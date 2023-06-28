Если Москва решит их отозвать и прислать нам «бетховенов» или «моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут

Если ЧВК «Вагнер» по какой-либо причине будет отозвана из Центральноафриканской республики, то власти страны примут любую другую группу из России по обеспечению безопасности. Об этом заявил советник президента ЦАР Фиделе Гуанджика.По утверждению центральноафриканского чиновника, в стране не собираются прекращать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности после известных событий с ЧВК «Вагнер».- подчеркнул советник президента ЦАР.Таким образом, ситуация с выступлением Евгения Пригожина не повлияла на российские позиции на Африканском континенте. Как мы прекрасно понимаем, история военного сотрудничества африканских стран с нашим государством уходит своими корнями в советскую эпоху. Африканские страны прекрасно понимают, что наши военные советники и инструкторы приносят им большую пользу в плане обеспечения национальной безопасности и государственного суверенитета в том числе.Как известно, ЧВК «Вагнер» активно работает в Центральноафриканской республике, где правительству была оказана бесценная помощь в плане борьбы с повстанческими группировками. Кроме того, с помощью России удалось свести к минимуму влияние европейских неоколонизаторов в целом ряде стран Африки. Особенно мощный удар был нанесен по позициям Франции в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, откуда французских военных просто выгнали.