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Зеленодольский ССЗ анонсировал спуск на воду малого ракетного корабля «Туча» проекта 22800 «Каракурт»

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Зеленодольский ССЗ анонсировал спуск на воду малого ракетного корабля «Туча» проекта 22800 «Каракурт»

Очередной малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" готовится к спуску на воду, церемония пройдет на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.


Речь идет о МРК "Туча", заложенном в 2019 году, мероприятие будет приурочено к Дню празднования Дня кораблестроителя и пройдет в пятницу, 30 июня 2023 года. После достройки на воде и прохождения положенных испытаний корабль отправится служить на Черноморский флот. Стоить отметить, что Зеленодольский ССЗ и его филиал в Керчи "Залив" строят корабли для Черноморского флота и Каспийской флотилии, для Балтийского флота МРК строит "Пелла" из Отрадного, а Тихоокеанский флот обеспечивает кораблями Амурский судостроительный завод.

МРК "Туча" был заложен в конце февраля 2019 года, является четвертым кораблем проекта "Каракурт" из пяти, контракт на строительство которых получил Зеленодольский ССЗ. При этом три первых корабля серии были заложены на ССЗ "Залив" в Керчи.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:55
    0
    Кораблик очень нужный.
    Сегодня для ВМФ наиглавнейшее - укрепление КЧФ. Раньше или позже будет грандиозная десантная операция где-то между Одессой и Вилково, в районе Татарбунар.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:05
      -1
      Цитата: Румaтa
      Кораблик очень нужный.
      Сегодня для ВМФ наиглавнейшее - укрепление КЧФ. Раньше или позже будет грандиозная десантная операция где-то между Одессой и Вилково, в районе Татарбунар.

      Забудьте про десантные операции. В Мариуполе вражина по нашим БДК хорошо отработала. Для десантных операций у нас нет никаких возможностей. Разве что на Берег Слоновой Кости можем высадится.
      Каракурт пожалуй самый удачный серийный проект в наши дни. Вот бы также клепали 22350М. feel
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:17
        +2
        Цитата: Бородач
        В Мариуполе вражина по нашим БДК хорошо отработала.

        В Мариуполе?????? Это когда?
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:20
          +1
          Цитата: svp67
          В Мариуполе?????? Это когда?

          Случай с БДК "Саратов" был в Бердянске. Товарищ выше явно не опохмелился, не спрашивайте его.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:21
      +1
      Цитата: Румaтa
      Раньше или позже будет грандиозная десантная операция где-то между Одессой и Вилково, в районе Татарбунар.

      И чем этот кораблик там сильно поможет? Так и представляю себе дуэль он, со своей 76, 2-мм пушкой главного калибра и 155-мм САО "Цезарь"... Если честно, то я бы тут больше на "Цезаря" ставил, особенно учитывая наличия у них "Экскалибуров"
      малого ракетного корабля «Туча»
      Жаль, что "дивизион плохой погоды" "разорвали" на два флота, "Вихрь" и "Буря" - БФ, "Туча" и "Тайфун" - ЧФ
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:29
        0
        МРК "Циклон" проекта 22800 на ЧФ. И не факт что "Бурю" не переименуют в город. Там на БФ своя атмосфера.
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 13:05
      0
      "раньше или позже будет грандиозная десантная операция"
      Не гони лошадей. Для десантной операции надо : 1 совместные действия с моря и суши.
      2) необходимо равенство, как минимум, сил. У нас сейчас 600 - 620 000,у них 1,350,есть данные, что уже 1,600 000.
      3)нужен ГРАМОТНЫЙ и волевой Адмирал. А у нас адмиралами напряг
      Герой Советского Союза, Адмирал Исаков,, считал, что в император ком флоте, после гибели адмирала Макаров, были :Эссен, талантливый и храбрый, Колчак храбрый Адмирал, но меньший кругозор.
      Адмирал Кузнецов, в Советском Союзе выделял: Л. Геллера, Горшкова Головкой.
      После них прервалась плеяда талантливых адмиралов
      4)пока сухопутный войска не подойдут ближе к Одессе и Неколаеву, морская операция бессмысленна. Они противокарабельными ракетами, расстреляют флот
  2. Тестов
    Тестов Сегодня, 12:56
    0
    Вот интересно, директора заводов, что "Каракурты" строят, в Питер маршем к вождям ОСК поплывут? Или в Москву к руководству Правительства РФ? С двигателями для новых кораблей РФ что-то будет решать или заложенный в 2016 году "Козельск" флот получит в 2026 году? Или новые корабли этого проекта нужны только ЧФ РФ, а БФ может и подождать год-два-три?
  3. УВБ
    УВБ Сегодня, 12:58
    0
    Цитата: Бородач
    Вот бы также клепали 22350М

    4 года от закладки до спуска кораблика в 800 тонн это называется "клепали"?