Зеленодольский ССЗ анонсировал спуск на воду малого ракетного корабля «Туча» проекта 22800 «Каракурт»

Очередной малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" готовится к спуску на воду, церемония пройдет на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Речь идет о МРК "Туча", заложенном в 2019 году, мероприятие будет приурочено к Дню празднования Дня кораблестроителя и пройдет в пятницу, 30 июня 2023 года. После достройки на воде и прохождения положенных испытаний корабль отправится служить на Черноморский флот. Стоить отметить, что Зеленодольский ССЗ и его филиал в Керчи "Залив" строят корабли для Черноморского флота и Каспийской флотилии, для Балтийского флота МРК строит "Пелла" из Отрадного, а Тихоокеанский флот обеспечивает кораблями Амурский судостроительный завод.
МРК "Туча" был заложен в конце февраля 2019 года, является четвертым кораблем проекта "Каракурт" из пяти, контракт на строительство которых получил Зеленодольский ССЗ. При этом три первых корабля серии были заложены на ССЗ "Залив" в Керчи.
Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.
Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.