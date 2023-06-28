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Представитель МИД Британии признал, что Запад до сих пор не нашёл легального способа конфисковать замороженные российские активы

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Представитель МИД Британии признал, что Запад до сих пор не нашёл легального способа конфисковать замороженные российские активы

Западные страны так и не смогли найти легальный способ конфисковать замороженные российские активы, несмотря на ряд принятых специально для этого законов. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лео Докерти.


Великобритания и ее союзники, включая США, столкнулись с трудностями в конфискации замороженных активов российского Центробанка. Все попытки сделать это легально провалились, хотя ряд стран и принял соответствующие законы, остается только искать какие-то "другие способы", проявляя "креативность". Другими словами, раз легально не получилось, нужно их просто украсть. Тем более, что для Европы это не ново, она всю свою историю существования грабила другие страны.

Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства на должном уровне, несмотря на то, что международные партнеры внесли на рассмотрение ряд законопроектов или даже приняли их. Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить в Украину российские активы

- заявил Докерти.

Представитель британского МИДа подтвердил, что Запад ищет способ перенаправить российские активы Украине, якобы для ее восстановления. Обращаясь к членам Палаты общин британского парламента он заявил, что ожидает от них предложений, как такую возможность реализовать. С начала спецоперации Британия заморозила примерно 23 млрд. долларов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.

Как заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, ни одно цивилизованное государство не будет менять свое законодательство для изъятия активов другого. По-видимому, Великобритания и ее союзники уже давно не относятся к цивилизованным.
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7 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 11:03
    0
    Не нашли они, ага. Если бы в одном месте не дрожало , не было бы проблем! им законы не писаны, ни людские ни божьи! Оставляют якобы , как козырь.
  2. Комментарий был удален.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:05
    0
    По-видимому, Великобритания и ее союзники уже давно не относятся к цивилизованным

    так на языке и крутится анекдот... малость поправлю...
    -дикари, сэр.... winked
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:09
    +2
    Немцы боятся что после конфискации Польша начнёт этим путём требовать деньги с Германии, то есть суд Польши примет решение и начнут арестовывать немецкие активы 1,5 триллиона евро конечно не конфискуют, или сколько там они хотят, но бизнес немецкий пострадает.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:11
    0
    Прочитали международное право и прослезились, походу, в пору отменять неприкосновенность частной собственности, а это крах "незыблемых" ценностей западного мира. Упс, приплыли.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    0
    Западные страны так и не смогли найти легальный способ конфисковать замороженные российские активы
    Чем очень огорчили Киев, который в уме уже распределял эти деньги наивно считая, что они действительно, все до копейки достанутся ему. Но претендентов на русские деньги слишком много и желание прикарманить очень велико, но к удивлению не могут это оформить юридически. А может действительно там и делить нечего, т.к. большей части давно на западе нет?
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:15
    0
    Представитель британского МИДа подтвердил, что Запад ищет способ перенаправить российские активы Украине,...
    Найдут "способ". Веками грабили. А тут вдруг, застенчивыми)) стали. angry
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 11:16
    0
    Слабаки! Предки островитян так не парились, поднимали флаг с черепом и костями, да шли на абордаж.