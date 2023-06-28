Украинские власти продолжают демонстрировать свою гиперлояльность Западу, в том числе и пытаясь насаждать в стране английский язык. Президентом Украины Владимиром Зеленским внесен в Верховную Раду законопроект о статусе английского языка как языка международного общения в стране.Согласно предлагаемому президентом законопроекту, знание английского языка в обязательном порядке будет требоваться практически от всех государственных служащих, глав местных администраций и их заместителей, всех офицеров ВСУ, Национальной полиции и других правоохранительных органов и спецслужб, работников прокуратуры, налоговых и таможенных органов, топ-менеджеров государственного сектора экономики.Изучение английского языка на Украине планируется начинать уже в детском саду, чтобы дети с самого младшего возраста приучались говорить на английском языке. Без знания английского языка не разрешат получать степень магистра, тогда как ранее было достаточно знания любого другого иностранного языка, например, немецкого или французского. Кроме того, украинские театры до 10% спектаклей смогут показывать на английском языке, а телевещание на английском языке не будет подпадать под квоты.В ВСУ и других силовых структурах английский язык будет использоваться в качестве языка международного общения. Это связано, в том числе, и с ростом количества иностранных наемников, которые не разговаривают по-украински, но коммуникацию с ними выстраивать необходимо.Подобное насаждение английского языка в стране является свидетельством продолжающейся потери не только остатков политического и экономического суверенитета, но и национальной идентичности, даже в ее «украинской» форме.