Западная пресса: Доля нефти из РФ в индийском импорте достигла 46 процентов

По состоянию на май текущего года Россия сумела обеспечить почти половину импорта нефти в Индии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler. Так, по информации, имеющейся в распоряжении информагентства, доля нефти из РФ в индийском импорте достигла показателя в 46%, который стал рекордным за всё это время.Также стоит отметить, что ранее агентство со ссылкой на данные компании Vortexa, представляющей аналитику по энергетическому сектору, уже сообщало о том, что в прошлом месяце Нью-Дели установил новый рекорд по закупкам российского «чёрного золота». Его объёмы составили 1,96 б/с (хотя ещё неделей ранее он находился на уровне 1,71 баррелей в сутки), что на 15% больше апрельских показателей.Таким образом, рост поставок в Индию этого вида топлива из России обусловлен, прежде всего, его привлекательной стоимостью. В частности, как указывало ранее Министерство торговли и промышленности этой страны, закупочная цена на российскую нефть в апреле находилась на уровне 68,21 долларов, в то время как «чёрное золото» из Саудовской Аравии и Ирана обходилась ей в $86,96 и практически в 78$ за баррель, соответственно.Более того Bloomberg обращает внимание и на ещё один немаловажный факт, связанный с экспортом нефти из РФ в Индию, а именно с тем, что Нью-Дели явно не был готов к такому росту поставок. Всё дело в том, что некоторые индийские НПЗ не предназначались для переработки данного вида сырья, содержащего большое количество серы, как и в случае с российским жидким топливом.Более того, как рассказал в беседе с агентством один из руководителей индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum, пожелавший остаться неизвестным, лишь 10% перерабатываемого топлива относится к нефти российского происхождения. Однако на более новых заводах корпорации этот показатель доходит до 40%.