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Президент Украины решил повысить статус английского языка: владеть им обяжут всех госслужащих и офицеров ВСУ

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Президент Украины решил повысить статус английского языка: владеть им обяжут всех госслужащих и офицеров ВСУ

Украинские власти продолжают демонстрировать свою гиперлояльность Западу, в том числе и пытаясь насаждать в стране английский язык. Президентом Украины Владимиром Зеленским внесен в Верховную Раду законопроект о статусе английского языка как языка международного общения в стране.


Согласно предлагаемому президентом законопроекту, знание английского языка в обязательном порядке будет требоваться практически от всех государственных служащих, глав местных администраций и их заместителей, всех офицеров ВСУ, Национальной полиции и других правоохранительных органов и спецслужб, работников прокуратуры, налоговых и таможенных органов, топ-менеджеров государственного сектора экономики.

Изучение английского языка на Украине планируется начинать уже в детском саду, чтобы дети с самого младшего возраста приучались говорить на английском языке. Без знания английского языка не разрешат получать степень магистра, тогда как ранее было достаточно знания любого другого иностранного языка, например, немецкого или французского. Кроме того, украинские театры до 10% спектаклей смогут показывать на английском языке, а телевещание на английском языке не будет подпадать под квоты.

В ВСУ и других силовых структурах английский язык будет использоваться в качестве языка международного общения. Это связано, в том числе, и с ростом количества иностранных наемников, которые не разговаривают по-украински, но коммуникацию с ними выстраивать необходимо.

Подобное насаждение английского языка в стране является свидетельством продолжающейся потери не только остатков политического и экономического суверенитета, но и национальной идентичности, даже в ее «украинской» форме.
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38 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 12:37
    +3
    Может лучше, сразу - родной для Зели ИВРИТ?!lol
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:46
      0
      Точно. Для евреев это сейчас обидно было. А потом Зельц недоумевает, за что Израиль его не поддерживает. А вот за это.
    2. Влодек
      Влодек Сегодня, 12:46
      +1
      в эфире как был русский мат так и останется... у войны свой язык: короткий и понятный
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:24
        0
        Цитата: Влодек
        в эфире как был русский мат так и останется...

        Мне вот не понятно с русским матом на Украине, когда русский язык там запрещен, даже за русские песни можно в тюрьму загреметь, а вот русский мат не запретили. Идут по улице хлопцы гарны в вышиванках и кроют русским матом, никакого уважение к мове и президенту. Пора бы фюреру запретить на Украине русский мат, под угрозой тюремного заключения.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:09
      +1
      Сначала этнических русских ломали через колено и мозги выворачивали им набекрень украинской мовой.
      Теперь же этих же людей, но уже с вывороченными мозгами, заставят учить английский с детского сада поголовно и видимо общаться они обязаны будут везде на "родном" английском вперемежку с мовой.

      Явно, что инициатива исходила в первую очередь от англосаксов, а не от шута киевского, и видимо англосаксы это делают с разными, но своими целями.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:38
    +6
    Холопам надо хорошо знать язык Хозяина.... laughing
    Чтобы точно исполнять его приказания.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Nexcom
      Холопам надо хорошо знать язык Хозяина.... laughing
      Чтобы точно исполнять его приказания.


      Языком нужно владеть в совершенстве!

  3. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 12:39
    +5
    Логично. Тогда и украинский учить не нужно уже laughing
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: ddmitrij
      Логично. Тогда и украинский учить не нужно уже laughing

      Тем более что его, в массе, так до конца никто и не выучил...
    2. Добрый
      Добрый Сегодня, 13:25
      0
      Английский со жмеринским или житомирским прононсом laughing
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:39
    +7
    Вообще то верное решение.Очень может пригодится.В эмиграции..
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:46
      +1
      Там-то лучше польский. Надёжней, проще, востребованей.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще то верное решение.Очень может пригодится.В эмиграции..

      Уборную чистить язык не нужен, хотя...
    3. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще то верное решение. Очень может пригодится. В эмиграции.
      В эмиграции им полезнее "Краткий русско-немецкий военный разговорник"
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:40
    +1
    язык хозяина нужно знать, иначе как выполнять команды
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      язык хозяина нужно знать, иначе как выполнять команды

      С собаками можно общаться жестами, к примеру...
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:41
    +4
    Логично. Холопы обязаны знать язык, хозяина. Или отдельные фразы:,, дай, принеси, убери, пошёл вон, животное,,.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 12:41
    0
    Президент Украины решил повысить статус английского языка: владеть им обяжут всех госслужащих и офицеров ВСУ

