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Украинские власти обсуждают полный запрет наличных денег в стране для борьбы с коррупцией

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Украинские власти обсуждают полный запрет наличных денег в стране для борьбы с коррупцией

На Украине в обозримой перспективе могут запретить хождение наличных денег. Такой шаг властей в настоящее время обсуждается на высоком уровне, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, который выступил на конференции по «восстановлению Украины» в Лондоне.


Как отметил украинский чиновник, обсуждение носит «очень глубокий» характер. В частности, данный вопрос обсуждается с самим президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, другими высокопоставленными чиновниками.

По утверждению Шурмы, Украина хочет стать «первой в мире экономикой без наличных денег». В Офисе президента Украины считают, что ликвидация наличных денег приведет к исчезновению коррупции в стране практически на 100%. В течение ближайших месяцев власти Украины собираются объявить окончательное решение по данному вопросу, и представитель президентской администрации считает, что оно будет положительным.

Впрочем, далеко не все украинские политики с такой постановкой вопроса согласны. Есть и те, кто считает запрет наличных денег нарушением прав человека. К тому же, не очень понятно, как это может ликвидировать коррупцию – в конечном итоге, коррупционеры могут получать взятки чем угодно, от материальных ценностей до долей в бизнесе или криптовалюты, и ликвидация наличных денег. Краеугольным камнем борьбы с коррупцией в любой стране является ликвидация ее причин, основных факторов, способствующих ее расцвету, а не борьба с конкретными способами получения взяток, которые, как известно, можно давать в любой форме.
Использованы фотографии:
.freepik.com
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21 комментарий
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 11:56
    +8
    Ха-ха-ха!!! laughing
    А как насчёт борзых щенят, золота, бриллиантов, вместе с янтарём и прочим богатством Украины? Ими очень удобно рассчитываться можно и при этом это не менее надёжно чем наличные деньги.

    Похоже потный шут и компания решили снять последние портки с местного населения и держать его под полным контролем, попутно вывозя ещё оставшееся в стране добро за границу для пополнения своих офшорных счетов. yes
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:58
      +3
      коррупционеры могут получать взятки чем угодно
      Да хотя бы салом !
      Про горилку молчу! lol
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 12:34
        0
        Пора переходить к натуральному обмену, охоте и собирательству. Потом до рабовладельческого строя дорастут.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:12
          0
          На Украине в обозримой перспективе могут запретить хождение наличных денег. Такой шаг властей в настоящее время обсуждается на высоком уровне, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, который выступил на конференции по «восстановлению Украины» в Лондоне.
          Украина хочет стать «первой в мире экономикой без наличных денег».

          "Экономика без наличных денег» - это ГОЛУБАЯ мечта МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ МАФИИ, креатурой которой в Киеве являются евреи Зеленский, Шмыгаль, Резников и др.

          Стратегической целью МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ МАФИИ является создание ТОТАЛЬНОГО контроля над населением в виде ЦИФРОВОГО РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО КОНЦЛАГЕРЯ нвд населением сначала в одной стране, а потом и во всём мире.

          Международная ФИНАНСОВАЯ мафия в лице своей еврейской креатуры в Киеве - евреев Зеленского, Шмыгаля, Резникова и др. - решилась провести ещё один АНТИНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ на примере в стране как на эксперементальном полигоне Запада - т.е. в "Украине " - по образованию ТОТАЛЬНОГО рабовладельческого контроля над простыми людьми сначала в Украине, а потом и над человееством в целом.

          В ходе проведения данного эксперемента в Украине следующим шагом этой СТРАТЕГИЧЕСКОЙ цели международной финансовой мафии по созданию ею финансового КОНЦЛАГЕЛЯ для простого населения последует ЧИПИРОВАНИЕ населения Укрорейза!
      2. Комментарий был удален.
    2. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 12:07
      +6
      Украина хочет стать «первой в мире экономикой без наличных денег».

