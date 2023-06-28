Президент Литвы сообщил о специально закупленных для передачи Украине двух ЗРК NASAMS

Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине. В ближайшее время они поступят на Украину

Как говорится, с миру по нитке — Украине какая-никакая дополнительная военная помощь. Вот уже и Литва, у которой собственной армии то толком нет, а безопасность государства обеспечивается лишь членством в НАТО, вняла громким просьбам Зеленского о необходимости предоставления ПВО для защиты от российских ракет, доронов, самолетов и вертолетов.Президент Литвы Гитанас Науседа накануне написал в своем аккаунте соцсети, что Вильнюс намеревается передать Украине два специально закупленных для этих целей норвежских зенитных ракетных комплекса NASAMS.— сообщил глава прибалтийской республики.Примечательно, что такой своеобразный подарок своему украинскому коллеге президент Литвы сделал в аккурат перед необъявленным визитом в Киев. В украинскую столицу Науседа прибыл сегодня. Как сказано в заявлении пресс-службы администрации президента Литвы, визит главы государства приурочен к 27-й годовщине принятия Конституции Украины.Во время встречи с Зеленским Науседа планирует обсудить участие Украины в предстоящем июльском саммите НАТО в Вильнюсе, во время которого глава киевского режима очень рассчитывал на принятие решения об ускоренном вступлении страны в альянс. Кроме того, президенты обсудят и перспективы принятия Украины в Евросоюз. Пока что, судя по заявлениями из Вашингтона, Брюсселя и некоторых других европейских столиц, и то и другое для Киева выглядит весьма туманно.Будет затронута на переговорах лидеров двух стран и дальнейшая помощь Литвы и ЕС Киеву. Касательно ЗРК NASAMS, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей странице в соцсети сообщил, что каждый комплекс обошелся Вильнюсу почти в десять миллионов евро. Сейчас началось их изготовление, на Украину установки должны поступить в течение трех месяцев, добавил глава литовского военного ведомства.При этом известно, что еще в 2016 году Министерство национальной обороны Литвы заключило контракт с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace на сумму 109 млн евро на производство и поставку систем ПВО NASAMS. Даже по нынешним ценам получается, что литовская армия получила не менее десяти таких систем. Однако отдавать Кеву ЗРК из наличия Вильнюс не намерен.