Боевики ВСУ «подняли украинский флаг» на Курдюмовской дамбе южнее Артемовска, после чего быстро убежали

В интернете появились кадры «поднятия украинского флага» боевиками ВСУ на Курдюмовской дамбе южнее Артемовска, который в настоящее время контролируется российскими войсками. Эти кадры тут же стали распространять украинские средства массовой информации.Как мы понимаем, украинские формирования пытаются распространять в медиапространстве мифы о своих «успехах» на разных направлениях. Ранее сообщалось, что ВСУ ведут успешные штурмовые действия в районе н.п. Курдюмовка на Артемовском направлении.На опубликованных украинской прессой кадрах мы видим, как боевик ВСУ быстро, с флагом Украины в руках, подбегает к возвышенному месту. Затем он втыкает древко флага в землю и очень быстро бежит назад. Вряд ли такую процедуру можно назвать «водружением флага». Скорее это типичная провокационная «картинка» для средств массовой информации.Скорость, с которой украинский боевик ретировался с места «водружения флага», свидетельствует о том, что этот участок хорошо простреливается российскими войсками. Но для украинских командиров главное – «картинка», поэтому они либо рискуют ради нее жизнями принудительно мобилизованных украинцев, либо находят «отморозков», желающих покрасоваться и пренебрегающих собственной безопасностью.В любом случае, говорить о серьезных успехах ВСУ на Артемовском направлении не следует. Контрнаступление украинских формирований явно «захлебывается», и это уже признают и на Западе, а одним и лучших свидетельств тому является появление в западных СМИ большого количества статей о том, что положение ВСУ сложное, а летом 2023 года могут начаться некие переговоры.