      А зачем холопам - деньги?!lol
      Чип каждому в лапу! С возможностью - УДАЛЁННОГО контроля!am
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:11
        0
        Цитата: Сулла__Славный
        Украина хочет стать «первой в мире экономикой без наличных денег».

        А зачем холопам - деньги?!lol
        Чип каждому в лапу! С возможностью - УДАЛЁННОГО контроля!am

        Этот Шаурма забыл сказать, как украинцы будут расплачиваться кредитками, если Россия погасит генераторы на украинских электростанциях.
        Зима близко. И я надеюсь, что этой зимой Украина будет полностью деэлектрофицирована. good
  2. Комментарий был удален.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 12:01
    +6
    В Офисе президента Украины считают, что ликвидация наличных денег приведет к исчезновению коррупции в стране практически на 100%
    Гениально... Если это произойдет, это будет величайшее ограбление народа в истории. Страна, периодически попадающая в "блэк-аут", то есть оставаясь без электричества и с пропадающим интернетом, лишит наличных денег народонаселение... Гениально
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:06
    +1
    Украинские власти обсуждают полный запрет наличных денег в стране для борьбы с коррупцией
    ХА, ХА, ХА, будут "борзыми щенками" БРАТЬ! Про всякое разное прочее... не, не, не, даже перечислять не хочется, фантазия не такая буйная, как у некоторых.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:07
    0
    с карт тырить ещё не научились? не поверю!!!!
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 12:30
      +2
      Цитата: Mouse
      с карт тырить ещё не научились? не поверю!!!!

      В этом они большие специалисты. Большинство "служб безопасности" банков с окраины. Тырят давно и продуктивно. yes
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:08
    +1
    Как можно запретить хождение наличных денег? Нет, гривну можно изъять из оборота, но как быть с долларом, евро, другой валютой? Когда в 90-е рубль обесценивался, использовали доллар и марку, пусть не в магазине, но с рук. То же самое будет.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 12:36
      +1
      Тогда бартер в моду вошёл, помню. Лучше синица в руках...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:12
    0
    Украина хочет стать «первой в мире экономикой без наличных денег».
    Они еще считают себя страной с наличием экономики существуя, как паразит за счет вливаний Запада? Да и верно зачем народу в стране наличные деньги если руководители свои давно вывезли за рубеж и в инвалюте. Ввести карточки на покупку товаров первой необходимости, вернуться к натуральному обмену где ходовым товаром будет стрелковое оружие, патроны и гранаты, за которые можно будет выменять что-нибудь украденное на приусадебном участке соседа... Вот она счастливая жизнь и никаких ЕС не нужно. Еще представители ЕС приедут за обменом опытом надувательства своего населения. Дерзайте.
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 12:16
    0
    остальной мир скажет спасибо за подобный эксперимент и десяток новых идей для реализации подкинет
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:19
    +1
    Это больше похоже на контроль микродоходов, от мелких услуг. Для коррупционера это никак не отразится, так как можно получать взятки как через материальные ценности, ценные бумаги или вообще организовать фирму "рога и капыта", через которую будут проводить взятки в виде оплаты каких либо услуг. Да и про инвалюту всегда можно помнить. А вот если вы поблагодарите другого водителя за то, что он вам помог или соседа за то, что родственникам на могилке скосил, то вот тут можно и налог впаять, за доходы. Ну и естественно бабульке предъяву сделать, за то что пару килограмм редиски с дачи продала.
    Вся беда в том, что наши идут этим же путём и точно теми же причинами оправдывают эту глупость. (Скорее даже экономический саботаж)
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:22
    +1
    Украинские власти обсуждают полный запрет наличных денег в стране
    хотелось бы на это посмотреть, особо в деревнях
    в какое место тут будут карту тыкать?
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:25
    0
    А чё не в детстве всем руки отрубать? winked Очень действенный способ против коррупции. wink Это наверное будет следующим этапом борьбы. lol
  12. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 12:36
    -4
    На самом деле идея очень здравая.
    У меня такая же возникла лет 10 назад.
    Полный переход на безналичные формвюы оплат, полностью контролируют все покупки и платежи.
    Ты не сможешь дать взятку.
    А он, коррупционер л.ього уровня, от гаишника, до мэра не сможет, что либо купить, кроме той суммы, которая есть у него на счёте (поступлений от зарплаты).
    Частные переводы ему на счёт?
    Так они же все проходят через налоговую сразу.
    стройка дома, виллы, покупка машины и т.д ) которое по себестоимости дороже его официальных поступлений? Сразу звоночек. Автоматически.
    И на дядю Васю не купишь ничего, у него такая же ситуация.Ну нельзя купить свыше того, что у тебя есть.
    А если кто-то тебе перевел, то оба объясняются в налоговой. Сразу.
    Покупка для кого-то золота, шуб, мешков с цементом, кирпичом - это все станет неинтересным.
    Коррупсионерам нужны много свободных денег. Они их тратить хотят на то, что считают нужным. На ежедневные обеды с крабами, на шлюх дорогих, на поездки заграничные.
    На яхты заморские.
    И это они делают как раз на наличные. Те самые, которые идут с самого низа мелкими ручейками. Собираясь в огромные реки. Денег. Наличных.
    К тому же.
    И так во всех областях деятельности человека.

