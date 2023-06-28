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Прожигание проходов в минных полях при помощи системы «Змей Горыныч» попало в кадр

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Прожигание проходов в минных полях при помощи системы «Змей Горыныч» попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть работу экипажа самоходной реактивной системы разминирования УР-77 "Метеорит", также известной как "Змей Горыныч".


На кадрах запечатлен процесс прожигания проходов в оборудованных противником минных полях, а также уничтожение опорных пунктов ВСУ на Красно-Лиманском направлении.




Система УР-77 "Метеорит" была разработана в СССР на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". "Змей Горыныч" способен во время боя прожигать ходы шириной около шести метров и длиной до 90 метров в противотанковых минных полях. Также УР-77 способна расчищать противопехотные минные поля от мин нажимного действия М14 американского производства.

Процесс разминирования осуществляется путем воздействия на взрыватель мины ударной волны, возникшей после взрыва заряда. При этом, однако, не гарантируется полное разминирование ввиду того, что могут остаться целыми мины, оснащенные взрывателями двукратного нажатия, такие, как, например, мины ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем № 5 Mk4, а также противопехотные мины натяжного действия. Кроме того, не реагируют на взрывную волну мины, оснащенные магнитными, сейсмическими и инфракрасными взрывателями.

В кормовой части корпуса машины размещается пусковая установка с боекомплектом из двух зарядов марок УЗ-67, УЗП-77 и ЗРШ. Один полный цикл разминирования занимает около 3—5 минут. Перезарядка занимает около 30—40 минут.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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7 комментариев
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  1. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 12:47
    +1
    Может кто-то из знающих объяснить что там следом тянется как резинка? А то не раз видел, а как работает не очень понятно.
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 12:51
      +4
      не то чтобы очень знающий, но - реактивный снаряд на картинке - это своего рода буксир для шлангов набитых взрывчаткой, которые детонируя и расчищают проходы для техники
    2. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 12:51
      +7
      резинка это и есть толстые канаты взрывчатки а спереди реактивный тягач который их тянет вперед который в виде ракеты...принцип тот же что выпущенный болт из арбалета к которому прикреплен трос или веревка
      1. ddmitrij
        ddmitrij Сегодня, 13:23
        0
        О! Благодарю. Весьма доходчивое объяснение
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:54
      +2
      Это стабилизатор в виде троса.Он же и кабель для подрыва заряда
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 13:20
      +2
      Цитата: ddmitrij
      Может кто-то из знающих объяснить что там следом тянется как резинка?

      Грубо говоря, это "пожарный рукав набитый ВВ", именно подрыв его приводит к расчистке прохода
      На кадрах запечатлен процесс прожигания проходов в оборудованных противником минных полях,
      Ну прям "джедайский меч" )))
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 13:25
        0
        Цитата: svp67
        Ну прям "джедайский меч"

        https://dzen.ru/video/watch/6499c5fbb13ccb080050d7bc?share_to=telegram laughing