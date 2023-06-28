Названы имена некоторых лётчиков, погибших во время военного мятежа 24 июня

Среди погибших ребят были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона, а именно, экипаж Ка 52 в состав которого входил подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух лётчиков, погибших в минувшую субботу в ходе вооружённого мятежа, организованного куратором ЧВК «Вагнер». Об этом глава региона сообщил в своём ТГ.– заявил он в своём обращении в Telegram.В то же время, отметил губернатор, военнослужащие с большим достоинством и честью выполнили свой воинский долг с тем, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий, вызванных необдуманными действиями бойцов, принимавших участие в мятеже.Как сообщало ранее в своём ТГ интернет-издание Baza, только в одной Воронежской области было сбито, по меньшей мере, 2 вертолёта и 1 самолёт.Как известно, уже вечером того же дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела, возбуждённого по факту вооружённого мятежа. По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Спустя некоторое время российский лидер Владимир Путин выразил слова благодарности своему белорусскому коллеге за оказанное содействие по деэскалации ситуации вокруг этого частного вооружённого формирования. Белорусский президент накануне сообщил, что говорил с Пригожиным на повышенных тонах.