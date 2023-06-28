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В США при посредничестве Госдепа начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

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В США при посредничестве Госдепа начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

Соединенные Штаты не оставляют попыток выступить этакими глобальными миротворцами, на деле используя межстрановые конфликты в разных частях мира для сохранения и усиления своего влияния в противовес России, Китаю и другим не подконтрольным Западу государствам.


Этим объясняется и резко возросший интерес Вашингтона к урегулированию карабахского кризиса между Арменией и Азербайджаном, который за последние десятилетия неоднократно перерастал как в локальные, так и и масштабные военные стычки армий двух стран.

Очередную попытку примирить Баку и Ереван Госдеп США предпринимает прямо сейчас. Американское внешнеполитическое ведомство организовало переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, которые начались сегодня в Национальном учебном центре международных отношений им. Джорджа Шульца в городе Арлингтон близ Вашингтона, сообщает американская пресса.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил журналистам, что госсекретарь Энтони Блинкен уже встретился по отдельности с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном. После этого прошли переговоры в трехстороннем формате. Об их итогах и ожидаемых результатах пресс-секретарь Госдепа говорить отказался.

Мы продолжаем верить в возможность достижения мира. Мы считаем, что встречи на этой неделе важны, и важно добиться прогресса

— сообщил Миллер, напомнив, что это далеко не первая попытка США примерить Баку и Ереван.

Пресс-секретарь Госдепа лишь рассказал, что переговоры министров закавказских республик при посредничестве госсекретаря США продлятся до конца недели. Миллер призвал не делать предварительных прогнозов и выводов, выразив при этом надежду, что на этот раз американским дипломатам уж точно удастся найти компромиссы, способные стать основой для восстановления мира между Баку и Ереваном.

Позже столь же неопределенно и нейтрально о начале переговоров с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана отчитался и глава Госдепа США. В свое аккаунте соцсети она написал, что встреча действительно состоялась и также выразил надежду на положительный исход переговоров.

Диалог — ключ к прочному миру

— лаконично резюмировал Блинкен - глава американской госорганизации, которая причастна к эскалации в целом ряде регионов мира.

Накануне в Ереване начала работу парламентская следственная комиссия, в задачи которой входит выяснение обстоятельств крупного вооруженного противостояния Армении и Азербайджана, произошедшего в Нагорном Карабахе (Республика Арцах) осенью 2020 года. Тогда остановить боевые действия, продлившиеся полтора месяца, удалось благодаря посредничеству Москвы. В результате Армения пошла на серьезные территориальные уступки в пользу Азербайджана, а на территорию Нагорного Карабаха был введен российский миротворческий контингент.
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3 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:13
    +2
    Об их итогах и ожидаемых результатах пресс-секретарь Госдепа говорить отказался.
    Мы продолжаем верить в возможность достижения мира. Мы считаем, что встречи на этой неделе важны, и важно добиться прогресса
    Понятно. Каждому по базе США и будет мир и халва. recourse
    1. grem
      grem Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Понятно. Каждому по базе США и будет мир и халва.

      Именно это все и обсуждалось ..Как выдавить Россию ! Эти переговоры приведут к большой крови ,это как обычно ..Где англосаксы ,там кровь и разруха Одумайтесь !!!
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 11:18
      0
      Понятно. Каждому по базе США и будет мир и халва
       Причём всем:Азербайджану,Арцаху и Армении.