Украинские власти обсуждают полный запрет наличных денег в стране для борьбы с коррупцией

На Украине в обозримой перспективе могут запретить хождение наличных денег. Такой шаг властей в настоящее время обсуждается на высоком уровне, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, который выступил на конференции по «восстановлению Украины» в Лондоне.Как отметил украинский чиновник, обсуждение носит «очень глубокий» характер. В частности, данный вопрос обсуждается с самим президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, другими высокопоставленными чиновниками.По утверждению Шурмы, Украина хочет стать «первой в мире экономикой без наличных денег». В Офисе президента Украины считают, что ликвидация наличных денег приведет к исчезновению коррупции в стране практически на 100%. В течение ближайших месяцев власти Украины собираются объявить окончательное решение по данному вопросу, и представитель президентской администрации считает, что оно будет положительным.Впрочем, далеко не все украинские политики с такой постановкой вопроса согласны. Есть и те, кто считает запрет наличных денег нарушением прав человека. К тому же, не очень понятно, как это может ликвидировать коррупцию – в конечном итоге, коррупционеры могут получать взятки чем угодно, от материальных ценностей до долей в бизнесе или криптовалюты, и ликвидация наличных денег. Краеугольным камнем борьбы с коррупцией в любой стране является ликвидация ее причин, основных факторов, способствующих ее расцвету, а не борьба с конкретными способами получения взяток, которые, как известно, можно давать в любой форме.