    Чувак не знает, как ещё прогнуться под нагличан наглоссакцев. За одним и всю страну в позу зависимости поставить. lol
    1. Комментарий был удален.
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 13:18
      0
      Решил еще и Рождество перенести с 7-го января на 25-е декабря lol
  8. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:42
    +1
    Так он у них и так государственный.
    Команды-то им по-английски отдают.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: kakvastam
      Так он у них и так государственный.
      Команды-то им по-английски отдают.

      yes И конвой у него наглоговорящий...
  9. Prometey
    Prometey Сегодня, 12:42
    0
    Почему не польский? Хотя для скота, какая разница, на каком языке хозяевам прислуживать.
    Как по мне - английский язык в разговорной речи на столько омерзителен, что режет слух. Никогда не жалел, что вместо него учил немецкий.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:24
      0
      Цитата: Prometey
      Как по мне - английский язык в разговорной речи на столько омерзителен, что режет слух. Никогда не жалел, что вместо него учил немецкий.

      Хальт! Ком! Хенде хох! - вполне достаточно для общения!
  10. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:42
    0
    Еще одно доказательство того, как преступная власть Зеленского превращает свой народ в рабов Запада, а не наоборот.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Semovente7534
      Еще одно доказательство того, как преступная власть Зеленского превращает свой народ в рабов Запада, а не наоборот.

      Наоборот - это Вы в смысле думали, что Зеленский - "запад" в рабов Украины превращает?
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: Semovente7534
      Еще одно доказательство того, как преступная власть Зеленского превращает свой народ в рабов Запада, а не наоборот.

      А теперь представьте что будет, если мы таки остановимся на Левобережье и подпишем перемирие...
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    +2
    В итоге появится очередной некий англо-суржик....Как в том анекдоте, родной язык уже забыл, а иностранный еще не выучил. Печалька.... Да и еще один вопрос, где они найдут столько воспитателей в детский сад со знанием английского.... Или это из той же серии, что и про миллиард деревьев? Досаживают, поди....
  12. al3x
    al3x Сегодня, 12:51
    0
    Соснули тунца хозяйского?))) хотя, вам не привыкать...
  13. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:52
    +1
    Иностранные языки надо знать обязательно..

    Ты скажи: откуда латынь знаешь?
    – Выучил, – буркнул Дидогал. – Раба купил и от него выучился. А как иначе? Латынь надо знать.

    На физиономии Плавта выразилось удовольствие: он всю дорогу втолковывал Черепанову, что ни к чему римлянину варварское бормотание учить. Пусть варвары латынь учат, к культуре приобщаются. Но после следующей реплики вандала кентурион улыбаться перестал.

    – Как же мне – без латыни? – сказал Дидогал. – А ежели, к примеру, надо вызнать, где ваши золото спрятали? Что ж, я через толмача буду допрос вести? Да он мне такого натолмачит!
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    +1
    Правильно, в колонии обязаны говорить на языке колонизатора.
  15. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 12:57
    +1
    Ван , ту , срЫ! Мы з мЫколою бЫдлы!!! сЭло в Сити хочет!
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:58
    0
    Таки он не серьезный человек. Нет, что бы сразу объявить английский вна украине государственным, а то все полумеры, полумеры.
    Мову то все равно 95% населения не знает, так пусть сразу учат тот язык, который понадобится для работы на хозяев. wassat
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 13:07
      0
      Порошенко продвигал английский, как второй государственный
  17. Комментарий был удален.
  18. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:02
    +1
    Il est toujours préférable qu'une colonie parle la langue du colonisateur
  19. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 13:09
    -2
    Знание иностранного языка - хорошо на самом деле. В России лучше учить китайский с 5 класса, в свете разворота на восток Кремлём
  20. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:15
    0
    планируется начинать уже в детском саду, чтобы дети с самого младшего возраста приучались говорить на английском языке.

    Во все времена это называлось ассимиляция. Теперь осталось еще девок под британских солдат положить "и усэ будэ гарно!".
  21. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:22
    0
    как написали выше, сегодня знать английский, такая же необходимость как и математика. единственный язык, который понимают практически в каждой стране. нашим чиновникам не помешал бы, мутко привет. и это самое лёгкое, помимо борьбы с коррупцией, повышения уровня жизни и других актуальных проблем
  22. svp67
    svp67 Сегодня, 13:24
    0
    Президентом Украины Владимиром Зеленским внесен в Верховную Раду законопроект о статусе английского языка как языка международного общения в стране.
    Ну Порошенко проводил же эту законодательную инициативу... Получается тогда она "тихо умерла"... Да, чем больше поступает западной техники и глубже происходит интеграция ВФУ в системы НАТО, тем знание английского требуется все более и более