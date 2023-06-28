Минобороны Тайваня сообщило о проходе неподалёку острова двух российских фрегатов

Неподалёку от берегов китайского острова Тайвань были замечены два российских военных фрегата. Об это сообщило министерство обороны Тайваня.Российские фрегаты появились около 23:00 по местному времени (18:00 по мск). Корабли продвигались по направлению к восточной акватории Тайваня с юга на север.В тайваньском оборонном ведомстве отметили, что армия на протяжении всего пути следила за проходом российских кораблей. Для этого в район были направлены корабли и самолеты, также были активированы ракетные комплексы берегового базирования.Впоследствии корабли покинули "зону реагирования" в юго-восточном направлении от порта Суао.Напряженности вокруг Тайваня немало способствует проводимая США политика, в рамках которой с одной стороны американские власти официально выражают свою приверженность политике "одного Китая", а с другой - официальные лица этой страны регулярно посещают китайскую провинцию без согласования с Пекином.Так, 27 июня на Тайвань прибыла с трехдневным визитом делегация конгресса США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Майком Роджерсом, добивающимся дополнительных расходов, направленных на оказание противодействия Китаю. В делегацию также вошли еще девять американских парламентариев.В программу визита входит проведение переговоров с "президентом" Тайваня Цай Инвэнь и другими официальными лицами с целью обсуждения региональной безопасности, торговли и инвестиций.