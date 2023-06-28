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Обыкновенный расизм: президент США заявил чернокожей студентке, что, если бы она была его дочерью, то была бы белой

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Обыкновенный расизм: президент США заявил чернокожей студентке, что, если бы она была его дочерью, то была бы белой

Во время одного из публичных выступлений президента США Джо Байдена присутствовавшая там чернокожая студентка рассказала главе государства, что ее без какого-либо повода остановили сотрудники дорожной полиции, в связи с чем она обратилась к президенту за советом, что делать в подобной ситуации, который он мог бы дать в случае, если бы она была его дочерью.


В ответ на это Байден заявил, что если бы она была его дочерью, то была бы белой, и не была бы без повода остановлена дорожной полицией. Таким образом, президент США подтвердил существование в стране дискриминации по расовому признаку.

Байден нередко попадает в нелепые ситуации в ходе публичных мероприятий. Подобное поведение президента США вызывает сомнения в его когнитивных способностях. Однако, несмотря на преклонный возраст и явные признаки деменции, Байден выдвинул свою кандидатуру на очередные президентские выборы, запланированные на осень 2024 года.

По данным американского информационного агентства Reuters, прямые предки практически всех президентов США являлись рабовладельцами. Из ныне живых американских лидеров только экс-президент Дональд Трамп не является потомком рабовладельцев.

Предков-рабовладельцев помимо президентов США имеют 11 из 50 губернаторов штатов и двое судей Верховного суда США. Всего потомками рабовладельцев являются более ста политических лидеров "оплота свободы и демократии".

Использованы фотографии:
Wikipedia/ 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard"
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11 комментариев
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  1. ShDE
    ShDE Сегодня, 13:15
    0
    Дед решил сумничать, так и тут его опустили.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 13:26
      +1
      Дед решил сумничать, так и тут его опустили.
      Дед может первый раз в жизни сказал правду. yes
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:17
    0
    Предки Обамы тоже рабами приторговывали? Не, ну так, для понимания. Этот вопрос относится и к министру обороны Остину, и той миловидной женщине, что в СБ ООН с Небеньзей постоянно лается... Гринфилд, но могу ошибаться.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 13:23
      +1
      Цитата: Uprun
      Предки Обамы тоже рабами приторговывали? Не, ну так, для понимания.

      Если для понимания, то да - приторговывали. Мать Барака Обамы - Энн Данхэм, родом из Канзаса. По данным американских репортёров, её предки владели плантациями на юге страны в несколько сотен га (в переводе на принятую у нас систему). И обрабатывали все эти гектары они далеко не в рамках семейного подряда
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:18
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Обыкновенный расизм: президент США заявил чернокожей студентке, что, если бы она была его дочерью, то была бы белой

    я вам больше скажу и фамилия у нее бы была -Байден !!!
  5. al3x
    al3x Сегодня, 13:19
    0
    И вообще она была бы мальчиком, ага..
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:20
    0
    А негры уже уверовали что они равны в правах с белыми?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:21
      0
      Причём тут вера? По факту у них уже больше прав.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:24
        0
        "Домовенок Кузя" не даст соврать, но тут уже бонус за ориентацию.
  7. mavrus
    mavrus Сегодня, 13:23
    0
    Ну была бы белой... И что?
    Тогда бы еë без повода останавливали чернокожие полицейские.
  8. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 13:23
    0
    Белых же полиция не останавливает, только негров, которых в США 12 процентов.
    А так Байден уже не понимает, что говорит. Надо пример брать с нашего Гаранта, там все вопросы согласованы, как и ответы
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    0
    Обыкновенный расизм: президент США заявил чернокожей студентке, что, если бы она была его дочерью, то была бы белой
    Так то дедуля старый и маразм его посетил, угнездился в голове основательно ...
    Говорят, дедуля теряет рейтинг\ популярность у цветных??? fool кто то всерьёз думает, что его выдвинут на второй срок??? Хотя и своим коллегам, однопартийцам он подгадил изрядно и ещё сможет добавит.