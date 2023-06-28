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После нескольких дней относительного затишья противник снова попытался прорвать оборону российских сил на Запорожском направлении

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После нескольких дней относительного затишья противник снова попытался прорвать оборону российских сил на Запорожском направлении

Относительное затишье на Запорожском направлении, длившееся несколько дней закончилось, подтянув резервы ВСУ снова перешли к активным действиям. Об этом сообщают сразу несколько российских ресурсов со ссылкой на сообщения с передовой.


По имеющейся на данный момент информации, противник выводит подразделений на линию атаки в районе Работино на Ореховском участке, в районе Новоданиловки отмечена концентрация штурмовых групп ВСУ, наши ожидают начало наступления в ближайшее время. Российская артиллерия работает по местам сосредоточения сил и средств противника, передвижения групп вскрывает разведка, по ним работают РСЗО и минометы.

На левом фланге обороны, на Каменском тактическом направлении, ВСУ рано утром перешли в атаку, бросив на прорыв позиций 19-й Осетинской дивизии 58-й армии ЮВО пехоту при поддержке танков. Противник атаковал в направлении Жеребянки, в наступление снова перешла потрепанная, но "мотивированная" 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, подтянувшая резервы. Ей противостоят 429 мсп, морпехи и отряд имени Судоплатова, причем весьма умело и успешно.

Согласно данным, поступающим с передовой, получивший отпор противник откатился назад, оставив на поле боя три танка и три БМП. В то же время отмечается, что это была только первая попытка прорыва, ВСУ готовятся к новой атаке наших позиций, подтягивая резервы.

Последние несколько дней на Запорожском направлении было относительное затишье, противник подтягивал резервы. По информации разведки, командование группировки "Таврия" перебросило на данное направление две свежих бригады из резервов, которые должны были идти во втором эшелоне наступления. В Киеве планируют, что свежие бригады помогут прорвать линию обороны российской армии.
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4 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:34
    0
    две свежих бригады из резервов, которые должны были идти во втором эшелоне наступления.

    Это очень хорошо. Сейчас самое главное - в обороне перемолоть укронацистские резервы и не допустить прорыва. Может быть эта кровавая битва станет началом коренного перелома.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 11:09
      0
      Надо бояться "берлинского конгресса", а не новых бригад всу.
      Рома оплатит свои интересы в ухрии, на условиях лондона.
      А парням :"200тыс в месяц - это вы хорошо аодзаработали. Хватит"
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:35
    +1
    Укровермахт не в состоянии прорвать российскую эшелонированную оборонительную позицию. Местами еврофашистам удалось захватить передовые опорные пункты, но выйти к позициям первой линии обороны так и не получилось.
    В целом, наступление провальное.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    подтянув резервы ВСУ снова перешли к активным действиям
    Оно и понятно - саммит НАТО на носу, а к его началу необходимо показать если не конкретные результаты, то хотя бы кипучую деятельность.
    В Киеве планируют, что свежие бригады помогут прорвать линию обороны российской армии.
    По всей видимости со свежими бригадами будет то же, что и с предыдущими. А резервы пускай расходуют неся потери в том, что еще "не началось".