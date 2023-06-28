Британская разведка уведомила Киев о возможном формировании новой российской ударной группировки на территории Белоруссии

Переход ЧВК "Вагнер" из России в Белоруссию преследует сразу две цели, которые направлены против планов Украины и Польши. К такому выводу пришла британская разведка.По мнению британцев, размещая подразделения ЧВК "Вагнер" на своей территории, Минск пытается сорвать планы Украины, Польши и Литвы по размещению польско-литовско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG на территории Западной Украины. Как планировали в Киеве, эта бригада заменит украинские подразделения, которые должны были отправиться на фронт, поскольку резервы у ВСУ подходят к концу.Кроме того, британская разведка предполагает, что на территории Белоруссии на основе ЧВК будет сформирована новая группировка общей численностью в 30-40 тысяч человек с задачей ударить на Киев, когда у российской армии "возникнут сложности" на Запорожском направлении, и тем самым отвлечь внимание. При этом британцы утверждают, что бронетехника, артиллерия и все остальное для этой группировки уже имеется, российское Минобороны в течение 2022 и 2023 годов перебрасывало в Белоруссию вооружения, а обратно они не выводились, в отличие от личного состава.Как утверждают украинские источники, британцы уже уведомили о потенциальной опасности офис Зеленского и Генштаб ВСУ.Напомним, что первыми тревогу в связи с перемещением подразделений группы "Вагнера" в Белоруссию подняли как раз британцы, предположившие, что это является частью какой-то очень сложной операции российских спецслужб, направленной на разгром украинской армии. По мнению Лондона, переброшенные в Белоруссию отряды ударят с северного направления на Киев, или на города Западной Украины, фактически не прикрытые никем, тем самым значительно усложнив ситуацию на фронте.