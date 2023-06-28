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Британская разведка уведомила Киев о возможном формировании новой российской ударной группировки на территории Белоруссии

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Британская разведка уведомила Киев о возможном формировании новой российской ударной группировки на территории Белоруссии

Переход ЧВК "Вагнер" из России в Белоруссию преследует сразу две цели, которые направлены против планов Украины и Польши. К такому выводу пришла британская разведка.


По мнению британцев, размещая подразделения ЧВК "Вагнер" на своей территории, Минск пытается сорвать планы Украины, Польши и Литвы по размещению польско-литовско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG на территории Западной Украины. Как планировали в Киеве, эта бригада заменит украинские подразделения, которые должны были отправиться на фронт, поскольку резервы у ВСУ подходят к концу.

Кроме того, британская разведка предполагает, что на территории Белоруссии на основе ЧВК будет сформирована новая группировка общей численностью в 30-40 тысяч человек с задачей ударить на Киев, когда у российской армии "возникнут сложности" на Запорожском направлении, и тем самым отвлечь внимание. При этом британцы утверждают, что бронетехника, артиллерия и все остальное для этой группировки уже имеется, российское Минобороны в течение 2022 и 2023 годов перебрасывало в Белоруссию вооружения, а обратно они не выводились, в отличие от личного состава.

Как утверждают украинские источники, британцы уже уведомили о потенциальной опасности офис Зеленского и Генштаб ВСУ.

Напомним, что первыми тревогу в связи с перемещением подразделений группы "Вагнера" в Белоруссию подняли как раз британцы, предположившие, что это является частью какой-то очень сложной операции российских спецслужб, направленной на разгром украинской армии. По мнению Лондона, переброшенные в Белоруссию отряды ударят с северного направления на Киев, или на города Западной Украины, фактически не прикрытые никем, тем самым значительно усложнив ситуацию на фронте.
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:54
      0
      Чем поражает британская разведка как и британские учёные, так это тем, что когда им говорят - "Вы уже достали", они это воспринимают как вопрос и отвечают - "Да достали, вот Вам наше новое аналитическое сообщение". wassat
      1. Сулла__Славный
        Сулла__Славный Сегодня, 12:57
        -3
        Конечно, и такая версия - не хуже версии переворота. Типа: Вагнер ушёл в Беларусь, стал, дескать, в РФ - вне закона, поэтому ему теперь - Усё дозволено: сам себе теперь всё позволяет, может и ТЯО захватить(отнять у Колхозника) и - применить против: Украины/Польши/Литвы или Латвии или - даже коридоры Сувалкские пробивать и, типа, РФ к этому - никакого отношения не имеет...winked

        Только вот, никто в это не поверит, но РФ ведь как-то надо СВО закончить без проигрыша... РФ соревноваться с общим ВПК Запада - трудновато всё-таки... Вот и идёт дело уверенными шагами - к применению ТЯО.crying
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:39
    0
    британская разведка предполагает, что на территории Белоруссии на основе ЧВК будет сформирована новая группировка общей численностью в 30-40 тысяч человек с задачей ударить на Киев
    Порою не поймешь то ли британская разведка информирует украинскую сторону, то ли Киев информирует британскую разведку. Про возможный удар на Киев первыми заговорили как раз с украинской стороны, а про угрозу Польше поляки.
  3. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 12:41
    +1
    Я давно для себя понял, что британская разведка и британские учёные это близнецы-братья.
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 12:44
      +1
      Точно. В одной "субстанции" копаются.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:46
    -1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    первыми тревогу в связи с перемещением подразделений группы "Вагнера" в Белоруссию подняли как раз британцы, предположившие, что это является частью какой-то очень сложной операции российских спецслужб

    Видимо поэтому для "наибольшей реальности " в результате работы "Панциря" ЧВК погибли летчики и были утеряны вертолеты и самолет? Думаю это специальный взброс , для дистанцирования западных разведок от вооруженного мятежа.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 13:05
      0
      для наибольшей реальности
      на войне идут на гораздо бОльшие жертвы в случаях "дезы" для противника... Уход Пригожина в Беларусь, отмена уголовного преследования, сохранение"Вагнера" с возможностью доукомплектования и усиления - чем это не результат "двойного назначения" роли этого ЧВК в "мятеже" и неявной переброске весьма боеспособных сил на белорусское направление, где резонно ожидать решающие события СВО ? Здесь британская разведка, как и "британские учёные", в очередной раз "раскрыли секрет Полишинеля"...
  5. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:50
    0
    Было бы неплохо, если бы в Белоруссии была сформирована армия из 100-200 тысяч русских и белорусских солдат, которая могла бы спуститься на Украину, чтобы перекрыть поставки из Польши, чтобы побыстрее закончить эту войну.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:07
      0
      Э, не нужно провокаций в сторону Минска.... , тогда пшеки сразу ударят по РБ. Да, кстати, русский язык нужно знать, раз пасетесь на сайте ВО. Спуститься можно только с горы! А РБ горными рельефами не изобилует, как и морями, ну это так. Зайти с севера и спуститься на окраину - почувствуй разницу!
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:01
    0
    переброшенные в Белоруссию отряды ударят с северного направления на Киев, или на города Западной Украины, фактически не прикрытые никем, тем самым значительно усложнив ситуацию на фронте.

    Мысль неплохая, главное, чтоб с поддержкой с воздуха не кинули.
  7. Mitya2424
    Mitya2424 Сегодня, 13:08
    0
    "......это является частью какой-то очень сложной операции российских спецслужб, направленной на разгром украинской армии....."- смешно, ну хоть британцы еще верят