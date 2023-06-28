Военное обозрение
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Власти ЦАР готовы принять любую другую российскую военную группу в случае ухода ЧВК «Вагнер»

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Власти ЦАР готовы принять любую другую российскую военную группу в случае ухода ЧВК «Вагнер»

Если ЧВК «Вагнер» по какой-либо причине будет отозвана из Центральноафриканской республики, то власти страны примут любую другую группу из России по обеспечению безопасности. Об этом заявил советник президента ЦАР Фиделе Гуанджика.


По утверждению центральноафриканского чиновника, в стране не собираются прекращать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности после известных событий с ЧВК «Вагнер».

Если Москва решит их отозвать и прислать нам «бетховенов» или «моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут

- подчеркнул советник президента ЦАР.

Таким образом, ситуация с выступлением Евгения Пригожина не повлияла на российские позиции на Африканском континенте. Как мы прекрасно понимаем, история военного сотрудничества африканских стран с нашим государством уходит своими корнями в советскую эпоху. Африканские страны прекрасно понимают, что наши военные советники и инструкторы приносят им большую пользу в плане обеспечения национальной безопасности и государственного суверенитета в том числе.

Как известно, ЧВК «Вагнер» активно работает в Центральноафриканской республике, где правительству была оказана бесценная помощь в плане борьбы с повстанческими группировками. Кроме того, с помощью России удалось свести к минимуму влияние европейских неоколонизаторов в целом ряде стран Африки. Особенно мощный удар был нанесен по позициям Франции в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, откуда французских военных просто выгнали.
Использованы фотографии:
Wikipedia / UN Security Council
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11 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:29
    +1
    Надо туда Стрелкова/Гиркина отправить.. надоел уже своим нытьем
    1. grem
      grem Сегодня, 12:32
      +2
      Цитата: Buyan
      Надо туда Стрелкова/Гиркина отправить.. надоел уже своим нытьем

      Да критиковать любой может и деньги зарабатывать А вот музыканты наши теперь без работы не останутся ..Сейчас они нарасхват ,особенно в Африке и т.д. Иметь охрану "Вагнер" это уже престиж во мноих странах третьего мира и любые деньги готовы платить,лишь бы объявить своим противникам ,что меня охраняют Русские из "Вагнера" !
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:34
        +2
        Цитата: grem
        Да критиковать любой может и деньги зарабатывать А вот музыканты наши теперь без работы не останутся ..Сейчас они нарасхват ,особенно в Африке и т.д. Иметь охрану "Вагнер" это уже престиж во мноих странах третьего мира !

        Только США осложнили их деятельность, скорее всего будут сотрудников при удобном случае задерживать и в США перевозить. То что они Российские само по себе для них как для быка красная тряпка, а то что они участвовали в СВО это западу и США в частности "очень не нравится".
      2. Aken
        Aken Сегодня, 12:48
        -1
        Сегодня зафиксирован вброс - Африка категорически отказывается от Вагнера.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:40
      +4
      Как бы не поливали грязью ЧВК, но есть "деликатные" военные задачи где официально страна не может участвовать, так что полностью отказаться от ЧВК не удастся, другой главный вопрос к Шойгу и Герасимову ПОЧЕМУ в СВО вместо регулярных войск воюют ЧВК ??? Где реформа армии ???
      1. sibiryk
        sibiryk Сегодня, 12:55
        -1
        Цитата: Silver99
        Как бы не поливали грязью ЧВК...

        Вообще-то, их никто не поливал и не поливает, самооблился их куратор и некоторые старшие командиры, но государство даже сделало им снисхождение, ВГК во вчерашнем выступлении вроде все распедалил. Заслуг за ними предостаточно,это объективно.
  2. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 12:29
    -5
    Я с района таких ребят могу привести - Вагнер разбежится!lol
    1. grem
      grem Сегодня, 12:41
      +1
      Цитата: Сулла__Славный
      Я с района таких ребят могу привести - Вагнер разбежится!lol

      ха ха ха Ну можете ,но вы не Пригожин !!!! laughing hi
    2. Aken
      Aken Сегодня, 12:49
      -1
      Сначала пусть Ахмат разгонят. Как квалификационный тест.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:32
    +1
    Не отзовут, пусть африканцы не переживают. Может чуточку дороже обходиться будут.
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 12:36
    +1
    . прислать нам «бетховенов» или «моцартов»,

    Фанерного с бабами возьмёте??