Джо Байден является президентом, скомпрометировавшим себя. И в Китае всем также прекрасно известно о том, насколько он скомпрометирован. Так что он находится под полным контролем этой страны

45-й президент США Дональд Трамп представил свою точку зрения о текущем положении дел в стране. По словам бывшего хозяина Белого Дома, Китай осуществляет полный контроль над нынешним главой американского государства Джо Байденом. Своё мнение Трамп озвучил в ходе своего выступления на мероприятии, организованном в штате Нью-Гэмпшир.Как указал 45-й президент Соединённых Штатов, администрация действующего американского лидера никак не реагирует на недавние сообщения об активизации действий КНР на Кубе. Таким образом, он связал это событие с получением семьёй Байдена определённой суммы денег со стороны китайских компаний.– отметил бывший американский президент.В то же время, считает политик, в случае его переизбрания, он сумеет добиться того, что официальный Пекин уберёт всё своё военное и разведывательное оборудование с Кубы в течение 48 часов.Кстати говоря, в этом контексте заслуживает внимания и сообщение, сделанное ранее газетой The Washington Post о том, что ещё в марте прошлого года сын нынешнего американского лидера Хантер Байден, предположительно, получил взятку в размере 5 млн долларов от китайской энергетической компании CEFC. Уже в июне 2023 газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники ряда американских чиновников и данные разведки, сообщала о якобы договорённостях китайских властей с Гаваной о строительстве военного тренировочного лагеря, что приведёт к размещению китайских войск в регионе на постоянной основе.Напомним, что 12 июня официальный представитель МИД КНР в своём заявлении расценил информацию о расположении китайской базе на Кубе как несоответствующую действительности.