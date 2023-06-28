Военное обозрение
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Названы имена некоторых лётчиков, погибших во время военного мятежа 24 июня

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Названы имена некоторых лётчиков, погибших во время военного мятежа 24 июня

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух лётчиков, погибших в минувшую субботу в ходе вооружённого мятежа, организованного куратором ЧВК «Вагнер». Об этом глава региона сообщил в своём ТГ.

Среди погибших ребят были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона, а именно, экипаж Ка 52 в состав которого входил подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников

– заявил он в своём обращении в Telegram.

В то же время, отметил губернатор, военнослужащие с большим достоинством и честью выполнили свой воинский долг с тем, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий, вызванных необдуманными действиями бойцов, принимавших участие в мятеже.

Как сообщало ранее в своём ТГ интернет-издание Baza, только в одной Воронежской области было сбито, по меньшей мере, 2 вертолёта и 1 самолёт.

Как известно, уже вечером того же дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела, возбуждённого по факту вооружённого мятежа. По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Спустя некоторое время российский лидер Владимир Путин выразил слова благодарности своему белорусскому коллеге за оказанное содействие по деэскалации ситуации вокруг этого частного вооружённого формирования. Белорусский президент накануне сообщил, что говорил с Пригожиным на повышенных тонах.
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26 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:45
    +2
    Земля пухом. Странно конечно, что вроде как "гражданскую войну" предотвратили, но пофамильно озвучили только после награждения президентского и озвучил губернатор.
  2. Люмира
    Люмира Сегодня, 10:49
    -3
    Сколько можно называть это мятежом?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:10
      -3
      Цитата: Люмира
      Сколько можно называть это мятежом?

      Согласен полная хрень. recourse
      мятеж - это собрание людей, выступающих против существующей власти или порядка, часто вооруженное и в результате заговора.
      Отсутствует заговор и покушение на власть.
      Бунт - это более слабая форма мятежа, которая не имеет четкой цели или организации. Бунт может быть вызван социальным недовольством или эмоциональным возбуждением.
      В чистом виде социалка, бабло не поделили и слюни на телекамере.. request
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:50
    0
    Белорусский президент накануне сообщил, что говорил с Пригожиным на повышенных тонах.
     Даже так? Не на кричи на Пригожина,рейд продолжался бы?
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 10:54
      -5
      Ну не может же он сказать что договорняк с Пригожиным о перебазировании в Беларусь был еще до этих событий
      1. Комментарий был удален.
  4. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 10:50
    0
    Вот поразительно, военный мятеж был, есть погибшие, но дела закрыли и никто ответственность не понесёт!
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 10:57
      +1
      Ни кому не выгодно выносить сор из избы. Тем более может быть что услуги Пригожина власти еще понадабятся.
      1. DIM(a)
        DIM(a) Сегодня, 11:02
        0
        Я в высказывании больше имел ввиду как это мерзко выглядит со стороны граждан страны.
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 11:00
      +1
      Из какого-то советского фильма:-Кто это?-Жертвы землетрясения.Так землетрясения не было.Не было, а жертвы есть. Да и потом,помните с Сердюковым? С начала обвиняемый, а затем ..свидетель, а теперь концерн возглавляет какой-то,государственный разумеется.Или зам,не помню.
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: DIM(a)
      Вот поразительно, военный мятеж был, есть погибшие, но дела закрыли и никто ответственность не понесёт!

      А голову включить, не получается? Если дело копать, то возникнут не удобные вопросы: кто послал вертолеты, с какой целью, кто первый открыл огонь? Да и вообще придется разбираться в причинах бунта. Есть традиция в МО все заметать под ковер, а при ведении БД это правильно. request
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 11:14
        0
        Цитата: Mavrikiy

        А голову включить, не получается? Если дело копать, то возникнут не удобные вопросы: кто послал вертолеты, с какой целью, кто первый открыл огонь? Да и вообще придется разбираться в причинах бунта. :
        А выключить не получается?
        Кто открыл огонь, Пригожин уже сам сказал :"дурачек ПВОшник сам. По своей глупой инициативе сбил самолет - разведчик. "

        Мотивы ясны и прозрачны: У Пригожина ПВОшники- идиоты.... Все понятно и это как бы хорошо.

