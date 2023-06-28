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Белорусские депутаты проголосовали за соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для военнослужащих

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Белорусские депутаты проголосовали за соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для военнослужащих

Палата представителей Национального собрания Белоруссии проголосовала за законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения с Российской Федерацией о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих ВС РФ и ВС РБ.


В заключении комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента подчеркивается, что принятие законопроекта не приведет к каким-либо негативным финансовым, экономическим или политическим последствиям для Белоруссии. Но военнослужащие армий двух государств получат возможность интенсифицировать совместную подготовку в учебно-боевых центрах.

Напомним, что соответствующее соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 года. Документом регулируются вопросы создания и деятельности учебно-боевых центров и взаимодействия по их функционированию между российским и белорусским военными ведомствами. В данном вопросе две страны будут руководствоваться правилами временного пребывания формирований сил коллективной безопасности на территории стран ОДКБ.

Как мы видим, в последнее время Россия и Белоруссия активно наращивают сотрудничество в военной сфере. В частности, на территории Белоруссии размещается российское тактическое ядерное оружие.

Уже сейчас в республике находится большой контингент российских войск. Данные шаги необходимы в контексте обеспечения безопасности двух государств на фоне растущей активности и агрессивности враждебно настроенного по отношению и к России, и к Белоруссии блока НАТО, особенно таких его членов как Польша и республики Прибалтики.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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2 комментария
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  1. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:04
    0
    Интересно, на нас глядя, белорусы внедряют у себя бпла и как это у них происходит?
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 13:12
    0
    Уже сейчас в республике находится большой контингент российских войск.


    А c Вагнером станет еще больше!

    И вообще, батька что-то активно мутит сейчас воду.
    Излагает свою версию произошедших событий:
    https://www.belta.by/president/view/lukashenko-raskryl-detali-peregovorov-ob-ostanovke-mjatezha-chvk-vagner-v-tsitatah-kak-eto-bylo-574015-2023/
    Лукашенко раскрыл детали переговоров

    ...в России, как всегда, всегда так бывает, появились ура-патриоты, я увидел эту тенденцию, которые начали выть и кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать. Вот это то, от чего я хотел бы предостеречь и нас, и российское общество...

    ...он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет".
    "Я спрашиваю: "Где он?" - "В Ростове". Я говорю: "Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться". Он в очередной раз говорит: "Это бесполезно"....

    ...В 11.00 (хоть Путин меня предупреждал: не возьмет трубку) он (Пригожин. - Прим. БЕЛТА) мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" - "С Александром Григорьевичем буду".
    Разговор - эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать...

    ...Я говорю: "Ты чего хочешь?" (Путину я, естественно, рассказал в разговоре их требования) - "Я ведь ничего, Александр Григорьевич, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным". Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит. "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!"...

    ...Я торопился, потому что в 200 км до Москвы (я знал, меня Бортников проинформировал) уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все (это Путин мне уже вечером сказал), как в годы войны. И курсанты… И милиция была в резерве - полторы тысячи. То есть они собрали прилично и в Кремле, и возле Кремля. Это было, я думаю, тысяч десять обороняющихся....