    Устранение наличных даёт государству триллионы выгоды.
    Устранение монетных дворов.
    Затраты на разработку, защиту, печатание денег.уничтодение ветхих денег.
    Устранение инкассации.
    Устранение преступности , связанной с нападением на инкассаторов и кражу наличных.
    Это триллионы.
    В первое время их можно направить на 2 обязательные проблемы.
    1. Обеспечение стабильной и защищённой связью на территории всей страны.
    2. Гарантированно защищённая система учёта транзакций и хранения финансовой информацией.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: SovAr238A
      На самом деле идея очень здравая.
      У меня такая же возникла лет 10 назад.

      в сегодняшних реалиях идея ИДИОТСКАЯ
      а 10 лет назад так вообще не осуществимая, вы удивитесь но кроме городов есть еще жизнь в сельской местности и далеко не везде есть связь, не рах сталкивался в поселковых магазинах, связь пропала и карту можно использовать только как закладку, нет в этот момент налика, идешь лесом
      Цитата: SovAr238A
      Ты не сможешь дать взятку.

      Цитата: SovAr238A
      Ты не сможешь дать взятку.

      вам 10 лет?!
      я не отходя от кассы кучу вариантов придумаю
      Цитата: SovAr238A
      Так они же все проходят через налоговую сразу.

      блажен кто верует
      Цитата: SovAr238A
      то оба объясняются в налоговой. Сразу.

      у меня ближайшая налоговая в 70 км
      Цитата: SovAr238A
      Устранение монетных дворов.

      господи откуда такие дилетанты берутся?!
      вы реально считаете, что монетные дворы с утра до вечера деньги печатают?!!!!
      так и хочется процитаровать лаврова
      Цитата: SovAr238A
      Обеспечение стабильной и защищённой связью на территории всей страны.

      прежде чем переходить на 100 процентный безнал, государство ОБЯЗАНО обеспечить бесперебойную связь в ЛЮБОЙ точке страны

      мальчик, иди учи уроки
    2. Световит
      Световит Сегодня, 13:14
      0
      Слышали про криптовалюты? Все укрокоррупционеры от военкомов до верхушки укрорейха держат своё непосильно наворованное в анонимных криптокошельках, а в наличке. А планируется обычное ограбление население.
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:38
    0
    Вполне нормальное решение - запретить хождение фантиков в стране, все равно ничем не обеспечены, при этом выпуск банкнот конкурирует с выпуском туалетной бумаги. Без налички обойтись можно, а вот без.....никак, цэевропэйцы.