Прожигание проходов в минных полях при помощи системы «Змей Горыныч» попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть работу экипажа самоходной реактивной системы разминирования УР-77 "Метеорит", также известной как "Змей Горыныч".На кадрах запечатлен процесс прожигания проходов в оборудованных противником минных полях, а также уничтожение опорных пунктов ВСУ на Красно-Лиманском направлении.Система УР-77 "Метеорит" была разработана в СССР на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". "Змей Горыныч" способен во время боя прожигать ходы шириной около шести метров и длиной до 90 метров в противотанковых минных полях. Также УР-77 способна расчищать противопехотные минные поля от мин нажимного действия М14 американского производства.Процесс разминирования осуществляется путем воздействия на взрыватель мины ударной волны, возникшей после взрыва заряда. При этом, однако, не гарантируется полное разминирование ввиду того, что могут остаться целыми мины, оснащенные взрывателями двукратного нажатия, такие, как, например, мины ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем № 5 Mk4, а также противопехотные мины натяжного действия. Кроме того, не реагируют на взрывную волну мины, оснащенные магнитными, сейсмическими и инфракрасными взрывателями.В кормовой части корпуса машины размещается пусковая установка с боекомплектом из двух зарядов марок УЗ-67, УЗП-77 и ЗРШ. Один полный цикл разминирования занимает около 3—5 минут. Перезарядка занимает около 30—40 минут.