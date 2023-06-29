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Трамп: администрация Байдена никак не реагирует на активизацию Китая на Кубе

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Трамп: администрация Байдена никак не реагирует на активизацию Китая на Кубе

45-й президент США Дональд Трамп представил свою точку зрения о текущем положении дел в стране. По словам бывшего хозяина Белого Дома, Китай осуществляет полный контроль над нынешним главой американского государства Джо Байденом. Своё мнение Трамп озвучил в ходе своего выступления на мероприятии, организованном в штате Нью-Гэмпшир.


Как указал 45-й президент Соединённых Штатов, администрация действующего американского лидера никак не реагирует на недавние сообщения об активизации действий КНР на Кубе. Таким образом, он связал это событие с получением семьёй Байдена определённой суммы денег со стороны китайских компаний.

Джо Байден является президентом, скомпрометировавшим себя. И в Китае всем также прекрасно известно о том, насколько он скомпрометирован. Так что он находится под полным контролем этой страны

– отметил бывший американский президент.

В то же время, считает политик, в случае его переизбрания, он сумеет добиться того, что официальный Пекин уберёт всё своё военное и разведывательное оборудование с Кубы в течение 48 часов.

Кстати говоря, в этом контексте заслуживает внимания и сообщение, сделанное ранее газетой The Washington Post о том, что ещё в марте прошлого года сын нынешнего американского лидера Хантер Байден, предположительно, получил взятку в размере 5 млн долларов от китайской энергетической компании CEFC. Уже в июне 2023 газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники ряда американских чиновников и данные разведки, сообщала о якобы договорённостях китайских властей с Гаваной о строительстве военного тренировочного лагеря, что приведёт к размещению китайских войск в регионе на постоянной основе.

Напомним, что 12 июня официальный представитель МИД КНР в своём заявлении расценил информацию о расположении китайской базе на Кубе как несоответствующую действительности.
Использованы фотографии:
Соцсети/Трамп
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7 комментариев
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  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:36
    +3
    А между тем, пресс-служба Белого дома сообщает, что Байдена на ночь стали подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгких...
    Просто андроид какой-то...
    Престарелый и выживший из ума... am
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:00
      +1
      Цитата: Пауль Зиберт
      Престарелый и выживший из ума...

      Нет. ИИ, который у него вместо мозга, вышел из строя. )))
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 06:56
    +1
    Предвыборная речь: чем примитивней, тем эффективней. Но каков орел: 48 часов! laughing Интересно, в лексиконе Трампа есть слово "подонки"? Сколько прививок от ковида он себе поставил? Так это все напоминает одного деятеля...
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:24
    +1
    Ну это: "... уберёт в 48 часов..." он загнул. Да и не факт, что там есть, что-то из за чего стоит устраивать Халеймес, как в 1962 году.
  4. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 07:27
    +1
    А мы,просто разведывательный радиоэлектронный центр в Лурдесе бросили в 2002 г.
    Жест доброй воли.
    Возможности центра позволяли перехватывать данные с американских спутников связи, наземных телекоммуникационных кабелей, а также сообщения из американского центра управления полётами НАСА в близлежащем американском штате Флорида
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:42
    +1
    Наскоки Трампа понятны - через полтора года выборы и надо по возможности мочить дедушку-"скорохода". Брали с сыном взятки - да брали, но при этом Байден катит бочку на Китай не хуже Трампа в его бытность президентом. Поэтому пускай тешатся внутренними разборками, главное чтобы к "ядерному чемоданчику" не тянулись.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:53
    +1
    В то же время, считает политик, в случае его переизбрания, он сумеет добиться того, что официальный Пекин уберёт всё своё военное и разведывательное оборудование с Кубы в течение 48 часов.
    fool
    1. Оно простым американцам не мешает.
    2. Какой ценой. Уберете свои игрушки с Тайваня?