        А вот с какого фига якобы Герасимову и Шойгу понадобилось изначально бомбить вагнеровцев, и даже не самого Пригожина--абсолютно не понятно. От сильной злобы? Или от бессильной злобы? А что тогда они не бомбили после слов Президента о мятеже?
    4. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: DIM(a)
      мятеж был, есть погибшие, но дела закрыли и никто ответственность не понесёт

      Ещё не вечер.
      Людей с оружием нельзя пугать и злить, что бы они не психанули и не устроили кровопролитие. Поэтому, сначала их надо успокоить, потом оставить без руководства, разделить на части, обезоружить. И вот тогда уже можно решать вопрос с ответственностью.
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: DIM(a)
      военный мятеж был, есть погибшие, но дела закрыли и никто ответственность не понесёт!

      Не там ищут мятеж. Виноваты стрелочнки.
  5. bubalik
    bubalik Сегодня, 10:51
    +3
    ,,,а как быть:
    «В отношении лётчиков, которые отказались выполнять приказ на удар по колонне, также стоит угроза возбуждения уголовного дела. Минимум 4 экипажа отказались выполнять приказ НГШ - из-за того, что вокруг было огромное количество гражданских машин. Призыв на возбуждение уголовного дела исходит от командующего 4А»,
    Подробнее на: https://avia.pro/news/romanov-v-otnoshenii-lyotchikov-kotorye-otkazalis-vypolnyat-prikaz-na-udar-po-kolonne-chvk?ysclid=ljfewj87l823465432
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:06
      0
      Авиа.про это ресурс из двух граждан Украины. Не ципсо, они на добровольных началах вещают.
    2. Архивариус Вася
      Архивариус Вася Сегодня, 11:11
      +1
      герасимов, как и шойгу - недохенералы, трусы и позор офицеров русской армии. Те летчики которые отказались выполнять преступный приказ - вот они герои. И своих не убили и сами остались живы.
      А вообще раз с вагнеровцев обвинения сняли, то и с другой стороны тоже надо снять. Или это другое?
  6. Люмира
    Люмира Сегодня, 10:53
    -3
    Все встали в очередь со своими пятью копейками.
    Событие неоднозначное - поэтому людям надо втирать свою лапшу глубоко в уши. Ведь все равно не договаривают до конца обо всем. Зачем? А ведь многие об этом и не знали.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:54
    +5
    Среди погибших ребят были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона, а именно, экипаж Ка 52 в состав которого входил подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников

    – заявил он в своём обращении в Telegram.
    О высокопоставленных должностных лицах МО РФ отдававших приказ (скорее устный, полётное задание скорее письменно) санкционировавших обстрел колонны ЧВК "Вагнер" ни слова ни пол слова. request
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:54
    +7
    Для меня, особенно жалко этот экипаж. Его сбили не далеко от места где живу и у лейтенанта Дениса Олейникова не давно родилась дочка которая даже не успела узнать отца. Царствие небесное погибшим. Искренние соболезнования родным и близким.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:01
      0
      Я мысленно представил , какого им там были , когда ( если) заметили пуск по ним. Ну не неумные люди, кто пускал ракеты? Наверное так и воевали на Донбассе, сбивая все , что летит. Или все же они решили "ВСЁ", точка невозврата пройдена?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:08
        0
        Как говорит Файтербомбер, в "Лаосе" сбивать всё что вижу, это вообще фишка ПВО.
      2. bober1982
        bober1982 Сегодня, 11:10
        0
        Цитата: Аргон
        Ну не неумные люди, кто пускал ракеты?

        Пригожин ведь сказал,что у него ПВО-шник идиот.
      3. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 11:14
        0
        Цитата: Аргон
        Я мысленно представил , какого им там были , когда ( если) заметили пуск по ним.


        Какого им было, вообще выполнять такой приказ... едут колонны Вагнеров, вперемешку с гражданскими , и по ним авиацией работать) это как вообще ? Летчики понятно, выполняли то что им приказали но всё равно, на геройство и подвиг это не тянет.

        Другие летчики, судя по постам рыбаря отказались такие приказы выполнять, и сейчас на них завели уголовные дела.
  9. Million
    Million Сегодня, 11:03
    0
    Жаль,конечно летчиков.но большая вина лежит на тех,кто отдал приказ на расстрел колонны,зная,что летчиков наверняка собьют и зная,что могут пострадать гражданские люди..
    1. kulemin0025gmail.com
      kulemin0025gmail.com Сегодня, 11:09
      -2
      Вы о каком приказе (растрел колонны) гутарите?
  10. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 11:04
    +1
    Кто-то же должен понести ответственность за гибель пилотов и боевой техники ? Нельзя же возбудить уголовное дело , а на следующий день закрыть ? Разве это законно ?
    Президент может помиловать, конечно, но до этого ещё очень далеко, миловать пока некого, ещё суда не было