегового базирования.

Впоследствии корабли покинули "зону реагирования" в юго-восточном направлении от порта Суао.

Напряженности вокруг Тайваня немало способствует проводимая США политика, в рамках которой с одной стороны американские власти официально выражают свою приверженность политике "одного Китая", а с другой - официальные лица этой страны регулярно посещают китайскую провинцию без согласования с Пекином.

Так, 27 июня на Тайвань прибыла с трехдневным визитом делегация конгресса США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Майком Роджерсом, добивающимся дополнительных расходов, направленных на оказание противодействия Китаю. В делегацию также вошли еще девять американских парламентариев.

В программу визита входит проведение переговоров с "президентом" Тайваня Цай Инвэнь и другими официальными лицами с целью обсуждения региональной безопасности, торговли и инвестиций.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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13 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:20
    +4
    Так... нам Китай разрешил! wassat ................................ть
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:27
      +1
      Что за фрегаты? Летучие Голландцы?
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:44
        0
        и Кракен поблизости... laughing ...............................................................
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:27
    +1
    Ну прошли два фрегата и прошли. Чего островитяне так возбудились-то? Максимум - разведка, да и то вряд ли. Китаю и так всё без нас известно.
    1. Люмира
      Люмира Сегодня, 10:48
      0
      Ну, страшно же))) А вдруг и Китай там сзади идёт
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:51
      +1
      в район были направлены корабли и самолеты, также были активированы ракетные комплексы берегового базирования.
      Нашим-то фрегатам какое дело до Формозы ? Шли себе мимо и шли....Мало ли кто мимо ходит - чего кипешиться !
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:28
    0
    Российские фрегаты появились около 23:00 по местному времени

    Что значит "появились"? Они шли без транспондеров и их обнаружили только визуально?))))
    На Тайване нет радаров?
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  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:30
    +1
    Большая статья, а весь смысл в одном абзаце:
    Российские фрегаты появились около 23:00 по местному времени (18:00 по мск). Корабли продвигались по направлению к восточной акватории Тайваня с юга на север.
    Всё. Это вся новость и она ни о чём. Прошли корабли и прошли.request
  5. grem
    grem Сегодня, 10:32
    +3
    Тайвань будем брать ? А то от китайцев не дождешься laughing
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:52
      +1
      Цитата: grem
      А то от китайцев не дождешься

      Пока нет ! Ждем третий фрегат ! lol
  6. Люмира
    Люмира Сегодня, 10:46
    0
    Посмеяться новость))) эти то куда лезут)))
    Могли бы хоть и про атаку что-нибудь придумать. Что там стояли с саблями и арбалетами и предводителя разглядели одноглазого.

    Собака лает, а фрегаты идут.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    +1
    армия на протяжении всего пути следила за проходом российских кораблей. Для этого в район были направлены корабли и самолеты, также были активированы ракетные комплексы берегового базирования.
    Я думал они у них активированы всегда, т.к. постоянно жалуются на появление и проход китайских кораблей. Или только для российских решили сделать исключение? Реакция отсутствует только при появлении американских кораблей, которые несут "мир и спокойствие" Тайваню. Появление наших кораблей в этом р-не было согласовано с КНР однозначно, а значит было плановым.
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:09
    0
    Акт поддержки Китая, не зря чан-кай-шисты встрепенулись, знают кто чью сторону занимает!