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Боевики ВСУ «подняли украинский флаг» на Курдюмовской дамбе южнее Артемовска, после чего быстро убежали

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Боевики ВСУ «подняли украинский флаг» на Курдюмовской дамбе южнее Артемовска, после чего быстро убежали

В интернете появились кадры «поднятия украинского флага» боевиками ВСУ на Курдюмовской дамбе южнее Артемовска, который в настоящее время контролируется российскими войсками. Эти кадры тут же стали распространять украинские средства массовой информации.


Как мы понимаем, украинские формирования пытаются распространять в медиапространстве мифы о своих «успехах» на разных направлениях. Ранее сообщалось, что ВСУ ведут успешные штурмовые действия в районе н.п. Курдюмовка на Артемовском направлении.

На опубликованных украинской прессой кадрах мы видим, как боевик ВСУ быстро, с флагом Украины в руках, подбегает к возвышенному месту. Затем он втыкает древко флага в землю и очень быстро бежит назад. Вряд ли такую процедуру можно назвать «водружением флага». Скорее это типичная провокационная «картинка» для средств массовой информации.




Скорость, с которой украинский боевик ретировался с места «водружения флага», свидетельствует о том, что этот участок хорошо простреливается российскими войсками. Но для украинских командиров главное – «картинка», поэтому они либо рискуют ради нее жизнями принудительно мобилизованных украинцев, либо находят «отморозков», желающих покрасоваться и пренебрегающих собственной безопасностью.


В любом случае, говорить о серьезных успехах ВСУ на Артемовском направлении не следует. Контрнаступление украинских формирований явно «захлебывается», и это уже признают и на Западе, а одним и лучших свидетельств тому является появление в западных СМИ большого количества статей о том, что положение ВСУ сложное, а летом 2023 года могут начаться некие переговоры.
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16 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 12:25
    +1
    Ну-ну... флаг подняли лишь для пиара, не более того.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:43
      +2
      Цитата: Kojote21
      Ну-ну... флаг подняли лишь для пиара, не более того.

      Ссаную тряпку сушить повесили...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:25
    +8
    Походу, флажёк с о. Змеиный, так и кочует...., как и пограничный столб. Завтра недоумок пролезет на крышу ГУМА и сфоткается, что тогда? Усё, Москва пала? А если из Владика будут подобные селфи, все - перемога до Тихого океяна, здравствуй япона-мама?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:29
      +3
      Цитата: Uprun
      Походу, флажёк с о. Змеиный, так и кочует...., как и пограничный столб.

      Но как то все упускают, что ранее в том районе они были значительно западнее, а сейчас вот уже до дамбы доползли
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:35
        +1
        Так они и в Грайвороне отметились в Белгородском. Правда флаг почему-то не ставили. Не сообразили наверное
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 12:48
          0
          Цитата: igorbrsv
          Так они и в Грайвороне отметились в Белгородском. Правда флаг почему-то не ставили. Не сообразили наверное

          Не успели, драпать пришлось...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:29
    +3
    Так поднимали и в Москве,в общаге МГУ,,кажется.Но это не знчит,что всуки захватили МГУ..Хотя,судя по некоторым персонажам в высшем образовании,возможно все..
  4. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 12:30
    0
    На границе с Белгородом тоже столб поднимали , все смеялись. Теперь там совсем не смешно, враг продавливает, и таким образом тоже. Дай бог мужества нашим пацанам.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 12:30
    -1
    На каждой кочке флагов навтыкают. Над туалетом деревенским... Взятие стратегической высоты.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:34
      0
      А что не так?Обозначают свое присутствие.Дня три назад в этом районе всуками и не пахло.О чем это говорит?
      1. Виктор Сергеев
        Виктор Сергеев Сегодня, 12:48
        -1
        Это означает, что ВСУ четко выполняют план по утилизации укровояк, сами идут на убой, отлично, молодцы.
      2. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 13:12
        +1
        Вагнеры тоже флаги ставили, причем на крышах, что поопаснее будет. Да и Курдюмовку кажется Вагнеры взяли, а теперь регулярные ВС РФ с успехом всё отдают назад....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:34
    -1
    втыкает древко флага в землю и очень быстро бежит назад
    Но не всегда удается убежать, как получилось с пограничным столбом. Честно говоря больше на цирк похоже. Скоро будет достаточно ногу у дерева поднять, чтобы пометить "свою" территорию.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:48
    0
    Охотно верю. Позерство- у укров- в крови. Насмотрелся на это. Типичная хуторянская недоразвитость.)))
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:23
    0
    Скорость, с которой украинский боевик ретировался с места «водружения флага», свидетельствует о том, что этот участок хорошо простреливается российскими войсками.
    Если смог убежать обратно, значит не так уж и хорошо. Хотя может это ему просто посчастливилось, бывает и такое.
  9. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:29
    0
    Туда бежал с флагом, по нему стреляли. Оттуда бежит без флага, опять по нему стреляют. Какая интересная у людей жизнь...