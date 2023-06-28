Обыкновенный расизм: президент США заявил чернокожей студентке, что, если бы она была его дочерью, то была бы белой

Во время одного из публичных выступлений президента США Джо Байдена присутствовавшая там чернокожая студентка рассказала главе государства, что ее без какого-либо повода остановили сотрудники дорожной полиции, в связи с чем она обратилась к президенту за советом, что делать в подобной ситуации, который он мог бы дать в случае, если бы она была его дочерью.В ответ на это Байден заявил, что если бы она была его дочерью, то была бы белой, и не была бы без повода остановлена дорожной полицией. Таким образом, президент США подтвердил существование в стране дискриминации по расовому признаку.Байден нередко попадает в нелепые ситуации в ходе публичных мероприятий. Подобное поведение президента США вызывает сомнения в его когнитивных способностях. Однако, несмотря на преклонный возраст и явные признаки деменции, Байден выдвинул свою кандидатуру на очередные президентские выборы, запланированные на осень 2024 года.По данным американского информационного агентства Reuters, прямые предки практически всех президентов США являлись рабовладельцами. Из ныне живых американских лидеров только экс-президент Дональд Трамп не является потомком рабовладельцев.Предков-рабовладельцев помимо президентов США имеют 11 из 50 губернаторов штатов и двое судей Верховного суда США. Всего потомками рабовладельцев являются более ста политических лидеров "оплота свободы и демократии".