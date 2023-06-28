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Западная пресса: Доля нефти из РФ в индийском импорте достигла 46 процентов

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Западная пресса: Доля нефти из РФ в индийском импорте достигла 46 процентов

По состоянию на май текущего года Россия сумела обеспечить почти половину импорта нефти в Индии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler. Так, по информации, имеющейся в распоряжении информагентства, доля нефти из РФ в индийском импорте достигла показателя в 46%, который стал рекордным за всё это время.


Также стоит отметить, что ранее агентство со ссылкой на данные компании Vortexa, представляющей аналитику по энергетическому сектору, уже сообщало о том, что в прошлом месяце Нью-Дели установил новый рекорд по закупкам российского «чёрного золота». Его объёмы составили 1,96 б/с (хотя ещё неделей ранее он находился на уровне 1,71 баррелей в сутки), что на 15% больше апрельских показателей.

Таким образом, рост поставок в Индию этого вида топлива из России обусловлен, прежде всего, его привлекательной стоимостью. В частности, как указывало ранее Министерство торговли и промышленности этой страны, закупочная цена на российскую нефть в апреле находилась на уровне 68,21 долларов, в то время как «чёрное золото» из Саудовской Аравии и Ирана обходилась ей в $86,96 и практически в 78$ за баррель, соответственно.

Более того Bloomberg обращает внимание и на ещё один немаловажный факт, связанный с экспортом нефти из РФ в Индию, а именно с тем, что Нью-Дели явно не был готов к такому росту поставок. Всё дело в том, что некоторые индийские НПЗ не предназначались для переработки данного вида сырья, содержащего большое количество серы, как и в случае с российским жидким топливом.

Более того, как рассказал в беседе с агентством один из руководителей индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum, пожелавший остаться неизвестным, лишь 10% перерабатываемого топлива относится к нефти российского происхождения. Однако на более новых заводах корпорации этот показатель доходит до 40%.
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/
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7 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 12:02
    +2
    Гм. А расчеты Индия с РФ в какой валюте ведет?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:07
      +3
      В неликвидной рупии в основном.. Которую непонятно куда девать - тем более что сами танцоры диско как-то за неё продавать свои товары не рвутся. Даже партию слонов для народного хозяйства России за неё не укупишь, что особо печалит..
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:07
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Гм. А расчеты Индия с РФ в какой валюте ведет?

      Разумеется не в шекелях. Хотя можно и попробовать.
      1. grem
        grem Сегодня, 12:19
        +1
        Цитата: Бородач
        Цитата: Арон Заави
        Гм. А расчеты Индия с РФ в какой валюте ведет?

        Разумеется не в шекелях. Хотя можно и попробовать.

        ха ха ха good Посмеялся от души ..Арона и К из Израиля ,это очень интересует ..Прибыли мимо них проплывают !!!!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:15
    -1
    Сечин ,"проказник" за этим делом точно стоит.И на счёт расчёта в Рупиях ,он уже сказал в марте, апреле - мы ищем возможность расчёта в рупиях и он долго будет эти возможности искать.Оно ему надо ?.Роснефть часть нефти в Индию ,сама себе поставляет на переработку.После переработки,запад оплачивает нефтепродукты в свой валюте.Похоже Сечин выточил хитрый болт с двухзаходной резьбой для запада.Лукойл и Роснефть ещё и на севере с нефтью веселятся ,обходя санкции.Лавров ездил в Индию спасать только госденьги ,а не деньги частников - у тех расчёт не в рупиях.Похоже мы попали с военным экспортом - тоже неприятно.
  3. grem
    grem Сегодня, 12:17
    0
    доля нефти из РФ в индийском импорте достигла показателя в 46%, который стал рекордным за всё это время.

    Ну радоваться особо нечего ,это депинговые цены (цена низкая) ..Единственно что подсадим их на нашу нефтяную и газовую иглу ..
    По любому деньги России сейчас очень нужны ..Война дело дорогое очень !
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:31
    0
    Тут можно сказать только одно, что Индия хорошо зарабатывает на перепродаже российской нефти получая ее по дешевке, но при этом, как бы нам помогает в ее реализации.