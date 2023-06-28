Власти ЦАР готовы принять любую другую российскую военную группу в случае ухода ЧВК «Вагнер»

Если ЧВК «Вагнер» по какой-либо причине будет отозвана из Центральноафриканской республики, то власти страны примут любую другую группу из России по обеспечению безопасности. Об этом заявил советник президента ЦАР Фиделе Гуанджика.
По утверждению центральноафриканского чиновника, в стране не собираются прекращать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности после известных событий с ЧВК «Вагнер».
Если Москва решит их отозвать и прислать нам «бетховенов» или «моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут
- подчеркнул советник президента ЦАР.
Таким образом, ситуация с выступлением Евгения Пригожина не повлияла на российские позиции на Африканском континенте. Как мы прекрасно понимаем, история военного сотрудничества африканских стран с нашим государством уходит своими корнями в советскую эпоху. Африканские страны прекрасно понимают, что наши военные советники и инструкторы приносят им большую пользу в плане обеспечения национальной безопасности и государственного суверенитета в том числе.
Как известно, ЧВК «Вагнер» активно работает в Центральноафриканской республике, где правительству была оказана бесценная помощь в плане борьбы с повстанческими группировками. Кроме того, с помощью России удалось свести к минимуму влияние европейских неоколонизаторов в целом ряде стран Африки. Особенно мощный удар был нанесен по позициям Франции в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, откуда французских военных просто выгнали.