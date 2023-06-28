Представитель МИД Британии признал, что Запад до сих пор не нашёл легального способа конфисковать замороженные российские активы

Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства на должном уровне, несмотря на то, что международные партнеры внесли на рассмотрение ряд законопроектов или даже приняли их. Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить в Украину российские активы

Западные страны так и не смогли найти легальный способ конфисковать замороженные российские активы, несмотря на ряд принятых специально для этого законов. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лео Докерти.Великобритания и ее союзники, включая США, столкнулись с трудностями в конфискации замороженных активов российского Центробанка. Все попытки сделать это легально провалились, хотя ряд стран и принял соответствующие законы, остается только искать какие-то "другие способы", проявляя "креативность". Другими словами, раз легально не получилось, нужно их просто украсть. Тем более, что для Европы это не ново, она всю свою историю существования грабила другие страны.- заявил Докерти.Представитель британского МИДа подтвердил, что Запад ищет способ перенаправить российские активы Украине, якобы для ее восстановления. Обращаясь к членам Палаты общин британского парламента он заявил, что ожидает от них предложений, как такую возможность реализовать. С начала спецоперации Британия заморозила примерно 23 млрд. долларов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.Как заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, ни одно цивилизованное государство не будет менять свое законодательство для изъятия активов другого. По-видимому, Великобритания и ее союзники уже давно не относятся к цивилизованным.