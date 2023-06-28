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Президент Литвы сообщил о специально закупленных для передачи Украине двух ЗРК NASAMS

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Президент Литвы сообщил о специально закупленных для передачи Украине двух ЗРК NASAMS

Как говорится, с миру по нитке — Украине какая-никакая дополнительная военная помощь. Вот уже и Литва, у которой собственной армии то толком нет, а безопасность государства обеспечивается лишь членством в НАТО, вняла громким просьбам Зеленского о необходимости предоставления ПВО для защиты от российских ракет, доронов, самолетов и вертолетов.


Президент Литвы Гитанас Науседа накануне написал в своем аккаунте соцсети, что Вильнюс намеревается передать Украине два специально закупленных для этих целей норвежских зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине. В ближайшее время они поступят на Украину

— сообщил глава прибалтийской республики.

Примечательно, что такой своеобразный подарок своему украинскому коллеге президент Литвы сделал в аккурат перед необъявленным визитом в Киев. В украинскую столицу Науседа прибыл сегодня. Как сказано в заявлении пресс-службы администрации президента Литвы, визит главы государства приурочен к 27-й годовщине принятия Конституции Украины.

Во время встречи с Зеленским Науседа планирует обсудить участие Украины в предстоящем июльском саммите НАТО в Вильнюсе, во время которого глава киевского режима очень рассчитывал на принятие решения об ускоренном вступлении страны в альянс. Кроме того, президенты обсудят и перспективы принятия Украины в Евросоюз. Пока что, судя по заявлениями из Вашингтона, Брюсселя и некоторых других европейских столиц, и то и другое для Киева выглядит весьма туманно.

Будет затронута на переговорах лидеров двух стран и дальнейшая помощь Литвы и ЕС Киеву. Касательно ЗРК NASAMS, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей странице в соцсети сообщил, что каждый комплекс обошелся Вильнюсу почти в десять миллионов евро. Сейчас началось их изготовление, на Украину установки должны поступить в течение трех месяцев, добавил глава литовского военного ведомства.

При этом известно, что еще в 2016 году Министерство национальной обороны Литвы заключило контракт с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace на сумму 109 млн евро на производство и поставку систем ПВО NASAMS. Даже по нынешним ценам получается, что литовская армия получила не менее десяти таких систем. Однако отдавать Кеву ЗРК из наличия Вильнюс не намерен.
Использованы фотографии:
Сайт производителя NASAMS
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5 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 12:46
    +2
    Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине.
    Эти больше всех хотят России навредить. Даже англосаксы в этом стремлении сильно уступают.
    Трибалтам отдохнуть нужно. Они ночами не спят, всё о России думают. Интересы своей страны их вообще не интересуют.

    Интересно бы было посмотреть на реакцию простых литовцев, когда они узнают подобные новости.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:02
      +1
      Какова реакция?Да,как в том анекдоте :" Папа,ты теперь будешь меньше пить?Нет,сынок.Теперь ты будешь меньше кушать...!"...Литва самая пьющая эвропейская страна....
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    +1
    Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине.
    А кто оплатил такой подарок или опять литовцы скинулись украинскому "братану". На БПЛА уже скидывались, но NASAMS штука дорогая. Что-то этот Науседа - непоседа стал частенько выскакивать в СМИ то с заявлениями против России, то показать, как Литва и он лично заинтересованы в победе Киева.
  3. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 13:00
    0
    Президент Литвы сообщил о специально закупленных для передачи Украине двух ЗРК NASAMS

    В оригинале речь не о ЗРК целиком, а только о двух пусковых ("ту НАСАМС лаучерс"), ИМХО.
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 13:20
    0
    Президент Литвы сообщил о специально закупленных для передачи Украине двух ЗРК NASAMS
    Вскоре генерал Конашенков оповестит об уничтожении специально закупленных для передачи Украине двух ЗРК NASAMS.