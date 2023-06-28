В МИД РФ подтвердили информацию о состоявшихся с Китаем переговорах по вопросам ПРО

Состоялся обмен мнениями касательно различных аспектов данной проблематики как на региональном, так и на глобальном уровнях

Накануне состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Китая по вопросам противоракетной обороны (ПРО). Об этом МИД РФ сообщил в своём ТГ.– следует из сообщения ведомства.В то же время в российском МИД заявили и о проведении подобных консультаций в дальнейшем на регулярной основе.Ещё в прошлом месяце секретарь Совбеза России Николай Патрушев и секретарь Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чэнь Вэньцинь провели консультации в области безопасности, юстиции и правопорядка. Стоит отметить, что предыдущий раунд переговоров между сторонами прошёл в сентябре 2022 года, в ходе которых Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи подчеркнули необходимость развития военно-технического сотрудничества двух стран.26 мая в Москву с рабочим визитом прибыл спецпредставитель правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Галузиным. Основная цель визита заключалась в проведении консультаций по украинскому вопросу. Как отметил по итогам встречи Ли, переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта будет нелёгким, поскольку, по его словам, противостояние зашло в тупик, в то время как вероятность его эскалации по-прежнему остаётся высокой.Как заявлял ранее российский посол в Пекине Игорь Моргулов, оба государства стремятся к созданию прозрачной, равноправной и инклюзивной системы безопасности не только в регионе, но и в мире в целом.